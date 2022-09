ทรู ดิจิทัลจัดสัมมนา Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital เสริมองค์ความรู้ให้ลูกค้าองค์กรยกระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แบบครบวงจร

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย นายเอกราช ปัญจวีณิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ร่วมมือกับทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital” ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เสริมเกราะป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าองค์กรของกลุ่มทรูและผู้ที่สนใจ พร้อมอัปเดตแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีไซเบอร์ ซิเคียวริตี รวมถึงการวางรากฐานการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยมี นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ และแอสเซนด์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้พร้อมกันนี้ ภายในงานดังกล่าว ทรู ดิจิทัล ยังเปิดตัวโซลูชันใหม่ล่าสุด “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี” บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามและบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยบริการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ ทั้งให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ รับมือได้ทุกสถานการณ์ ทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือน การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 พร้อมให้บริการลูกค้าองค์กรธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Professional Digital Solutions ของทรูบิสิเนส ที่มุ่งยกระดับบริการดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจแบบเฉพาะรายอย่างมืออาชีพ สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี” สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าองค์กร โทร.1239 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://truebusiness.truecorp.co.th/th/solution/cybersecurity หรืออีเมล security.servicedelivery@truedigital.com