“มิสเตอร์ โดนัท” ปรับอิมเมจแบรนด์ ดึงศิลปิน “นิวคันทรี”เจาะคนรุ่นใหม่ ย้ำเพลงฮิต “โดนัทยังมีรูเมื่อไหร่ยูจะมีใจ”

มิสเตอร์ โดนัท แบรนด์โดนัทอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เดินหน้าชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Modernization) ให้แบรนด์มีชีวิตชีวา อยู่ในกระแส ติดเทรนด์ตลาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดภาพจำใหม่ ประเดิมด้วยกลยุทธ์ Music Marketing ส่งต่อความสุข และความสนุกให้กับลูกค้า โดยจับมือกับ ศิลปิน “นิวคันทรี” จากกระแสท่อนเพลงฮิตติดหู “โดนัทยังมีรูเมื่อไหร่ยูจะมีใจ” กับ 2 กิจกรรม ที่จะชวนลูกค้ามิสเตอร์ โดนัท มาร่วมสนุกกันส่งท้ายปีสุชีพ ธรรมาชีพเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม Bakery & Beverage Cuisine เปิดเผยว่า มิสเตอร์ โดนัท ตั้งเป้าเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เดินหน้าสร้างแบรนด์ให้เกิด Movement เพื่อตอกย้ำความเป็น No. 1 ในตลาดโดนัท และตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกเพศทุกวัย และมีความสนุกร่วมกับแบรนด์ได้ โดยล่าสุดลุยกลยุทธ์ใหม่กับ Music Marketing จากกระแสท่อนเพลงฮิตติดหู “โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ” ใช้เพลงเพื่อเป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้ การจดจำในแบรนด์ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาที่ร้าน รวมถึงสร้าง Top of mind brand ให้ไปอยู่ในใจผู้บริโภค เมื่อฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ ก็ต้องคิดถึง มิสเตอร์ โดนัท พร้อมจัดแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีมิสเตอร์ โดนัท ร่วมกับ ศิลปิน นิวคันทรี ส่งต่อความสุข และความสนุกให้กับลูกค้า จากกระแสเพลงดังท่อนฮิตติดหู “โดนัทยังมีรูเมื่อไหร่ยูจะมีใจ” กับ 2 กิจกรรม ที่จะชวนลูกค้ามิสเตอร์ โดนัท มาร่วมสนุกกันส่งท้ายปี• รับฟรี โดนัท 1 ชิ้น เพียงถ่ายคลิปเพลง Stand by หล่อ ลงใน Facebook , Tiktok หรือ Instragam พร้อมติด #โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ และ #มิสเตอร์โดนัทให้ใจ มอบสิทธิ์ให้กับ 10,000 คนแรกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 – 22 ธ.ค. 65 เพียง 7 วันเท่านั้น• มิสเตอร์ โดนัท ใจป๋า แจกโปรพิเศษ 6 ชิ้น เพียง 99 บาท (ปกติ 174.-) เพียงแชร์วิดิโอกิจกรรมไปที่ Facebook ส่วนตัว แล้วเปิดสาธารณะ หลังจากนั้นเพียงโชว์คลิปที่แชร์แล้วกับพนักงาน ที่หน้าร้านมิสเตอร์ โดนัท ตั้งแต่วันที่16 – 31 ธันวาคม 2565 เฉพาะ 10,000 คนแรกทั่วประเทศ