“Taiwan Excellence” ชูแนวคิด “Future Telemedicine” ยกนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์จาก 15 บริษัทชั้นนำไต้หวัน ร่วมงาน “Medical Fair Thailand 2023”

ยกระดับวงการอุตสาหกรรมการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก โดยในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง ได้ยกนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์จาก 15 บริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลฯ มาร่วมออกบูธตลอด 3 วัน (ณ ไบเทค บางนา) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีทั้งคนในแวดวงแพทย์และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลามกล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 15 บริษัทจากไต้หวัน มาจัดแสดงในงาน Medical Fair Thailand ครั้งนี้ เราจัดภายใต้แนวคิดเพื่อนำเสนออุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เครื่องมือที่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัย คิดค้น พัฒนา และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเอื้ออำนวยให้กับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ในระยะเวลาอันรวดเร็ว”ด้าน เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย กล่าวว่า “หลังจากที่ทั่วทั้งโลก ต้องเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ของ Covid 19 ทำให้เกิดการตื่นตัว ตระหนักรู้ ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญ และในระดับประชาชนทั่วไป ถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมทางด้านการแพทย์ในระดับของการป้องกัน อีกทั้งเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นโอกาสอันดีของวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ในการเปิดรับ เรียนรู้เทคโนโลยีจากทั่วโลก ซึ่งไต้หวัน ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านไอที ซึ่งผนวกเข้ากับผลิตภัณฑ์ต่างๆของไต้หวันได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต จาก 5 บริษัทชั้นนำของไต้หวัน ที่นำมาเปิดตัวในวันนี้ จะเปิดโอกาสทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานเปิดตัวในวันนี้ ได้รับประโยชน์ ได้เรียนรู้เทคโนโลยี่อันล้ำสมัย เปิดโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาวงการเคริ่องมือแพทย์ของไทย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันได้เป็นอย่างดียิ่ง ๆ ขึ้นไป”ดังนั้น ในยุคปัจจุบันถือเป็นบทบาทสำคัญในอนาคตของการดูแลสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการเอื้ออำนวยให้ทั้งทีมแพทย์ ผู้ช่วย และผู้ป่วย ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ หรือการบริการต่างๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีนัยสำคัญ โดย 5 บริษัทชั้นนำจากไต้หวันที่ได้รับรางวัลที่นอกจากจะนำนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงในงาน ยังเข้าร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า บริษัท เอเวอร์ อินฟอร์เมชั่น (AVer Information Inc.) บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและโซลูชั่นการทำงานร่วมกันผ่านภาพชั้นนำ ได้นำเสนอ การฉายภาพอนาคตสุขภาพที่เชื่อมต่อกัน ด้วยนวัตกรรมกล้อง PTZ เกรดทางการแพทย์ (AVer MD330U Medical Grade PTZ Camera) ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบดูแลผู้ป่วยทางไกล และการถ่ายทอดสดการผ่าตัด ประกอบด้วยหัวกล้องมือถือแบบถอดได้ตัวแรกของโลก มาเปิดตัวในงาน พร้อมความสามารถในการซูมแบบออพติคอล 30 เท่า ความละเอียดเอาท์พุต 4K และฟังก์ชันติดตามด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถบันทึกรายละเอียดในมุมมองที่แตกต่างกันในสถานพยาบาลได้ ตลอดจนระบบเสียงแบบฝัง พร้อมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถลดเสียงพื้นหลัง ช่วยให้การสื่อสารสองทางระหว่างแพทย์และผู้ป่วยชัดเจนยิ่งขึ้นด้านนำเสนอ ระบบเอ็กซเรย์แบบพกพาที่ล้ำสมัย โมเดลทางการแพทย์แบบใหม่ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมทันตกรรม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมมือถือ ที่ใช้แบตเตอรี่ AG100 นอกจากนี้ยังกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบเอ็กซเรย์แบบพกพาที่ล้ำสมัย CVXair ที่หนักเพียง 3.5กิโลกรัมเท่านั้น สำหรับแขนขาและหน้าอก ซึ่งได้ผ่านการทดลองทางคลินิกเป็นที่เรียบร้อย และสามารถนำไปใช้ในการแพทย์ทางไกลและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดการวินิจฉัยและรูปแบบธุรกิจใหม่ถัดมานำเสนอ โซลูชั่นหุ่นยนต์สำหรับบริการทางการแพทย์ (HIWIN Robotic Solutions for Medical Services) สำหรับศัลยแพทย์ที่ต้องการบูรณาการหุ่นยนต์เข้าสู่การผ่าตัดอย่างไหลลื่น ด้วยการวางตำแหน่งเอนโดสโคปอย่างแม่นยำ ทำให้ MTG H100 กลายเป็นผู้ช่วยผ่าตัดที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้เกิดแผลผ่าตัดน้อยที่สุดนอกจากนี้ คุณไมค์ ซู ผู้บริหาร บริษัท นาโนเรย์ ไบโอเทค จำกัด นำเสนอ นวัตกรรมระบบถ่ายภาพด้วยรังสีสำหรับวินิจฉัยมือ Revolux เครื่องเอ็กซเรย์มือพลังงานต่ำที่ผลิตในไต้หวันเครื่องแรกของโลก ประกอบด้วยหลอดเอ็กซ์เรย์ส่งสัญญาณเฉพาะตัว เซ็นเซอร์ภาพดิจิทัล ระบบซอฟต์แวร์ถ่ายภาพ และกล่องบรรจุรังสี นอกจากนี้ Revolux ไม่เพียงแต่ดีไซน์หรูหรา หากแต่ยังปลอดภัยสูง สร้างสภาพแวดล้อมคุณภาพสูงสำหรับผู้ป่วยที่ถ่ายภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO, QMS, US FDA และการรับรอง FDA ของไต้หวันสำหรับการประเมินอายุกระดูกปิดท้ายด้วยนำเสนอ แนวคิดการจัดการดูแลบาดแผลยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม Optima Turn พื้นผิวรองรับลดแรงกดทับ ลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ สามารถควบคุมกลไกเซลล์อากาศ ทำให้การพลิกตัวผู้ป่วย 30° ต่อเนื่องและราบรื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางคลินิก ทำให้ขั้นตอนการทำงานของผู้ดูแลง่ายขึ้น ให้ผลลัพธ์ทางคลินิกสูงสุดนอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ ทั้งประเภท Smart Medical และ Telemedicine จากบริษัทชั้นนำไต้หวัน มาร่วมจัดแสดงและสาธิตอีกมากมาย รวมแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุดล้ำภายในงาน ได้แก่ BenQ Dialysis Technology Corp., BioGend Therapeutics Co.,Ltd., Dyaco Intl Inc.. EPED Inc., Fu Jun Bio-Medical Co.,Ltd., Netown Corporation, Taiwan Surgical Corporation, Winnoz Technology Inc., Inventec Appliances Corp. and Wincomm Corporation.ทั้งนี้ คาดว่าเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ Telemedicine จะยังคงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการรักษาทางการแพทย์ ที่ถูกได้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคต