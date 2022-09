กรุงศรีจับมือ Zeroboard ส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เดินหน้าเพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการพิชิตภารกิจลดการปล่อยคาร์บอน จับมือ Zeroboard Inc. สตาร์ทอัปสัญชาติญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้านคลาวด์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการคำนวณและการแสดงผลลัพธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจและ supply chain โดยข้อตกลงความร่วมมือนี้ เน้นย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจในการสนับสนุนลูกค้าสู่เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมี นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายมิชิทากะ โทเคอิจิ CEO ของ Zeroboard Inc. ร่วมเป็นตัวแทนขององค์กร โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยและขยายผลสู่ประเทศในอาเซียนต่อไป กรุงศรีจะต่อยอดความเชี่ยวชาญของ Zeroboard สู่ลูกค้าธุรกิจในการให้บริการการคำนวณและแสดงผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานในสายการผลิต การจัดการของเสียและ supply chain นอกจากนี้ กรุงศรียังพร้อมสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ESG Finance หรือ Supply chain finance เป็นต้นนายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “การลดการปล่อยคาร์บอนนั้นได้กลายเป็นภารกิจสำคัญของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก กรุงศรีมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ในประเทศญี่ปุ่น ทั้ง MUFG และ Zeroboard ต่างร่วมมือกันในการให้บริการแก่องค์กรต่างๆ มากว่า 200 แห่ง เพื่อสนับสนุนการจัดการในการลดการปล่อยคาร์บอน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริการดังกล่าวพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าชาวไทยแล้วในวันนี้ การผสานพลังของเทคโนโลยีจาก Zeroboard และบริการทางการเงินของกรุงศรี จะช่วยให้กรุงศรีสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าในการก้าวสู่การลดการปล่อยคาร์บอนได้ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการแสดงผล โดยเฉพาะในส่วนของ supply chain ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายในการจัดการ”นายมิชิทากะ โทเคอิจิ CEO ของ Zeroboard Inc. กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกรุงศรีด้วยความร่วมมือของ Zeroboard และ MUFG ผมมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เข้าทำตลาดในประเทศไทย ความร่วมมือจากพันธมิตรท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนในเอเชีย ซึ่งการผสมผสานระหว่างเครือข่ายของกรุงศรีและเทคโนโลยีของ Zeroboard จะช่วยให้เรามุ่งสู่การทำให้ Zeroboard กลายเป็นมาตรฐานของโครงสร้างของข้อมูลที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเอเชีย”Zeroboard นั้นเป็นพันธมิตรกับ MUFG มาตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 และได้ให้บริการแก่ลูกค้าของ MUFG ในการบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอนมาแล้วทั่วประเทศญี่ปุ่น