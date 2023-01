Samsung เผยวิสัยทัศน์ สร้างประสบการณ์เชื่อมต่อสู่ทุกอุปกรณ์

จอง ฮี ฮาน รองประธาน ซีอีโอ และหัวหน้าหน่วยธุรกิจ DX Division ซัมซุง กล่าวถึงกลยุทธ์ในปีนี้ว่า จะเน้นการส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตบนโลกที่ทุกๆ อุปกรณ์ในทุกที่จะเชื่อมต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน“การมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เกิดจากความตั้งใจของซัมซุงที่จะมอบพลังให้ผู้บริโภคบนโลกสามารถใช้ทุกอุปกรณ์เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมีความยั่งยืนมากขึ้น”วิสัยทัศน์ของซัมซุงในปีนี้นับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เพราะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมไปกับการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งซัมซุงต้องใช้เวลา รวมไปถึงความร่วมมือกับพันธมิตรของเราทั่วโลกเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์***ใส่ใจกับความยั่งยืนซัมซุง วางเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยแนวทางที่ทุกกลุ่มธุรกิจของซัมซุง จะใช้พลังงานไฟฟ้าในอัตราเท่ากับไฟฟ้าที่กำเนิดจากพลังงานทดแทน และมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยแผนก DX จะเริ่มเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนภายในปี 2027 และ Net Zero ภายในปี 2030เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ ซัมซุงได้เปิดโครงการ "ความยั่งยืนในทุกวัน" ที่จะร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ใช้พลังงานน้อยลงและออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นชอิน ฮี ชุง รองประธาน Corporate Sustainability Center ของซัมซุงกล่าวว่า ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของซัมซุงจำนวนหนึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนสูงที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มทีวี และสมาร์ทโฟนหลายรุ่นที่มีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นการนำพลาสติกรีไซเคิลมาจากตาข่ายดักปลาที่เสื่อมสภาพ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หน่วยความจำ และชิปเซตสำหรับการรับสัญญาณ 5G ยังช่วยประหยัดพลังงานให้กผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และบริการเครือข่ายต่างๆ เช่น SmartThings Energy และ AI Energy Mode ยังช่วยให้ผู้บริโภคลดต้นทุนด้านพลังงานไปพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสภาวะอากาศนอกจากนี้ แพลตฟอร์ม SmartThings ที่ใช้เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านเข้าด้วยกัน จะช่วยผู้บริโภคประหยัดพลังงานมากขึ้น จากการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ENERGY STAR SHEMS***เชื่อมโยงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแจ ยอน จุง รองประธาน และหัวหน้าหน่วยธุรกิจ SmartThings ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบ้านที่อัจฉริยะมากขึ้น คือความยืดหยุ่นในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ซัมซุง หรืออุปกรณ์ที่ผลิตโดยพันธมิตรในอุตสาหกรรม“ในขณะนี้ผู้ผลิตต่างๆ ต่างมุ่งมั่นจะใช้มาตรฐานกลางเพื่อความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ Smart Home ซึ่ง ซัมซุงได้ยึดมั่นแนวทางดังกล่าว โดย SmartThings ถือเป็นแพลตฟอร์มแรกๆ ที่รองรับมาตรฐานแมตเทอร์ และซัมซุงยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตรมาตรฐานการเชื่อมโยงอุปกรณ์ในบ้าน (HCA)”โดย SmartThings Station เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นการใช้งาน SmartThings ที่บ้าน และช่วยให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันได้ พร้อมกับขยายความร่วมมือกับ Philips Hue เพิ่มเติมด้วย***นำ AI สู่อุปกรณ์ต่างๆในปีนี้ ซัมซุงได้มีการนำความสามารถของ AI รุ่นใหม่มาใช้งานร่วมกับสินค้าต่างๆ มากขึ้น อย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Jet Bot AI+ ที่ต้องการความแม่นยำในการทำความสะอาดรวมถึงการนำเสนอโหมดที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถรับชมทีวีได้ ผ่าน “รีลูมิโน่โหมด (Relumino Mode)” ซึ่งจะยกระดับความต่างของแสง และสีสัน ให้เนื้อหาที่รับชมดูคมชัดและรับชมได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ ในงาน CES 2023 ซัมซุงยังได้จัด Samsung VD First Look เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Odyssey, ViewFinity และ Smart Monitor รวมเทคโนโลยีจอภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของ Neo QLED, MICRO LED และ Samsung OLED