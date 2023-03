Wow Gadget : CASETiFY, realme, Canon และ GARMIN

GARMIN - ลักซ์ชัวรีวอทช์ MARQ AVIATOR เหมาะกับนักบินและผู้ที่ชื่นชอบด้านการบินโดยเฉพาะ สายไทเทเนียมขัดเงาพร้อมกรอบเซรามิกเทียบเวลา GMT 24 ชม. สามารถนำทางไปยังตำแหน่งในฐานข้อมูลการบินทั่วโลก โดยแสดงตำแหน่งเส้นทางไปยังสนามบินที่ใกล้ที่สุด มีการแจ้งเตือนให้นักบินกำหนดลมขวางขั้นต่ำ และสภาพการบินในเงื่อนไขที่มั่นใจ พร้อมแจ้งเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นบิน สามารถดูเรดาร์ NEXRAD ที่ซ้อนอยู่บนเส้นทาง ราคา 89,390 บาทCanon - จอมอนิเตอร์แสดงผลอ้างอิง (Reference Display) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด DP-V3120 ด้วยขนาดจอ 31 นิ้วหร้อมความสว่าง 2,000 cd/m2 รองรับการเชื่อมต่อแบบ 12-G SDI (4 inputs, 4 outputs) และรุ่นเล็กอย่าง DP-V1830 กับหน้าจอ 4K ขนาด 18 นิ้ว สำหรับห้องตัดต่อขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ DP-V2730 ที่มาพร้อมจอ 4K ขนาด 27 นิ้ว มอบความสว่างสูงสุด 1000cd/m2 รองรับงานวิดีโอ HDR ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชันCASETiFY - เคสมือถือและอุปกรณ์ตกแต่งแก็ดเจ็ตฉลองเดือนสตรีสากล CASETiFY Artist Program รุ่น Be My Muse เป็นรุ่นที่หยิบยกข้อความของศิลปินหญิงระดับโลก Mond Kim (เกาหลี) มาสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังให้ผู้หญิงทั่วโลกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ CASETiFY ผลงานสุดครีเอทคอลเลกชันนี้จะนำกำไรที่มาจากการขายเคสโทรศัพท์ในช่วงวันสตรีสากล บริจาคให้ She’s the First (STF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจในการผลักดันให้เด็กผู้หญิงทุกหนทุกแห่งได้รับการศึกษา ราคา 2,499 บาทrealme - สมาร์ทโฟนแฟล็กชิปรุ่นล่าสุด realme GT3 รองรับการชาร์จเร็ว 240W ทันใจที่สุดของโลกสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน กำลังไฟสูงสุดที่สาย USB-C จะสามารถรองรับได้นี้ทำให้การชาร์จ realme GT3 ซึ่งใช้แบตเตอรี่ความจุ 4600mAh เพิ่มจาก 0-20% ในเวลาเพียง 80 วินาที และใช้เวลา 9 นาที 30 วินาที ในการชาร์จเต็ม 100% ออกแบบให้มีช่องกระจกด้านข้างของโมดุลกล้องเพื่อโชว์การตกแต่งแผงชิปเซ็ตที่สวยงาม ราคาเริ่ม 649 ดอลลาร์