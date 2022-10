ดีแทคส่ง ‘Gaming Nation Play’ เขย่าตลาดเกม 4 หมื่นล้านบาท

ฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด ดีแทค กล่าวถึงแนวคิดในการเปิด Gaming Nation ว่า ดีแทคต้องการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม ด้วยบริการที่หลากหลายและเข้าถึงคนไทยให้มากที่สุด ซึ่งตลาดเกมเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยในปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ดีแทคจึงต้องการยกระดับให้เป็นมากกว่าเว็บเติมเงินเกมสู่คลาวด์เกม Gaming Nation Play ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ เพื่อสร้างเป็นแพลตฟอร์มเกมใหม่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ที่มีจำนวนเกมมากที่สุดกว่า 1,000 เกม และครอบคลุมที่สุดสำหรับเกมเมอร์ทุกเพศทุกวัย เล่นง่ายผ่านมือถือ โดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันคลาวด์เกม แม้จะเป็นตลาดใหม่แต่มันคือเทรนด์ในอนาคต ซึ่งในตลาดเกมมีคนไทยเล่นเกม 32 ล้านคน ทั้งคนที่เล่นแบบจริงจังและเล่นเพื่อความสนุก ทว่ากลุ่มคนที่เล่นเพื่อความสนุกนั้นยังไม่มีใครเข้ามาทำตลาดอย่างจริงจัง จึงกลายเป็นช่องว่างที่ดีแทคจะเข้าไปสร้างระบบนิเวศในตลาดนี้เพื่อเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าดีแทคได้เข้าสู่ตลาดเกมด้วยการเปิดแพลตฟอร์มเกม Gaming Nation อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จอย่างงดงามตั้งแต่ปีแรก มีผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคน และยอดใช้จ่ายรวมกว่า 400 ล้านบาท และยังสามารถเพิ่มยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อผู้ใช้งานจากปกติกว่า 5-10 เท่า มีคนสมัครสมาชิก 5 แสนราย ลูกค้ามีทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายดีแทค โดยนอกเครือข่ายมีการเข้ามาใช้งาน 35% และมีการเติบโตถึง 300%“Gaming Nation ในปีที่ 2 จะเปลี่ยนไปจากวันแรกโดยสิ้นเชิง และเราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ตลาดเกมกำลังขยายใหญ่ขึ้นอีกมาก เพราะเกมเป็นเรื่องของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ที่สำคัญของระบบนิเวศของเกมคือการเปิดรับพันธมิตรทุกค่ายและต้องไม่เป็นแค่เว็บเติมเกม”Gaming Nation 2.0 เวอร์ชันใหม่ล่าสุด เป็นการพัฒนาเว็บใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น ปรับโฉมการใช้งาน ออกแบบ UX (User Experience) และ UI (User Interface) แบบใหม่ เพื่อให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสถึงประสบการณ์การเติมเกมที่สะดวกลื่นไหลไม่มีสะดุด นอกจากนี้ ยังปรับการใช้งานโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน กรอกยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ด เพื่อแก้ปัญหาลืมรหัสผ่าน โดยเว็บใหม่นี้จะเป็นการลงทะเบียนด้วยรหัส OTP เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้เล่นและมีบริการตอบคำถามผ่านช่องทางแชตได้ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมเพิ่มช่องทางการเติมเงินแบบใหม่ “ทักแชท เติมเลย” ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่าน Facebook Messenger ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน VALORANT e-sport มูลค่าของรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมกิจกรรมและของสมนาคุณอื่นๆ อีกมากมายในหน้า Facebook ของ “ใครเห็นก็ว่าเกม” โดยตลอดไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นี้ จะมีการแจกของรางวัลซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาททั้งนี้ เพื่อให้ระบบนิเวศของเกมมีการเติบโตยั่งยืน การมีพาร์ตเนอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบริการ โดยเฉพาะเรื่องการเติมเกมสำหรับกลุ่มเด็กและคนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการการเงินอย่างเหมาะสม ล่าสุด ดีแทคจึงจับมือกับกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ในการเติบโตไปด้วยกันกับ MAKE by KBank ที่กำลังสร้างความแตกต่างในตลาดการเงิน โดยเป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยจัดการเงินที่จัด จ่าย จด ในที่เดียวครั้งแรกของไทย ด้วยการแบ่งเงินเป็นสัดส่วนด้วยฟีเจอร์ Cloud Pocket ที่ผู้ใช้สามารถสร้างกระเป๋าเงินย่อยไว้ตอบโจทย์การใช้จ่ายสำหรับไลฟ์สไตล์แต่ละประเภทเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และแน่นอนว่าเกมมิ่งถือเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของพวกเขา ซึ่ง KBTG คาดว่าจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าเกมเมอร์เข้ามาดาวน์โหลดแอป MAKE by KBank มากขึ้น เพราะเหล่าเกมเมอร์จะได้รับสิทธิพิเศษในแบบที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเกมเมอร์ทุกค่ายเมื่อเติมเกมที่ Gaming Nation ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.ถึง 6 พ.ย.นี้ รับ GN Coin คูณสอง นำไปใช้เป็นส่วนลดเติมเกมได้จุกๆ และเมื่อสมัครสมาชิกใหม่ที่ Gaming Nation และ MAKE by KBank รับเงินคืนสูงสุด 300 บาทโดยแบ่งเป็น 150 GN Coin จาก Gaming Nation ไว้ใช้เป็นส่วนลดเติมเกม และรับเงินคืน 150 บาท จาก MAKE by KBankGaming Nation เป็นแพลตฟอร์มเกมที่คุ้มค่า ปลอดภัย เติมเกมเข้าทันที ใช้ได้ทุกเครือข่าย เป็นแพลตฟอร์มเปิด ที่มีสัดส่วนของลูกค้าค่ายอื่นที่เข้ามาใช้งานมากถึง 35% เป็นอีโคซิสเต็มเกมที่ให้ครบทุกความต้องการสำหรับเกมเมอร์ทุกค่าย เช่น โปรโมชันพิเศษตลอดเวลา มีเอ็กซ์คลูซีฟไอเทมที่หาได้เฉพาะบน Gaming Nation มีเกมคอมมูนิตี (Game Community) บน Facebook เพจ ใครเห็นก็ว่าเกม by dtac ให้แลกเปลี่ยนข่าวสาร โปรโมชัน มีคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และยังมีสิทธิประโยชน์ GN Coin และ GN VIP (Loyalty Program) สำหรับผู้ใช้งานให้สะสมเป็นส่วนลดอีกมากมายสำหรับการเติมเงินเกมยอดนิยม เช่น VALORANT PUBG M Ragnarok X Ragnarok M Genshin Impact Identity V และเกมชื่อดังอื่นๆ อีกมากมาย