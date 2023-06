Lenovo จุดพลุ Premier Support Plus บริการไอทีซัพพอร์ตพลัง AI หนุนธุรกิจ

Lenovo (เลอโนโว) เปิดตัวงานไอทีซัพพอร์ต Lenovo Premier Support Plus ผสม AI เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจขึ้นอีกขั้น รับดีมานด์พุ่งในกลุ่มคนทำงาน หลังการสำรวจพบพนักงาน 87% พร้อมให้นำ AI มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเพื่อลดข้อติดขัดในการทำงานนายธเนศ อังคสิริสรรพ, ผู้จัดการทั่วไป เลอโนโว อินโดจีน กล่าวว่ายังมี IT support ในหลายองค์กรที่ยังรับมือไม่ได้กับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นไฮบริด และโดยเฉพาะเมื่อการใช้งาน cloud service, digital intelligence และ metaverse เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น รูปแบบการทำงานก็จะยิ่งซับซ้อน"ด้วยเหตุนี้การมี IT support ที่มีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของพนักงานในองค์กรเพื่อพนักงานจะสามารถทำงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่”เลอโนโวยกผลสำรวจว่าปัจจุบัน พนักงาน 9 ใน 10 (87%) ลงความเห็นว่า AI มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ 8 ใน 10 (81%) พอใจกับการผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง AI และมนุษย์ ขณะเดียวกันผลการศึกษา ระดับโลกฉบับใหม่เผยให้เห็นว่า พนักงานกว่า 12,000 คนที่ทำแบบสำรวจ (91%) เชื่อว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากปัญหาด้านไอทีในที่ทำงานได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และอีก 74% กล่าวว่าการสนับสนุนด้านไอทีที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้แรงจูงใจในการทำงานลดน้อยลง"ผลสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต้องมีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนด้านไอที หรือ IT Support ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานเกิดขึ้นในรูปแบบไฮบริดอย่างในปัจจุบัน"เลอโนโวมองว่าประโยชน์ของ AI ที่พนักงานผู้ตอบแบบสำรวจต่างเล็งเห็นตรงกันได้แก่ การใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นซึ่ง AI สามารถทำได้อัตโนมัติทำให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้อีกประโยชน์ของการใช้งาน AI คือความสามารถในการให้การสนับสนุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการสำหรับ Premier Support Plus เป็นอีกหนึ่งบริการของเลอโนโวที่จำเป็นต่อการทำงานทั้งในรูปแบบไฮบริดและแบบดิจิทัลภายในองค์กร โดยได้ผสานส่วนที่ดีที่สุดของทั้งสองมิตินั่นคือการใช้งาน AI และตัวคนเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นระบบ IT support ที่ยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ AI อัจฉริยะมาใช้ใน IT support ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และใช้คนในการให้บริการ IT support ในส่วนงานที่ AI ไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำแม้ในยามคับขัน"Premier Support Plus เป็นบริการสนับสนุนด้านไอทีที่ครอบคลุมที่สุดในตลาด รวมทั้งเป็นคำตอบที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเตรียมพร้อมกับอนาคตที่กำลังมาถึงได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่จะยกระดับประสบการณ์ และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรให้ได้มากที่สุด อันจะส่งผลให้การรักษาบุคลากรอันเปี่ยมด้วยความสามารถไว้ในองค์กรท่ามกลางการตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันทำได้ดีขึ้น"บริการ Premier Support Plus จากเลอโนโว ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงปัญหาสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นทั้งในมุมของการดำเนินธุรกิจโดยรวมและในการใช้งานของผู้ใช้จริง เพื่อป้องกันและสนับสนุนปัญหาด้านเทคนิคขององค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ให้ครอบคลุม การบริการนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI (AI-driven predictive analytics ) เพื่อตรวจสอบปัญหาทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกันได้ รวมทั้งยังเพิ่มความสามารถในการระบุและจัดการกับปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ ยังมีการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ (Accidental Damage Protection) ซึ่งเป็นการยกระดับการคุ้มครองที่เหนือขั้นกว่าระบบเดิม โดยครอบคลุมการปกป้องอุปกรณ์ที่เสียหายจากการตกหล่น เสียหายจากของเหลวหกกระเด็นใส่ หรือจากการกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจรวมถึงบริการ Keep Your Drive เป็นบริการรักษาฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งานและมอบอำนาจความเป็นเจ้าของข้อมูลแก่ลูกค้าโดยสมบูรณ์, บริการ Sealed Battery เป็นการขยายระยะเวลาการรับประกันการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นานสูงสุดสามปี และบริการ International Services Entitlement เพื่อรับการบริการทั้งในและนอกประเทศ โดยบริการดังกล่าวช่วยให้องค์กรสามารถรับบริการด้านเทคนิคเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าพนักงานจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามทั่วทุกมุมโลก เพื่อรับบริการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุในตัวผลิตภัณฑ์ บริการ Keep Your Drive และบริการ Sealed Batteryนอกเหนือจากประสิทธิภาพและการยกระดับประสบการณ์ในการทำงานที่พนักงานจะได้รับหากองค์กรใช้บริการ Premier Support Plus เลอโนโวยังได้จัดทำบริการ Services Engagement Manager เพื่อเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดผ่านรายงานที่ถูกให้บริการพร้อมบอกสถานะความคืบหน้าของการรับการบริการช่วยเหลือ"การเสริมศักยภาพให้องค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและสามารถใช้งานได้จริง เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมสู่อนาคตคือสิ่งที่เลอโนโวให้ความสำคัญ ด้วยเหตุนี้เลอโนโวจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันพีซี ใหม่ทั้งในตระกูล ThinkPad และ ThinkCentre เพื่อการทำงานในรูปแบบไฮบริด".