True 5G ส่งแพ็กเกจ "5G Together Wonderful Pack" จัดเต็มทั้งเน็ต-คอนเทนต์

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรู ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ามอบสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าได้มีความสุขยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน ล่าสุด ส่ง "5G Together Wonderful Pack" แพ็กเกจที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตลาด จากทรู 5G ทั้งเน็ตแรงเต็มสปีด 1,000 Mbps และความบันเทิงครบครัน พร้อมสิทธิพิเศษตอบโจทย์ ครบถ้วนทุกไลฟ์สไตล์ฟรีถึงสิ้นปี 2566 สำหรับลูกค้าใหม่ ทั้งเติมเงินและรายเดือน และลูกค้าย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน พิเศษสุดเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นลูกค้าแบบเติมเงิน เปิดซิมทรูแบบเติมเงินทุกช่องทาง และสมัครแพ็กเกจ 5G Together Wonderful Pack รับเน็ตเต็มสปีด 1,000 Mbps มีให้เลือก 2 แพ็กเกจ ทั้ง 30GB 200 บาท สมัครกด *900*7495# และ 80GB 300 บาท สมัครกด *900*7496# พร้อมรับสิทธิพิเศษครบสุดทุกไลฟ์สไตล์ ถึงสิ้นปี 2566o รับฟรี! เน็ตเพิ่มทุกเดือน 20 GB มูลค่า 699 บาทต่อเดือนo รับโค้ดดูฟรี! iQYI VIP ทุกเดือน มูลค่า 119 บาท ดูฟรีo รับโค้ดดูฟรี! แอปดัง WeTV VIP ทุกเดือน มูลค่า 129 บาทต่อเดือนo รับโค้ดดูฟรี! VIU Premium ทุกเดือน มูลค่า 119 บาทo รับส่วนลดเติมเกมส์ กับ Game Up 15% สูงสุด 200 บาทแพ็กเกจแบบรายเดือน เพียงเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ภายใน 31 มีนาคม 2566 นี้เท่านั้น ราคาเริ่มต้นเพียง 499 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษครบสุดทุกไลฟ์สไตล์ รับสิทธิฟรีทุกเดือน ถึงสิ้นปี 2566o รับฟรี! เน็ตเพิ่มทุกเดือน 20 GB ใช้งานได้ 30 วัน มูลค่า 699 บาทo ใช้ฟรี! เน็ตทั่วเอเชีย 2GB/ใช้งานได้ 2 วันต่อเดือน มูลค่า 199 บาทo รับโค้ดดูฟรี! iQYI VIP ใช้งานได้ 30 วัน มูลค่า 119 บาทo รับโค้ดดูฟรี! แอปดัง WeTV VIP ใช้งานได้ 30 วัน มูลค่า 129 บาทo รับโค้ดดูฟรี! VIU Premium ทุกเดือน มูลค่า 119 บาทo รับส่วนลดเติมเกมส์ กับ Game Up 15% สูงสุด 200 บาทo พิเศษ! เมื่อสมัครแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป เลือกรับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 200 บาททุกเดือน ใช้ กิน ช้อป ตามไลฟ์สไตล์คุณ ที่ร้าน MC Donald หรือร้านในเครือ Minor อาทิ The Pizza Company, Sizzler, Bonchon, Burger King, Swensen’s, Dairy Queen และ Poulet หรือร้าน TrueCoffee หรือช้อปเครื่องสำอางที่ Sephoraสมัครได้ที่ ทรูช็อป ทุกสาขา ตัวแทนทรูทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ผ่านทรูสโตร์ หรือโทร. 02 700 8000รีบเลย! เฉพาะเดือนพิเศษนี้เท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.true.th/bettertogether