Apple กับฉลาก "Product of Thailand" ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังแจ้งเกิด?

จากการระบุบนฉลากสินค้าว่า Designed by Apple in California Assembled in China เจ้าพ่อสินค้าไอทีอย่างแอปเปิล (Apple) ทยอยใส่ข้อความที่แตกต่างไปตามสถานที่ผลิตและประกอบเครื่องทั้ง Made in china, Assembled in Vietnam, Assembled in USA รวมถึง Made in Thailand บนกล่องสินค้าของตัวเอง จนล่าสุด Apple กำลังใช้ข้อความใหม่ว่า Product of Thailand ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยพิมพ์ไว้คู่กับคำว่า Final Assembly in USA เพื่อยืนยันว่าการประกอบขั้นสุดท้ายนั้นยังอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉลากใหม่นี้ปรากฏบน Mac Pro รุ่นใหม่ของ Apple โดยสำนักข่าวแมครูมอร์ส (macrumors) ชี้ว่าข้อมูลของฉลาก Product of Thailand นี้ปรากฏในเอกสารของสำนักงานกำกับดูแลการค้าของสหรัฐฯ หรือ FCC โดยระบุว่า Mac Pro รุ่นดังกล่าวมีสายพานการประกอบที่โรงงานในออสติน รัฐเทกซัส ซึ่งเป็นฐานการประกอบแห่งเดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2013อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า Product of Thailand ยังคลุมเครือ เพราะ Apple ไม่ได้ระบุว่าเหตุใดจึงมีการเพิ่มข้อความ "Product of Thailand" ลงใน Mac Pro ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่เคยถูกพิมพ์มาก่อนในรุ่นก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนใน Mac Pro ใหม่ที่จำหน่ายให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกายังคงมีส่วนประกอบที่ออกแบบ พัฒนา และผลิตโดยบริษัทอเมริกันมากกว่า 10 แห่งสื่อต่างประเทศยังย้ำว่า Mac รุ่นอื่นทั้งหมดนั้นผลิตและประกอบในประเทศแถบเอเชีย สำหรับ Mac Pro ใหม่นั้นมีการออกแบบโดยรวมเหมือนกับรุ่นปี 2019 แต่ได้รับการปรับปรุงด้วยชิป M2 Ultra โดย Apple เปิดให้สามารถสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ได้ในขณะนี้ และจะเริ่มส่งถึงมือลูกค้าและวางจำหน่ายในร้านต่างประเทศช่วงมิถุนายนนี้ในขณะที่ยังไม่ทราบว่า Product of Thailand หมายถึงอะไร แต่ข้อความว่า Final Assembly in USA นั้นมีความหมายชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องกับคำว่า Designed by Apple in California Assembled in China จุดนี้สำนักข่าวเอ็นแกดเจ็ด (engadget) วิเคราะห์ว่าเนื่องจาก Apple เป็นบริษัทอเมริกันที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเป็นประวัติการณ์ แต่ชาวอเมริกันจำนวนมากยังเสียใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าเม็ดเงินที่ไหลกลับเข้ามาในอเมริกานั้นค่อนข้างน้อย ซึ่งในช่วงปี 2012 สื่อต่างประเทศพบว่า Apple มีพนักงาน 43,000 คนเท่านั้นในสหรัฐอเมริกา เป็นตัวเลขที่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนพนักงานรับจ้างในสายพานการประกอบ iPhone ที่โรงงานจีนแห่งเดียวในเวลานั้นในเวลานั้นไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตชิ้นส่วน Mac ของ Apple แล้ว เพราะเมื่อย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2011 ทิม คุก ได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนว่า การผลิตเครื่อง Mac มีปัญหาทางด้านซัปพลายเชนจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถผลิตได้ แม้จะไม่ได้ระบุชื่อ แต่หลายฝ่ายคิดว่าเป็นปัญหาจากโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทยของเวสเทิร์นดิจิทัล ที่โดนพิษน้ำท่วมใหญ่เมื่อ 10 ปีก่อนสำหรับสินค้ากลุ่ม Mac มีรายงานว่า Apple เริ่มวางจำหน่าย iMac ที่ใช้ชิป M1 ในรุ่นปี 2020 ซึ่งผลิตในช่วงต้นปี 2021 เป็นต้นมานั้นผลิตในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดบนฉลาก Mac Pro รุ่นปี 2023 ที่ขายในสหรัฐฯ เขียนว่า Designed by Apple in California. Product of Thailand. Final assembly in the USA. ต่างจาก Mac Pro รุ่นปี 2019 ที่จำหน่ายในสหรัฐฯ ซึ่งเขียนว่า Designed by Apple in California. Assembled in USA. เท่านั้นสำหรับการย้ายฐานการผลิตจากจีน Apple เริ่มทยอยดำเนินการมาหลายปี พบว่ามีการย้ายฐานการผลิตสินค้าหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น iPad AirPods Pro HomePod และ MacBook บางส่วนมายังเวียดนาม มาเลเซีย รวมถึงไทย โดยเมื่อ ย้อนดูข้อมูลการจ้างงานของแอปเปิลในประเทศไทย พบว่า Apple ได้เริ่มรับสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ในกลุ่มของการปฏิบัติการและซัปพลายเชน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และรับสมัครอีกหลายตำแหน่งมาจนถึงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมาตามแผนงานทางด้านซัปพลายเชนของ Apple ระบุว่า ต้องการย้ายฐานการผลิตรวม 15-30% ออกจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบัน iPhone จำนวนมากได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอินเดียแล้ว ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ย้ายฐานการผลิตมาในภูมิภาคอาเซียนแทน