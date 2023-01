นินจาแวน คว้า 2 รางวัลจากเวที Marketing Excellence Awards 2022

นินจาแวน คว้า 2 รางวัลจากเวทีประกาศ รางวัล “Marketing Excellence Awards 2022” รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด ในประเภท Gold-Excellence in Media Strategy และ Silver- Marketing Team of the Year จากแคมเปญโฆษณา “มนุษย์ห่วง” ตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญ และจุดแข็ง “หมดห่วง ทุกเรื่องพัสดุ”เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า รางวัล “Marketing Excellence Awards 2022” รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาดประจำปี 2022 เป็นรางวัล แห่งความภาคภูมิใจของทีมการตลาดนินจาแวน ประเทศไทย เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของทีมที่สามารถ สร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์นินจาแวนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นด้วยการจัดทำแคมเปญ โฆษณา “มนุษย์ห่วง” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ต้องการสร้างความเข้าใจในจุดแข็งของนินจาแวนแก่กลุ่มเป้าหมาย หลัก โดยนำปัญหา หรือ pain point ของผู้ใช้บริการเวลาจัดส่งพัสดุเป็นตัวชูโรง ซึ่งแคมเปญโฆษณาชุดนี้ เราต้องการเน้นว่า นินจาแวน เป็นแบรนด์ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้า ลดความยุ่งยาก ทำให้ลูกค้าคลายความ กังวล พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในทุกด้าน เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดี ระหว่างลูกค้ารางวัล Marketing Team of the Year ที่ทางนินจาแวน ประเทศไทย ได้รับในปีนี้ เป็นรางวัลที่ยกย่องผลงานอันโดดเด่นให้กับองค์กรที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการทางการตลาด การดำเนินงาน และผลลัพท์ของแบรนด์โดยรวม แคมเปญสามารถเกิดขึ้น จากการทำงานร่วมกับทีมที่ ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก หรือจากภายในองค์กร ซึ่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะต้องแสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างปรากฏการณ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลลัพธ์ที่ตามมาของแคมเปญการตลาดนั้นๆสำหรับรางวัล Excellence in Media Strategy หรือการวางแผนกุลยุทธ์การใช้สื่อยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นรางวัล ที่ยกย่องให้แก่องค์กรที่มีการวางแผนการใช้สื่อได้ดีที่สุด ซึ่งถือได้เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงานสำหรับ แคมเปญการตลาดทั้งนี้ รางวัล Marketing Excellence Awards จัดขึ้นโดย MARKETING-INTERACTIVE นิตยสารออนไลน์ชั้นนำระดับเอเชียด้านการโฆษณาและการตลาด จากประเทศสิงคโปร์ ที่เข้าถึงกลุ่ม ผู้บริหารด้านการตลาดทั้งในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดการประกวดและมอบรางวัลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกย่องผลงานที่โดดเด่น ด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การวิจัยการตลาด และทุกสิ่ง ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด