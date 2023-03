Wow Gadget : S-GEAR, Lenovo, HONOR และ FujiFilm

เปิดโปร AMD ซื้อกราฟฟิกการ์ดแถมเกม "The Last of Us Part I"

AMD จัดโปรโมชั่นต้อนรับ The Last of Us Part I เวอร์ชั่น PC ที่เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 28 มีนาคมนี้ เพียงซื้อกราฟิกการ์ด AMD Radeon RX 7000 หรือ AMD Radeon RX 6000 Series ก็รับเกมไปเล่นฟรี ๆ