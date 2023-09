สรุปข้อมูล iPhone 15 - iPhone 15 Pro ราคาเริ่ม 32,900 บาท

โดยในปีนี้ แอปเปิล ยังคงเลือกทำตลาดไอโฟนด้วยกัน 2 ขนาดหน้าจอ คือรุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้ว ใน iPhone 15 และ iPhone 15 Pro และหน้าจอ 6.7 นิ้ว ในรุ่น iPhone 15 Plus และ iPhone 15 Pro Max ซึ่งในปีนี้ปรับมาใช้งานหน้าจอแบบ Dynamic Island ที่ซ่อนกล้องหน้า และกล้อง FaceID ด้วยเกาะมหัศจรรย์ครบทุกรุ่นสำหรับ iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ยังมากับชิป Apple A16 Bionic ที่ใช้งานใน iPhone 14 Pro มาก่อน ในขณะที่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะได้ชิปเซ็ตใหม่ Apple A17 Pro ที่ปรับปรุงในแง่ของประสิทธิภาพ และพลังงานที่ใช้บนสถาปัตยกรรมแบบ 3 นาโนเมตร โดยเฉพาะการอัปเดตกราฟิก ที่รองรับการทำงานเร็วขึ้น 20% รวมถึงรองรับเทคโนโลยี Ray Tracing ทำให้การเล่นเกมทำได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นในส่วนของหน้าจอ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะยังได้ความสามารถที่สูงกว่าอย่างเช่นเทคโนโลยี Pro Motion ที่ปรับอัตราการแสดงผลได้สูงสุด 120 Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุดที่ 2,000 nits ด้วยหน้าจอแบบ OLED ที่รองรับการแสดงผลแบบติดตลอดเวลา (Always On) ขณะที่ iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ยังมากับหน้าจอ Super Retina XDR ที่ให้ Refresh Rate 60 Hz เช่นเดิมดีไซน์ของ iPhone 15 Pro มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย จากขอบตัวเครื่องที่บางลง และวัสดุที่ใช้เป็นไทเทเนียมที่ให้ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่น้ำหนักเบาลง ช่วยให้การถือใช้งานทำได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้น และกลายเป็น iPhone รุ่น Pro ที่เบาที่สุดกล้องเป็นอีกจุดที่มีการปรับปรุงขึ้นให้สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้น รวมถึงการเก็บรายละเอียดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย iPhone 15 กล้องหลักมากับความละเอียด 48 ล้านพิกเซล และมีเลนส์มุมกว้าง 12 ล้านพิกเซล มาให้ใช้งานด้วย ส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่ 12 ล้านพิกเซลทั้งนี้ ในรุ่น Pro จะได้เลนส์หลักที่ให้ความคมชัดมากขึ้นที่ความละเอียด 48 ล้านพิกเซล โดยเป็นเลนส์ระยะ 24 มม. ซึ่งทำให้รองรับการถ่ายภาพพอร์เทรดทั้งในระยะ 24 มม. 28 มม. และ 35 มม. พร้อมกับในรุ่น Pro Max จะอัปเกรดเลนส์ซูม 12 ล้านพิกเซล เป็นระยะ 5x ที่ระยะ 120 มม. f/2.8 ส่วนเลนส์มุมกว้าง 12 ล้านพิกเซล f/2.2 ระยะ 13 มม.ทำให้โดยรวมแล้ว iPhone 15 Pro รองรับการถ่ายภาพที่หลากหลาย และมีความนิ่งมากขึ้นจากระบบกันสั่นรุ่นใหม่ ครอบคลุมระยะตั้งแต่มาโคร ไปจนถึง 120 มม. ทั้งการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอความละเอียดสูง 4K60fps นอกจากนี้ iPhone 15 Pro ยังสามารถใช้สำหรับการบันทึกภาพในลักษณะของ Spatial Video เพื่อนำไปใช้งานกับแว่นตา Apple Vision Pro ในอนาคตด้วยส่วนไฮไลท์สำคัญอย่างการเปลี่ยนพอร์ต Lightning มาเป็น USB-C ในรอบนี้ เพียงแต่ว่าในรุ่น iPhone 15 และ iPhone 15 Plus จะได้พอร์ต USB 2.0 ที่เน้นไว้ชาร์จไฟเป็นหลักมากกว่า เพราะความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลยังอยู่ที่ 480 Mbps เช่นเดียวกับพอร์ต Lightning เดิมแต่ใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะได้พอร์ต USB 3 ที่สามารถโอนถ่ายไฟล์ได้ 10 Gbps และยังรองรับการเชื่อมต่อจอนอก และการชาร์จเร็วที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยนอกจากนี้ ใน iPhone 15 Pro ยังมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของปุ่มเปิด-ปิดเสียง มาเป็นปุ่มสั่งงานลัด (Action) แทน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานแอปฯ หรือคำสั่งพิเศษที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกตั้งได้เอง อย่างการเปิดแอปฯ กล้อง เปิดไฟฉาย หรือเข้าโหมดห้ามรบกวน เป็นต้นiPhone 15 มีให้เลือกด้วยกัน 5 สี ประกอบด้วย ดำ ฟ้า เขียว เหลือง และชมพู วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น iPhone 15 32,900 บาท iPhone 15 Plus 37,900 บาท ส่วน iPhone 15 Pro มีให้เลือก 4 สี ประกอบด้วย สีดำไทเทเนียม สีขาวไทเทเนียม สีน้ำเงินไทเทเนียม และไทเทเนียมธรรมชาติ iPhone 15 Pro เริ่มต้นที่ 41,900 บาท ในรุ่น 128 GB ส่วน iPhone 15 Pro Max เริ่มต้นที่ 48,900 บาท ในรุ่น 256 GB