Instagram ป้อนฟีเจอร์ Broadcast Channels ดันครีเอเตอร์ไทยสร้างแชนแนลโดยตรงจากกล่องข้อความ IG

อินสตาแกรม (Instagram) เปิดตัวฟีเจอร์บรอดคาสต์ชาแนลส์ (Broadcast Channels) การันตีเป็นช่องทางใหม่ให้ครีเอเตอร์ไทยเชื่อมต่อกับผู้ติดตาม ถือเป็นการเปิดตัวทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อมุ่งสร้างการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดและมีความหมายกว่าเคยการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Instagram นี้ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Meta เปิดช่อง Broadcast Channels ของตัวเองในชื่อ “Meta Channel 📢” บน Instagram โดยฟีเจอร์ Broadcast Channels นี้เป็นเครื่องมือส่งข้อความแบบ one-to-many (ส่งข้อความให้ผู้ติดตามจำนวนมากได้พร้อมกัน) เป็นช่องทางสาธารณะที่ครีเอเตอร์ทั่วโลกสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามจำนวนมากได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้แฟน ๆ สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์เบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และคลิปเสียง"ฟีเจอร์นี้ได้เปิดตัวเบื้องต้นไปในสหรัฐอเมริกา โดยครีเอเตอร์สัมผัสประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามได้ในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันทีเซอร์คอนเทนต์ที่กำลังจะปล่อยในอนาคต ขอฟีดแบคผ่านโพลจากผู้ติดตามจำนวนมาก หรือแบ่งปันช่วงเวลาส่วนตัวได้แบบใกล้ชิดยิ่งขึ้น" Instagram ระบุในเอกสารเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เบื้องต้น Instagram ชี้ว่าในช่วงเดือนที่กำลังจะถึงนี้ Instagram มีแผนเพิ่มฟีเจอร์เสริมอื่นใน Broadcast Channels อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการชวนครีเอเตอร์อีกคนเข้ามาในแชนแนลเพื่อพูดคุยและแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมงานกันในอนาคต หรือการรวบรวมคำถามสำหรับ AMA (Ask Me Anything ให้ผู้ติดตามถามคำถามอะไรก็ได้) โดยมีธีมกำหนด และอื่น ๆ อีกมากมายฟีเจอร์ Broadcast Channels สามารถเริ่มใช้งานได้เมื่อครีเอเตอร์เข้าถึงฟีเจอร์ Broadcast Channels โดยจะสามารถสร้างแชนแนลได้โดยตรงจากกล่องข้อความใน Instagram สิ่งที่ต้องทำมีเพียงแค่เริ่มต้นส่งข้อความ Broadcast Channels และผู้ติดตามก็จะได้รับแจ้งเตือนแบบครั้งเดียวในการเข้าสู่แชนแนล ครีเอเตอร์ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ติดตามเข้าร่วมแชนแนลได้ผ่านสติ๊กเกอร์ “Join Channel” ในฟังค์ชัน Story หรือปักหมุดลิงก์ของแชนแนลบนหน้าโปรไฟล์ของตัวเองได้โดยตรงผู้ติดตามทั่วไปสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแชนแนลได้อย่างง่ายดาย โดยเพียงแค่กดลิงก์เชิญเข้าร่วมแชนแนลทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางสติ๊กเกอร์ Story ของครีเอเตอร์ ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่บนหน้าโปรไฟล์ หรือแจ้งเตือนเข้าร่วมแชนแนลที่ส่งมาผ่านทางกล่องข้อความหลังจากกดเข้าร่วมแล้ว แชนแนลจะปรากฎให้เห็นในกล่องข้อความของผู้ติดตามและสามารถใช้งานได้ทันที ปัจจุบัน เฉพาะครีเอเตอร์เท่านั้นที่สามารถส่งข้อความผ่านทางแชนแนลได้ ในขณะที่ผู้ติดตามสามารถตอบสนองต่อคอนเทนต์และการโหวตผ่านโพล หรือแชร์ลิงก์ Broadcast Channels ของครีเอเตอร์คนโปรดให้เพื่อน ๆ มาร่วมด้วยได้เช่นกัน"ผู้ใช้ Instagram ทุกคนสามารถเข้าถึง Broadcast Channels และดูคอนเทนต์ในนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เฉพาะผู้ติดตามที่เข้าร่วมแชนแนลแล้วเท่านั้น ที่จะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ ๆ ผู้ติดตามยังสามารถกดออก หรือปิดแจ้งเตือน Broadcast Channels ได้ทุกเวลา หรือปิดแจ้งเตือน Broadcast Channels ของครีเอเตอร์นั้นถาวรก็ได้เช่นกัน" Instagram ย้ำผู้ที่เริ่มใช้ฟีเจอร์ Broadcast Channels แล้วบ้างในประเทศไทย ประกอบด้วยครีเอเตอร์บางราย เช่น ศิลปินวง PROXIE, ฟอส จิรัชพงศ์ นักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่, ต้นตะวัน นักแสดงหญิงดาวรุ่งรุ่นใหม่, และ กอล์ฟ คอนเทนต์ครีเอเตอร์และช่างภาพ ทำให้ผู้ติดตามสามารถรับชมคอนเทนต์ของแต่ละคนได้ผ่านหน้าโปรไฟล์ของครีเอเตอร์รายนั้น และกดไปที่ลิงก์แชนแนลซึ่งถูกรวมอยู่ในกล่องข้อความใต้ชื่อบนหน้าโปรไฟล์ หรือ Bio เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น.