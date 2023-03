ลูกค้าทรู-ดีแทค-เด็กหงส์-สาวกผี ดูศึกแดงเดือดฟรีที่แอปทรูไอดีและดีแทคแอป 2 มี.ค.-31 พ.ค.นี้

กล่าวว่า● ฟรี แพกเกจฟุตบอลพรีเมียร์ลีก EPL 22/23 นาน 30 วัน ผ่าน TrueID ซึ่ง "ศึกแดงเดือด" ระหว่างลิเวอร์พูล กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะถ่ายทอดสดให้รับชมในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เตรียมตัวระเบิดความมันส์ทางทรูไอดี ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งแอป เว็บไซต์ และกล่อง TrueID TV โดยลูกค้าทรูสามารถกดรับสิทธิได้ทางแอป TrueID และลูกค้าดีแทคสามารถกดรับสิทธิได้ทาง dtac app พร้อมนำรหัสไปรับชมอย่างเต็มอิ่มบนแอปทรูไอดี● ฟรี แพกเกจชมทรูไอดีพลัส และ TrueVisions NOW Lite ให้ชมหนัง ซีรีส์ และคอนเทนต์ระดับโลกต่อเนื่องนาน 30 วัน● เครื่องดื่มฟรี 1 ล้านแก้ว เลือกรับสิทธิจาก 3 แบรนด์ดัง All Café, KOI The และ DAKASI รับสิทธิได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และ 24 มีนาคม 2566● ฟรี เน็ตเต็มสปีด 10 GB ใช้ได้นาน 7 วัน สำหรับลูกค้ารายเดือนและเติมเงิน● เลือกรับฟรีเมนู a la carte ณ ร้านค้าภายในสนามบินที่ร่วมรายการ เพิ่มความพิเศษก่อนไฟลต์บินของคุณ หรือเลือกรับเซ็ตป็อปคอร์นและเครื่องดื่ม ไซส์ L ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้การดูหนังเพลิดเพลินยิ่งขึ้น● โค้ดส่วนลดค่าปรึกษาแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชันหมอดี 100 บาท● โค้ดส่วนลดสินค้า IoT True Living Tech มูลค่า 1,000 บาท● ฟรีสิทธิอัปเกรดระดับสมาชิก และคูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาท จาก Gaming Nation● ฟรีโค้ดส่วนลด 15% สำหรับซื้อประกันเดินทาง หรือประกันชีวิตจาก dSurance● อิ่มกับทรูและดีแทค ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (เริ่ม 1 เมษายน 2566)● ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษได้ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทรู คอลล์ เซ็นเตอร์ 1242 และ https://www.true.th/bettertogether/privilege ● ลูกค้าดีแทค รับสิทธิพิเศษได้ที่ดีแทค แอป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1678 dtac business คอลเซ็นเตอร์ 1431 และ https://www.dtac.co.th