กสทช.ดึงผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีส่งเสริมการผลิตเนื้อหาสื่อโทรทัศน์ไทย

น.ส.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวภายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Korean Media Landscape and the Opportunities for Thai-Korean Co-production ภูมิทัศน์สื่อเกาหลี และโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี" ว่า สื่อเกาหลีในประเทศไทยเป็นที่นิยมของผู้รับชมในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อีกทั้งกระแสคลื่นความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave) ที่นิยมไปทั่วโลก และแทรกซึมไปในวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการที่รัฐบาลเกาหลีมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และเป็นความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา ซึ่งจากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ทาง กสทช. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ที่มีภารกิจในการสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และอุตสาหกรรมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย จึงควรที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตเนื้อหาของประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนามาตรฐานของการผลิตเนื้อหาได้ดีขึ้น และได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรง อย่างประเทศเกาหลีขณะนี้สำนักงาน กสทช. โดยเฉพาะด้านกิจการโทรทัศน์อยู่ระหว่างการร่างประกาศตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ซึ่งในเนื้อหาของมาตรา 52 ได้ให้อำนาจของ กสทช.ว่ารายการใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สมควรส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ สามารถพิจารณาให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุน กทปส. ได้ตามที่กรรมการประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ฉบับนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2566 และ 1 ในประเภทของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในร่างประกาศฉบับดังกล่าวคือ รายการที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Co-production) ซึ่งเป็น 1 ในเป้าหมายของการส่งเสริมด้านผลิตเนื้อหารายการของ กสทช.ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนาปฏิบัติการยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดความรู้และร่วมอภิปรายในประเด็นที่ทางภาคอุตสาหกรรมสนใจ ในหัวข้อ Keeping Up with the Changing Korean Media Landscape : ภูมิทัศน์สื่อเกาหลี...เขาไปถึงไหนกันแล้ว จาก 1.Seongcheol Kim, Ph.D, Professor, School of Media and Communication, Korea University 2.Hee Joo Lee Head of Policy Planning Office, Content Wavve Corp. 3.MichaelJung SVP/ Managing Director, CJ ENM 4.พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้าน Strategic Content & Public Affair True Corporation Public Company Limited. และ 5.อภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ BEC Studio BEC World Public Company Limited."การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดพื้นที่ในการเรียนรู้ เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการของไทยและเกาหลี และเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ กสทช.ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ของประเทศไทยได้เรียนรู้จากผู้ผลิตเนื้อหารายการที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้โดยตรง คาดว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยยกระดับทางด้านการผลิตเนื้อหาของภาคอุตสาหกรรมสื่อต่อไปในอนาคต"