จีเอเบิลเปิดตัวโซลูชันจัดการ PDPA แจ้งเกิด “WhiteFact” ครบจบที่เดียว

จีเอเบิล (G-able) เปิดตัว “ไวท์แฟ็กต์" (WhiteFact) โซลูชันช่วยบริหารจัดการ PDPA อย่างเป็นระบบ มั่นใจสร้าง Eco-system สำหรับอนาคตครบถ้วนแบบจบในที่เดียวดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในยุค “Data is the new oil” ข้อมูลลูกค้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ การเก็บข้อมูลลูกค้ากลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ลูกค้ามีความตื่นตัวเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่มี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่การเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่องค์กรนำมาเก็บไว้ ซึ่ง PDPA มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกองค์กรที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้เจ้าของข้อมูล ดังนั้น องค์กรจึงต้องเริ่มวางแผน ทั้งในด้านบุคลากร การจัดทำกระบวนการต่างๆ รวมไปถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้ ด้วยเหตุนี้ ทางจีเอเบิลจึงได้พัฒนา “WhiteFact” ซึ่งเป็นโซลูชันช่วยจัดการ PDPA อย่างเป็นระบบในทีเดียว เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างครบวงจร"เราได้เริ่มให้บริการเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในหลายๆ องค์กร สำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ในทุกอุตสาหกรรม”บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) มองตัวเองเป็นผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ สำหรับการเปิดตัว “WhiteFact” โซลูชันช่วยจัดการ PDPA อย่างเป็นระบบในที่เดียวนั้นจะตอบโจทย์ทุกข้อบังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นอย่างครบวงจร สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ทุกธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้ทุกองค์กรรับมือตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องนายภากร เสร็จสวัสดิ์ Head of Strategic Product บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WhiteFact” เป็นโซลูชันที่พัฒนาโดยคนไทย ฟีเจอร์ใช้งานง่าย มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือตลอดการใช้งาน โดยจุดแข็งที่สำคัญของ “WhiteFact” ที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด คือ สามารถดูแลบริหารจัดการได้แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การอบรมพนักงานในองค์กร การกำหนด Data Policy และการวางนโยบายสำหรับช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีพาร์ตเนอร์ชั้นนำมากมายซึ่งช่วยทำให้ปรึกษาด้านกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPAจีเอเบิลย้ำว่าการให้บริการของ “WhiteFact” เป็น Eco-system ที่ครอบคลุม ประกอบด้วย 1.Data Inventory Mapping การระบุตำแหน่งของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายขึ้น 2.RoPA การดูรายการบันทึกข้อมูลที่มีการเก็บหรือใช้ในองค์กร 3.Risk Management จัดทำแบบประเมินความเสี่ยง4.Privacy Notice การจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว 5.Consent Manager การจัดให้มีกระบวนการบริหารความยินยอม 6.Cookie Manager การจัดการการเก็บคุกกี้ ประเภทคุกกี้ ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลการขอเก็บคุกกี้ 7.Data Subject 360 การกระจายงานให้ผู้ดูแลข้อมูลดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลและติดตามสถานะการดำเนินการและ 8.Data Subject Request การกำหนดกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลสำหรับประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากใช้ “WhiteFact” คือ 1.ช่วยลดค่าใช้จ่าย และกำลังคนสำหรับการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบช่วยติดตาม 2.รวบรวมข้อมูลไว้แบบรวมศูนย์ ทำให้เห็นการติดต่อเข้ามาของเจ้าของข้อมูล 3.ใช้งานง่าย ทำให้ตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว 4.ลดขั้นตอนการทำเอกสาร โดยให้ระบบทำการสร้างเอกสารให้อัตโนมัติ 5.สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลได้ และ 6.มีหน้าจอมอนิเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตามสถานะงานที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ“จีเอเบิลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “WhiteFact” จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความมั่นใจให้องค์กร และบริษัทที่กำลังวางแผนกลยุทธ์และมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการวางมาตรการควบคุมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม” ดร.ชัยยุทธ กล่าว