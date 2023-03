ลูกค้าทรูและดีแทค สุขยิ่งกว่าเมื่อมีกันและกัน เลือกรับเครื่องดื่มฟรีรวม 1,000,000 แก้ว

เสียงตอบรับล้นหลาม…บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประเดิมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทรู และดีแทค ได้ดื่มด่ำ หอมละมุนเต็มรสชาติ ฟรีไปกับชา กาแฟ 1 ล้านแก้ว จาก 3 แบรนด์ดัง ทั้ง All Cafe', KOI The' และ DAKASI (1 สิทธิ์/ 1 ร้านตลอดแคมเปญ) โดยบรรยากาศวันแรกมีลูกค้าร่วมรับสิทธิ์ฝรับเครื่องดื่มฟรีกันอย่างคับคั่ง ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านในอาคารสำนักงานที่ร่วมรายการทั่วประเทศ สำหรับใครที่ไปรับสิทธิในช่วงเช้าวันนี้ไม่ทัน หลังเลิกงานหรือเรียนเสร็จแล้วยังสามารถไปรับสิทธิดื่มฟรีได้ที่ All Cafe จนถึงเที่ยงคืน หรือไปที่ร้าน Koi The และ Dakasi จนถึง 4 ทุ่ม หรือไปได้ถึงเวลาก่อนห้างสรรพสินค้าปิดใครพลาดวันนี้ไม่ต้องเสียใจ เพราะ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดให้ทั้งลูกค้าทรูและดีแทคได้รับสิทธิอีกครั้งเตรียมวอร์มนิ้ว วอร์มมือให้ดี โดยลูกค้าทรู กดรับสิทธิได้ที่แอปทรูไอดี หรือคลิก https://ttid.co/OiLl/linefd และลูกค้าดีแทคกดรับสิทธอได้ที่ดีแทคแอป คลิก https://www.dtac.co.th/s/mgffdg หรือมองหาป้ายดื่มฟรีหน้าร้าน สแกน QR Code เพื่อกดรับสิทธิ พร้อมแสดงโค้ดที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเลือกเมนู (ที่ร่วมรายการ) กดรับสิทธิแล้วต้องแลกเครื่องดื่มภายใน 30 นาที พร้อมอร่อย ฟิน มีความสุขไปด้วยกัน