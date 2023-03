สุขยิ่งกว่า เมื่อมีกันและกัน ทรูและดีแทคส่งความสุขด้วยของขวัญสำหรับการมีกันและกัน พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูและดีแทค รับฟรีสิทธิพิเศษมากมาย*

: ดูฟรีความบันเทิงมากมาย• เต็มอิ่มกับแพกเกจพรีเมียร์ลีก นาน 30 วัน มูลค่า 399 บาท• สนุกกับหนัง ซีรีส์ผ่านแพกเกจทรูไอดี พลัส 30 วัน และแพกเกจ TrueVisions NOW Lite 30 วัน“ดื่มฟรี” : รับฟรี ชา กาแฟ 1 ล้านแก้ว จากร้านเครื่องดื่มแบรนด์ดัง All Cafe/ Dakasi/ Koi The: รับฟรีอินเทอร์เน็ต 10GB นาน 7 วัน ทั้งเติมเงินและรายเดือนและสิทธิพิเศษจัดเต็มมากมาย เช่น• ฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้ออุปกรณ์ True Living TECH (บางรายการ)• ฟรีคูปองส่วนลด 100 บาท ค่าปรึกษาแพทย์ MorDee แอปพลิเคชัน• ฟรีอัปเกรดสมาชิกเป็น Gold Member และคูปองส่วนลด 50%• ฟรีคูปองส่วนลด 15% ประกันเดินทาง/ ประกันสุขภาพ DIY จากดีแทค ดีชัวรันส์• รับฟรี Combo Set L (ป็อปคอร์น 64 ออนซ์ และเครื่องดื่ม 32 ออนซ์)• หรือเลือกรับฟรีอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าชั้นน้ำกว่า 14 ร้านใน 8 สนามบิน