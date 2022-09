HONOR 70 กระหึ่ม! ซินเน็คหวังยอดขายโตขึ้นเท่าตัว ปักหมุด Brand Shop แห่งแรกในไทยปีนี้

ออเนอร์ (HONOR) ส่ง “HONOR 70” สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สำหรับสาย Vlog ควงซินเน็คเสริมแกร่งบริการหลังการขาย หวังยอดขายโตขึ้นเท่าตัวจากไตรมาส 3 พร้อมขนขบวนนวัตกรรมสมาร์ทดีไวซ์บุกตลาด และเตรียมปักหมุด Brand Shop แห่งแรกในไทยปีนี้น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ที่แบรนด์ออเนอร์ให้ความสำคัญ โดยการกลับมาลุยตลาดสมาร์ทโฟนไทยในครั้งนี้ ออเนอร์มาพร้อมกับพันธกิจในการเป็นแบรนด์เทคโนโลยีไอโคนิคระดับโลกที่จะสร้างวิถีชีวิตแบบสมาร์ทไลฟ์ให้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรม คุณภาพ และการบริการอันยอดเยี่ยม สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ออเนอร์ได้นำเสนอสมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์ที่ครบครันไปด้วยนวัตกรรมสุดล้ำและดีไซน์ที่ได้รับการยกเครื่องใหม่หมดจด นำโดย HONOR 70 สมาร์ทโฟนนวัตกรรมกล้องสำหรับสาย Vlog ซึ่งเป็นเทรนด์มาแรงของผู้บริโภคยุคโซเชียลที่ต้องการบันทึกภาพทุกช่วงเวลาสำคัญในชีวิต"คาดหวังว่า HONOR 70 จะเป็นผลิตภัณฑ์หัวหอกในการเพิ่มยอดขายช่วงโค้งสุดท้ายของปีให้เติบโตขึ้นอีกเท่าตัวจากไตรมาส 3 นอกจากนี้ ยังเปิดตัวสมาร์ทโฟน HONOR X6 และไลน์อัปสมาร์ทดีไวซ์ HONOR Pad 8 และ HONOR Band 6 พร้อมกัน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เจาะลูกค้ากลุ่มเจน Y ไปจนถึงกลุ่ม Millennials ซึ่งนวัตกรรมทั้งหมดนี้ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานอันยอดเยี่ยมแบบสมาร์ทไลฟ์เพื่อคนไทยทุกคน"ออเนอร์มองตัวเองเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก ขณะที่บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็มชั้นนำของเมืองไทย ทั้งคู่เดินหน้าลุยตลาดสมาร์ทโฟนแบบเต็มตัว โดยส่ง “HONOR 70” สมาร์ทโฟนสุดยอดนวัตกรรมกล้องสำหรับสาย Vlog ที่มาพร้อมกับ Google Mobile Services เต็มรูปแบบ หวังเพิ่มยอดขายช่วงโค้งสุดท้ายของปีให้โตขึ้นเท่าตัวจากไตรมาส 3 พร้อมดันไลน์อัปผลิตภัณฑ์ไอโคนิคใหม่ล่าสุดขยายพอร์ตสินค้าสมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์ในราคาคุ้มค่า ทั้งยังประกาศความแข็งแกร่งด้านการบริการหลังการขายกับศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ และเตรียมเปิด HONOR Brand Shop แห่งแรกในไทยภายในปีนี้นอกจากนี้ ออเนอร์ยังขนพาเหรดไลน์อัปผลิตภัณฑ์ไอโคนิคใหม่ล่าสุด 4 รุ่น ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Magic UI 6.1 บนพื้นฐานของ Android ที่สามารถใช้ GMS (Google Mobile Services) ได้อย่างเต็มรูปแบบ มีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรมกล้อง หน้าจอ แบตเตอรี่ และดีไซน์ รวมถึงสมาร์ทแบนด์ที่จัดเต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้งานอย่างเต็มที่ในราคาคุ้มค่าหนึ่งในนั้นคือ HONOR 70 สมาร์ทโฟนสุดยอดนวัตกรรมกล้อง ตอบโจทย์ทุกการถ่ายภาพและวิดีโอ พร้อมฟีเจอร์สุดล้ำ โดนใจสาย VlogHONOR 70 ชูสโลแกน “Seize the Moment” มาพร้อมกับกล้องหลัง 3 ตัว โดยกล้องหลักมีความละเอียด 54MP ที่มีเซ็นเซอร์สุดล้ำระดับแฟล็กชิปอย่าง Sony IMX800 ซึ่งมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ถึง 1/1.49” ผสานกับการทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ HONOR Image Engine ปลดล็อกศักยภาพในการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งในที่มืดหรือถ่ายภาพย้อนแสง อีกหนึ่งจุดเด่นคือ เลนส์อัลตราไวด์ ที่เก็บภาพมุมกว้างได้ 122 องศา และเลนส์มาโคร ที่สามารถถ่ายภาพวัตถุได้ในระยะใกล้เพียง 2.5 เซนติเมตร ซึ่งทั้ง 2 เลนส์ถูกรวมไว้อยู่ในกล้องตัวเดียวกัน มีความละเอียดสูงถึง 50MP ไม่ว่าจะถ่ายภาพมุมกว้างหรือจะถ่ายใกล้วัตถุแค่ไหนภาพก็สวยคมชัด ทั้งยังมั่นใจได้ว่าระบบ AI Distortion จะช่วยปรับให้ภาพมุมกว้างดูเป็นธรรมชาติ สัดส่วนไม่บิดเบี้ยว และกล้องหลังตัวสุดท้ายคือ เลนส์ Dept ความละเอียด 2MP ส่วนกล้องหน้าก็เป๊ะปังไม่แพ้กัน มีความละเอียดที่ 32MP รูรับแสง f/2.4นอกจากนี้ ยังอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์สุดล้ำสำหรับสาย Vlog โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น โหมด Dual View ในการถ่าย Vlog หลากหลายมุมมอง หรือโหมด Solo Cut ที่ทำงานร่วมกับอัลกอริทึม AI ในการจับโฟกัสบุคคลหรือวัตถุในวิดีโอได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดเลือกให้ระบบถ่ายเฉพาะบุคคลหรือวัตถุนั้นๆ ที่ต้องการได้อีกด้วย พร้อมทั้งสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนพร้อมกันในการถ่ายเพียงครั้งเดียว เพื่อนำไปใช้อัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดียได้ตามความเหมาะสมของแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ Double Excellence รวมถึงฟีเจอร์ลูกเล่นสำหรับการถ่าย Vlog อีกมากมาย เช่น Slow-motion Vlogขณะเดียวกัน HONOR 70 ยังมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 4800mAh และมีเทคโนโลยีชาร์จไว 66W HONOR SuperCharge ที่สามารถชาร์จได้ถึง 60% ใน 20 นาที และชาร์จเต็ม 100% ใน 45 นาที สแตนด์บายใช้งานได้เต็มวัน หรือจะพกไปถ่าย Vlog ก็เต็มที่ไร้กังวลตลอดวันHONOR 70 ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G ทำงานควบคู่กับ HONOR RAM Turbo และ GPU Turbo X ที่เร็วแรงยิ่งขึ้น พร้อม RAM 8GB และพื้นที่เก็บข้อมูล 256GB บนระบบปฏิบัติการ Magic UI 6.1 บนพื้นฐาน Android 12 โดยสามารถใช้งาน GMS ได้เต็มรูปแบบ ยังมาพร้อมหน้าจอ OLED แบบโค้งคู่ขนาด 6.67” ที่มีอัตรารีเฟรช 120Hz แบบ 10-bit แสดงผลเฉดสีมากกว่า 1.07 พันล้านสี ความละเอียดระดับ FHD+ (2400x1080) รองรับคอนเทนต์ HDR10+ ให้เสพความบันเทิงได้อย่างเต็มตา สีสันสดใส ลื่นไหล และหน้าจอยังเป็นแบบ High-Frequency PWM dimming ถึง 1920Hz เพื่อช่วยถนอมดวงตาขณะใช้งานในขณะที่งานดีไซน์ของ HONOR 70 ได้รับการยกระดับกระบวนการออกแบบที่มีความแม่นยำ ทำให้ตัวเครื่องมีความสมมาตรในทุกมิติทั้งด้านหน้า ด้านหลัง รวมไปถึงโมดูลกล้องแบบวงแหวนคู่ให้ความรู้สึกคลาสสิกและหรูหรา โดยมีความหนาเพียง 7.91 มม. และน้ำหนักเพียง 178 กรัม ทำให้จับถือใช้งานทั้งวันได้อย่างสบายมือ มาใน 2 สีสุดพรีเมียมให้เลือกสรร ได้แก่ สีเงิน Crystal Silver และสีดำ Midnight Black ด้วยประสิทธิภาพและนวัตกรรมกล้องสุดล้ำในดีไซน์สะกดสายตา ทำให้ HONOR 70 กวาด 21 รางวัลในหลายหมวดในงาน IFA (IFA Consumer Electronics Show) และได้รับการยกย่องจากสื่อเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกว่าเป็น “ที่สุดของงาน IFA” (Best of IFA) และล่าสุดยังคว้าตำแหน่ง Best Buy Smartphone จาก EISA Awards อีกด้วยHONOR X6 สมาร์ทโฟนน้องเล็กแต่สเปกจัดเต็มบนหน้าจอขนาดใหญ่เต็มตา 6.5” ระดับ HD+ พร้อมกล้องหลัง 3 ตัว ความละเอียดสูงสุดถึง 50MP เก็บรายละเอียดภาพได้ครบถ้วน คมชัด และคุณภาพสูง ทั้งภาพมุมกว้างหรือภาพแบบมาโคร สามารถใช้งานจัดเต็มทั้งเล่นโซเชียล ดูวิดีโอ เล่นเกม หรือฟังเพลงได้ทั้งวันด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 5000mAh ที่สามารถอยู่ได้นานสูงสุดถึง 2 วันเมื่อชาร์จแบตเต็ม 100% เพียงครั้งเดียวและมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จ HONOR 10W Charge นอกจากนี้ HONOR X6 ยังให้ความจุขนาด 64GB และรองรับ microSD Card ขยายความจุเพิ่มได้สูงสุดถึง 1TB เพิ่มความสนุกให้เต็มที่กว่าเดิม ไม่ว่าจะเก็บไฟล์เพลงที่ฟังประจำ หนังเรื่องโปรด หรือรูปภาพกี่พันรูปก็ทำได้โดยไม่ต้องลบ HONOR X6 มาในดีไซน์พรีเมียมเกินราคา น้ำหนักเบา พกพาง่ายเพียง 194 กรัม มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเงิน Titanium Silver และสีดำ Midnight BlackHONOR Pad 8 แท็บเล็ตคุณภาพพรีเมียมที่จะมายกระดับประสบการณ์การใช้งานบนหน้าจอใหญ่ได้อย่างเต็มอรรถรสทั้งภาพและเสียงด้วยหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษถึง 12” ขยายมุมมองให้เต็มตา คมชัดขึ้นกับความละเอียดถึง 2K แสดงผลภาพได้เป็นธรรมชาติถึง 1 พันล้านสี ในขณะเดียวกัน ยังได้รับการการันตีด้วย TÜV Rheinland Certification ในการช่วยลดแสงสีฟ้าและไม่มีการกะพริบของหน้าจอเพื่อช่วยถนอมสายตาของผู้ใช้งานนอกจากนี้ HONOR Pad 8 ยังมอบประสบการณ์เสียงได้อย่างน่าทึ่งด้วยลำโพง 8 ตัว ให้เอฟเฟกต์เสียงแบบ DTSx ความละเอียดสูง ทำให้ไม่ว่าจะประชุมออนไลน์ ดูหนัง หรือฟังเพลงก็ได้ยินเสียงคมชัดราวกับนั่งอยู่ในสถานที่จริง พร้อมเสพความบันเทิงได้จุใจด้วยแบตเตอรี่ขนาด 7250mAh ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 22.5W Fast Charge นอกจากนี้ ดีไซน์ตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบอย่างประณีตด้วยวัสดุอะลูมิเนียมชิ้นเดียว บางเฉียบเพียง 6.9 มม. น้ำหนักเบา 520 กรัม ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกสัมผัส มาในสีฟ้า Blue hour สวยจับใจส่วน HONOR Band 6 สมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมหน้าจอกระจกโค้ง 2.5D แบบ AMOLED ขนาด 1.47” อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง 64% มีรายละเอียดคมชัดถึง 282 PPI ทำให้สามารถแสดงผลติดตามการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวมใส่ไปออกกำลังกายได้อย่างสบายด้วยสายยางซิลิโคนแบบนิ่ม และมีน้ำหนักเบาเพียง 18 กรัมนอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุดได้ถึง 14 วัน มาพร้อมการชาร์จแบบแม่เหล็กที่รวดเร็ว ชาร์จไวเพียง 10 นาทีก็ใช้งานได้ถึง 3 วัน ที่สำคัญ HONOR Band 6 คือคู่หูออกกำลังกายตัวจริง ด้วยโหมดออกกำลังกายแบบมืออาชีพถึง 10 โหมด และ 85 โหมดย่อยให้เลือก รวมถึงยังมีฟีเจอร์ในการตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำตลอดทั้งวัน โดยตัวเรือนมาในสีดำ Meteorite Black“แบรนด์ออเนอร์มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรม คุณภาพ และการบริการอันยอดเยี่ยม จึงได้จับมือกับพันธมิตรเอ็กซ์คลูซีฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างซินเน็คฯ ที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางการขายและการตลาดที่ครอบคลุม รวมถึงการบริการหลังการขายภายใต้ตราสัญลักษณ์ Trusted by SYNNEX ที่ลูกค้าออเนอร์ทุกท่านจะมั่นใจได้เลยว่า จะได้รับการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพจากศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิด HONOR Brand Shop แห่งแรกในไทยภายในปีนี้ และมุ่งขยายจุดขายมากกว่า 1,000 จุด เพื่อขยายการบริการและเปิดให้ลูกค้าได้สัมผัสสุดยอดเทคโนโลยีบนสมาร์ทดีไวซ์ราคาคุ้มค่าของออเนอร์อย่างใกล้ชิด” คุณสุธิดา เสริมสำหรับ HONOR 70 สมาร์ทโฟนสุดยอดนวัตกรรมกล้อง ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 16,990 บาท และสมาร์ทโฟนระดับเอ็นทรี HONOR X6 มาในราคา 4,999 บาท โดยทุกรุ่นจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ส่วน HONOR Pad 8 แท็บเล็ตคุณภาพพรีเมียม ราคา 9,990 บาท และ HONOR Band 6 วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท