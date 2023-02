ท้าชนร้านตู้มือถือ! SABUY Sure Market รุกตลาดโทรศัพท์มือสอง ปั้นยอดขายปีแรก 200 ล้านบาท

สบาย (SABUY) เปิดตัวแพลตฟอร์มธุรกิจรับซื้อ-ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสองแห่งแรกของไทย "สบายชัวร์มาร์เก็ต" (SABUY Sure Market) มั่นใจสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ตรุ่นหลักหมื่น วางเป้ายอดขายปีแรก 25,000 เครื่อง เม็ดเงินสะพัด 200 ล้านบาทนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ถึงการรุกเข้าตลาดโทรศัพท์มือสองในครั้งนี้ว่า ในแต่ละไตรมาสโทรศัพท์เคลื่อนที่มียอดจำหน่ายมากกว่า 4 ล้านเครื่อง ซึ่งว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้าง จึงทำให้ SABUY มองเห็นช่องทางการทำธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสอง ที่ในขณะนี้ยังไม่มีบริษัทไหนในประเทศไทยลงมาจับตลาดนี้อย่างเต็มรูปแบบ"จากการประเมินในเบื้องต้นมองเห็นว่าลูกค้าในตลาดกลุ่มนี้มีความหลากหลายทั้งด้านอายุและไลฟ์สไตล์ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจของสบายที่มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาตอบสนองผู้บริโภคไทยในยุคปัจจุบัน"บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จะร่วมกับ บริษัท สบาย ชัวร์ มาร์เก็ต จำกัด (SABUY Sure) เพื่อเปิดตัวธุรกิจใหม่ "SABUY Sure Market" บริการรับซื้อ-ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสองแห่งแรกของไทยนี้จะทำผ่านแนวคิด “สบายใจ สบายกระเป๋า สบายอารมณ์” เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสอง โดยเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกด้วยการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางSABUY Sure Market เตรียมงบลงทุนไว้ 20 ล้านบาท โดยไม่เพียงเป็นการลงทุนในส่วนรับซื้อเครื่องมือสอง แต่ยังรวมแผนเปิดร้านในเดือนมีนาคม-เมษายน 66 ด้วยชื่อ "SABUY Sure Market Shop" คาดว่าจะเป็นการเปิดในย่านใจกลางเมืองที่วัยรุ่นนิยมอย่างเซ็นเตอร์พอยต์ สานฝันให้ SABUY Sure Market เป็นธุรกิจใหม่ที่จะช่วยให้สบายกรุ๊ป ติดต่อกับคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น"ด้วยตัวธุรกิจและการบริหารงานที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน รวมถึงเทรนด์รักษ์โลก ที่ SABUY จะเข้ามาช่วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง ของสบายกรุ๊ป ในการขยายไปสู่ธุรกิจสินค้าอิเลคทรอนิกส์ที่จะเข้ามาช่วยเสริมทัพและสร้างความยั่งยืนให้กับ ecosystem ให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” นายชูเกียรติ กล่าวด้านนายสุธี สุคันธาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สบาย ชัวร์ มาร์เก็ต จำกัด เปิดเผยว่า SABUY Sure Market ถือได้ว่าเป็นแบรนด์แรกในวงการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสองของไทย รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการการันตีคุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสอง เพราะที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสองยังไม่มีตลาดหรือร้านค้าที่ไว้ใจหรือเชื่อถือได้ 100% และยังเป็นการซื้อขายในเฉพาะกลุ่มที่รู้จักเท่านั้น"SABUY Sure Market จึงเป็นธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือและการันตีตัวสินค้าทั้งเรื่องคุณภาพ ราคาและบริการหลังการขายผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญ กับแนวคิด 3 สบาย ได้แก่ 1.สบายใจ ที่สร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการรับประกันตัวสินค้าว่าเป็นของแท้ หากมีปัญหายินดีคืนเงินภายใน 7 วัน รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่นำเครื่องมาขาย 2.สบายกระเป๋า ด้วยราคาซื้อขายที่เป็นมาตรฐาน มีตัวเลือกหลายราคา พร้อมโปรโมชั่นในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 3.สบายอารมณ์ สามารถจัดการได้เองผ่านช่องทางออนไลน์หรือหน้าร้าน และจุดรับสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ"สำหรับช่วงแรก SABUY Sure Market จะมุ่งเน้นการทำการตลาดแบบออนไลน์ ผ่านโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่เป็นที่นิยม อาทิ ไอโฟน ซัมซุง ออปโป้ วีโว่ เป็นต้นนอกจากการเปิดหน้าร้านย่านใจกลางเมือง บริษัทมีแผนขยายจุดรับสินค้าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศผ่าน SABUY speed ร้านสะดวกซื้อต่างๆและร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายมือถือมือสอง ซึ่งอนาคตมองว่าอาจจะมีการ Collaboration หรือหาพาร์ทเนอร์มาร่วมธุรกิจ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงใจมากที่สุด ผ่านช่องทางเพิ่มเติม เช่น website และ application สำหรับอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตรวจเช็คสภาพมือถือด้วยตัวเองที่สุดแล้ว SABUY Sure Market ถูกมองว่าจะเป็นบันไดให้ SABUY สามารถขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคตในภาพรวม SABUY Sure Market จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ SABUY เข้าใกล้เป้าหมายสร้างรายได้ทั้งกลุ่ม 20,000 ล้านบาทในปี 2566 ตัวเลขนี้ประกอบด้วย ธุรกิจเดิม 5,000 ล้านบาท ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Enterprise & Life ประมาณ 9,000 ล้านบาท กลุ่ม Connext ประมาณ 3,000 ล้านบาท กลุ่ม InnoTainment ประมาณ 1,000 ล้านบาท และกลุ่ม Financial Inclusion ประมาณ 2,000 ล้านบาท.