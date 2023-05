12 ผู้หญิงทรงพลัง หลังบ้านมหาเศรษฐีคนดัง

สาวออสซีภรรยาคนที่สองของชายผู้ร่ำรวยที่สุดในออสเตรเลีย “เจมส์ แพ็กเกอร์” นักธุรกิจและนักลงทุน เธอเป็นนางแบบและนักร้อง เคยมีผลงานซิงเกิลเพลง ‘Dreams’ ออกมาเมื่อปี 2001 ในปีเดียวกันนั้น เธอเริ่มคบหากับมหาเศรษฐี และลงเอยด้วยการแต่งงานในปี 2007 มีลูกด้วยกันสามคน แต่น่าเสียดายที่ความรักของเอริกาและเจมส์ยืนหยัดอยู่ได้เพียง 6 ปีเท่านั้น

อดีตคนดังเจ้าของแบรนด์แฟชั่นชาวรัสเซีย เคยเป็นภรรยาของ “โรมาน อับราโมวิช” อดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ IRIS ที่เกื้อกูลวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งสองใช้ชีวิตคู่กันนาน 9 ปี มีลูกสองคน ก่อนจะแยกทางกันด้วยดีในปี 2018 หลังจากนั้น เธอก็หันไปเอาดีทางด้านศิลปะและการกุศล ต่อมาก็ได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียอีกคนชื่อ “สตาฟรอส นิอาร์ชอสที่ 2”

หรือที่รู้จักกันในนาม ‘Grimes’ นักร้องและนักดนตรีสาวชาวแคนาดา และในฐานะคู่ครองของ “อีลอน มัสก์” ทั้งสองเริ่มมีสัมพันธ์รักกันเมื่อปี 2018 แต่บูเชอร์เริ่มประกาศให้สังคมโลกรับรู้ อย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับมัสก์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2020 หลังจากนั้น ในเดือนพฤษภาคม 2020 เธอก็ให้กำเนิดลูกคนแรก และตั้งชื่อลูกเป็นปริศนาว่า ‘X Æ A-Xii’

ภรรยาของ “จิม คลาร์ก” ผู้ก่อตั้ง Silicon Graphics และ Netscape และยังเป็นนักแสดง นางแบบ และพิธีกรรายการทีวี เคยเป็นนางแบบปกนิตยสาร Victoria’s Secret และ Sports Illustrated แม้ว่าเธอและสามีจะอายุห่างกันถึง 36 ปี แต่หลังจากแต่งงานกันเมื่อปี 2009 ทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า รักต่างวัยไม่ใช่อุปสรรค ทั้งสองเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขกับลูกสาวสองคน-ไดแลน วิเวียนน์ และฮาร์เปอร์

เธอคือผู้หญิงที่ผู้ชายส่วนใหญ่อยากแนะนำให้พ่อแม่ได้รู้จัก แต่ผู้ชายที่เธอเลือกคือ “มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Facebook ชานไม่ได้เป็นแค่หมอเด็ก แต่เธอยังมีบทบาทในงานการกุศลด้วย เธอกับสามีร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิ ‘Chan-Zuckerberg-Initiative’ ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพและการศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันสองคน-แมซิมา และออกัสต์

อดีตมิสอังกฤษปี 1998 ที่มีความสามารถรอบด้าน เป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จ เป็นนางแบบและนักแต่งเพลง ทั้งยังมีผลงานเพลงดัง ‘Black Coffee’ ที่เธอแต่งร่วมกับวง All Saints สามีของเธอ “แอร์เนสโต แบร์ตาเรลลี” เป็นนักธุรกิจสัญชาติสวิส สืบทอดกิจการ Serono บริษัทไบโอเทคขนาดใหญ่จากครอบครัว ปัจจุบันทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขกับลูกๆ สามคนในสวิตเซอร์แลนด์

คู่ครองของชายผู้ร่ำรวยติดอันดับต้นๆ ของโลก “แลร์รี เพจ” ผู้ก่อตั้ง Google ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 2007 มีลูกด้วยกันสองคน ลูซีเป็นผู้หญิงฉลาด แทนที่เธอจะเลือกเส้นทางชีวิตเป็นนางแบบ นักแสดง หรือพิธีกรรายการทีวี เธอกลับเลือกเดินสายวิชาการ เธอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีดีกรีปริญญาเอกด้านชีวเวชสารสนเทศพ่วงชื่อด้วย

นางแบบสาวออสซีเคยเป็นประวัติศาสตร์ของ Victoria’s Secret เวอร์ชันออสเตรเลีย และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ความงาม KORA Organics เธอเคยกวาดผู้ชายระดับแถวหน้าของโลกมาแล้ว และเคยแต่งงานอยู่กินกับดาราฮอลลีวูด “ออร์แลนโด บลูม” อยู่นานสามปี ตอนนี้เธอพบรักใหม่กับ “เอวาร์ สปีเกล” ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Snapchat เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปี 2017 มีลูกชายด้วยกันสองคน

ภรรยาของชายผู้มั่งคั่งที่สุดในอินเดีย เธอเป็นเจ้าของร่วมทีมสโมสรคริกเก็ต ‘Mumbai Indians’ อีกทั้งยังนั่งตำแหน่งประธานของ Dhirubhai Ambani International School โรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในอินเดีย “มูเกช อัมบานี” สามีผู้มั่งคั่งของเธอมีทรัพย์สินมหาศาลจากอุตสาหกรรมน้ำมัน ทั้งสองรู้จักกันเมื่อครั้งนิตายังเป็นครูสอนหนังสือ พวกเขาแต่งงานกันในปี 1985 มีลูกด้วยกันสามคนที่โชคดี มีมรดกของครอบครัวรอให้สืบทอด

เธอเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Silatech เป็นรองประธานมูลนิธิ Al-Waleed bin Talal และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอดีตชายาของเจ้าชาย “อัล-วาลีด บิน ทาลัล” แห่งซาอุดีอาระเบีย ซึ่งน่าเสียดายที่ทั้งสองครองคู่กันเพียง 5 ปี ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2013 แต่ด้วยความเลอโฉม ในปี 2018 เจ้าหญิงอามีราห์ได้พบรักใหม่และสมรสกับ “คาลิฟา บิน บุตตี อัล มูไฮรี” มหาเศรษฐีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นภรรยาคนที่สองของเขา

“จอร์จ โซรอส” กลายเป็นตำนานในโลกของเฮดจ์ฟันด์ เมื่อเขาวางเดิมพันกับเงินปอนด์อังกฤษ และนับแต่นั้นมาเขาก็ได้รับสมญานามว่า “พ่อมดทางการเงิน” ว่ากันว่า โซรอสพบเจอทามิโกะ โบลตัน ราวปี 2008 ในงานดินเนอร์ปาร์ตี้ หลังจากนั้นทั้งสองก็แต่งงานกันในปี 2013 ความจริงแล้วดีกรีปริญญาโทและธุรกิจอาหารเสริมของโบลตัน ทำให้เธอสามารถเลือกผู้ชายคนไหนเป็นคู่ชีวิตก็ได้ แต่เธอกลับเลือกชายที่มีอายุมากกว่าเกือบ 40 ปี และแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความแตกต่างของอายุมาตลอด แต่ดูเหมือนความรักของทั้งสองกลับแข็งแกร่งกว่าที่เคย

หรือ “แคธลีน ซู สปีลเบิร์ก” ภรรยาของ “สตีเวน สปีลเบิร์ก” ทั้งสองพบและรู้จักกันเมื่อปี 1984 ระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่อง ‘Indiana Jones and the Temple of the Death’ ซึ่งแคปชอว์รับบทเป็น ‘วิลลี สกอตต์’ นักร้องหญิงอเมริกันในไนต์คลับ ทั้งคู่รู้สึกผูกพันกันในทันที คบหากันนานหกปีก่อนจะแต่งงานกันในปี 1990 ผลงานของเธอในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และชีวิตคู่ของเธอ ทำให้แคปชอว์เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของฮอลลีวูด