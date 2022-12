‘พิรงรอง’ดึงผู้ผลิตรายการเกาหลีใต้หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย

นางสาวพิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์​ กล่าวถึงแผนงานสำคัญในปี 2566 ว่า จะดำเนินการเรื่องร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ระบุว่า ‘ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ารายการใดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ หรือผู้ประกอบการรายใดปฎิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามมาตรา 36 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด’ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับสนับสนุนโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับรายการที่มีเนื้อหาใน 3 ลักษณะได้แก่ 1.รายการเพื่อเด็กและเยาวชน 2.รายการที่ส่งเสริมความหลากหลายในมิติต่างๆ และ 3.รายการที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในส่วนการผลิตร่วม หรือ C0-production ในวันที่ 17 ม.ค.2566 จะมีการจัดสัมมนาเรื่อง Korean Media Landscape and the Opportunities for Thai-Korean Co-production หรือภูมิทัศน์สื่อเกาหลีและโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี โดยจะมีวิทยากรจาก Korea U ด้าน content จาก Wavve ที่เป็นแพลตฟอร์มของเอกชนเกาหลีและ CJ ENM‘ในงานสัมมนาจะมีการจัดให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมเจรจากับทางผู้ผลิตเกาหลี เพื่อโอกาสทางธุรกิจ’เบื้องต้นกสทช.จะมีงบประมาณที่ค้างท่อสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม 200 ล้านบาทและอาจจะต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากบอร์ดกสทช. เพื่อสนับสนุนในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการและนำไปสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยคาดว่าร่างประกาศน่าจะร่างเสร็จในไตรมาสแรกปี 2566 และเปิดประชาพิจารณ์ได้ในไตรมาส 2 และในช่วงกลางปีจะเปิดให้มีการสมัครขอรับทุนสนับสนุนได้‘ในวันที่ 17 มกราคม จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานโลก มันจึงเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.’โดยในปี 2566 ยังมีเรื่องการวางระบบ Social Scoring การมอนิเตอร์ทางเทคโนโลยี Social Credit การตรวจสอบและส่งเสริมเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ มีการทำ Quality Rating ประเมินเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ด้วยเกณฑ์ทางคุณภาพ (ที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางปริมาณผู้ชม) มีทั้งการใช้มอนิเตอริ่งตรวจ เฝ้าระวังเนื้อหาตามประเด็นทางสังคมทุกไตรมาสโดยคณะวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และการพัฒนา AI ในลักษณะ Machine Learning เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหาในมิติที่เป็นความเสี่ยงทางสังคมอื่นๆ เช่น การสร้างความเกลียดชัง การข่มเหงรังแก การกีดกันกลุ่มทางสังคมต่างๆทั้งนี้ คาดว่าระบบการประเมินจะมีความพร้อมภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งจะมีการให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการด้วยนอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเด็นใบอนุญาตประกอบกิจการที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2572 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของผู้ให้บริการทีวีดิจิทัล รวมถึงกำหนดทิศทางของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ให้สามารถปฏิบัติได้ตามที่กสทช.กำหนด‘สำหรับการประมูลขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุ ทางกสทช.ได้พิจารณาถึง 2 ประเด็น คือ การเข้าสู่กระบวนขอรับใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สื่อถูก Digital Disruption และค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการออกอากาศในภาคพื้นดิน ระบบออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งเรื่องการออกอากาศด้วยความคมชัดแบบ 4K ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องคลื่นความถี่ประกอบกันด้วย ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ก็จะยิ่งมีจำนวนน้อยลงตามทรัพยากร โดยเห็นว่าในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในครั้งต่อไป อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของการประมูลและอาจใช้การบิวตี้คอนเทสต์แทน’บอร์ดกสทช.จะมีการพูดคุยกับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่องการกำกับดูแลผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งการแก้ไขข้อกฎหมายให้ครอบคลุมตามอำนาจในการกำกับดูแลในประเด็นเนื้อหาตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560สำหรับผลงานสำคัญในปี 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ 1.ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ 3 องค์กร สร้างระบบส่งต่อและติดตามเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สำหรับเรื่องที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมและเรื่องที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยกสทช.ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อ ผลักดันให้องค์กรวิชาชีพทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรม ตามมาตรา 28(18)แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรความถี่ฯและมาตรา 39,40 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชน ให้สามารถร้องเรียนเนื้อหารายการที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรม2.(ร่าง)ประกาศกสทช.เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …(ฉบับปี 2565) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดยได้มีการหารือกับองค์กรวิชาชีพสื่อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเข้าที่ประชุมบอร์ดเพื่อทำประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนต่อไป