ททท.จัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 (Thailand Tourism Awards 2023)

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism)การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation)3. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism)4. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)5. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023)แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้.1. รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award)2. รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award)3. เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate)*** โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award จำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน จะได้รับรางวัล Hall of Fameหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ด้านที่ 1 Tourism Excellence (Product/ Service)ด้านที่ 2 Supporting Business & Marketing Factorsด้านที่ 3 Responsibility and Safety & Health Administrationด้านที่ 4 Low Carbon& Sustainability Management*เกณฑ์ด้านนี้จะใช้ประเมินเฉพาะ ผู้ประกอบการที่สมัครประกวดเพิ่มในประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน Low Carbon & Sustainability**โดยจะพิจารณาจากสถานประกอบการที่มีนโยบาย มาตรการ ความคิดริเริ่ม ในการจัดการคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ก่อนการสมัครประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023)-เดือนมกราคม 2566 ประกาศเกณฑ์การตัดสินแต่ละประเภทรางวัล เพื่อให้ผู้ประกอบการศึกษาข้อมูลก่อนการสมัครประกวด-เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ www.thailandtourismawards .com-27 กันยายน 2566 พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023)#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท #รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่14#รางวัลการันตีคุณภาพ #ThailandTourismAwards #TTA14 #TAT #Thailand