จับตาชาว Twitter "ได้ประโยชน์" จากเหตุ Elon Musk ถอนตัวจากดีลซื้อบริษัท

นักวิเคราะห์มองการตัดสินใจของ อีลอน มักส์ (Elon Musk) ที่อาจยกเลิกซื้อหุ้นล็อตใหญ่ในทวิตเตอร์ (Twitter) ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เนื่องจากการมีทั้งบัญชีจริงและปลอมล้วนเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกัน ย้ำข้ออ้างมัสก์ฟังไม่ขึ้นเพราะสถานการณ์จำนวนบัญชีปลอมปัจจุบันของทวิตเตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องคาดไม่ถึง คาดมักส์กำลังเริ่มมองหาทางออกหลังพบว่าการเป็นเจ้าของทวิตเตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องสนุกอดัม ลีออน สมิธ (Adam Leon Smith) จากบริษัท BCS, The Chartered Institute for IT และผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว PA ถึงกรณีที่ Elon Musk ส่งจดหมายแสดงท่าทีว่ากำลังอยู่ในช่วงการยกเลิกข้อตกลงซื้อหุ้นสัดส่วนใหญ่ของทวิตเตอร์ ว่า จำนวนบัญชีปลอมหรือสแปมบนทวิตเตอร์นั้นแทบจะไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือน่าประหลาดใจ เนื่องจากทวิตเตอร์เปรียบเสมือนจัตุรัสกลางเมือง ที่เปิดให้ทุกคนถูกล่วงละเมิดและได้รับเสียงชื่นชมตามที่เห็นสมควร ภาวะนี้คือจุดแข็งและจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเวลาเดียวกัน ดังนั้น หากดีลนี้จะไม่เกิดขึ้นและทวิตเตอร์ยังคงมีสีเทาเช่นนี้ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ก็จะได้ประโยชน์จากดีลที่ล้มไปได้"การรักษาเสรีภาพในการพูดให้พ้นจากเงื้อมมือของมหาเศรษฐีนั้นเป็นทางเดียวที่สามารถทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป" อดัมระบุ "ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของทวิตเตอร์ ความท้าทายสำหรับโซเชียลมีเดียแห่งนี้คือการหาวิธีจัดการกับความขัดแย้ง และการโต้วาทีในลักษณะที่ยุติคำพูดแสดงความเกลียดชังทางออนไลน์ และช่วยให้ผู้คนปลอดภัย"การให้ความเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอีลอนแสดงจุดยืนปฏิเสธการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ โดยอ้างว่าทางทวิตเตอร์ไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีปลอม อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แสดงท่าทีว่าคำอ้างนี้ไม่มีมูล เนื่องจากสถานการณ์จำนวนบัญชีปลอมปัจจุบันของทวิตเตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องคาดไม่ถึง หลายคนจึงคิดว่ามักส์กำลังเริ่มมองหาทางออก ซึ่งสวนทางกับการแสดงความตั้งใจดั้งเดิมว่าต้องการส่งเสริมเสรีภาพในการพูดบนแพลตฟอร์ม และทำให้ทวิตเตอร์เป็นจัตุรัสกลางเมืองดิจิทัลสำหรับการอภิปรายหรือโต้วาทีทางออกที่ว่านี้คือการหลุดพ้นจากทางตันในแผนการที่มัสก์เสนอเพื่อสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้ของทวิตเตอร์ ก่อนหน้านี้ มัสก์แสดงความกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจที่ทางทวิตเตอร์ไล่ผู้บริหารระดับสูงออก รวมถึงมีการลาออกจากตำแหน่งของพนักงานอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งในการละเมิดข้อตกลงในสัญญาเข้าซื้อกิจการรอบนี้พอล เบอร์นอล (Paul Bernal) ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัย East Anglia กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือสถานการณ์ในปัจจุบันของทวิตเตอร์ไม่ได้เป็นเรื่องคาดไม่ถึง และนักวิเคราะห์หลายคนกำลังคิดว่ามักส์กำลังมองหาวิธีแก้ไขจากสิ่งที่ตัวเองเริ่มไว้"การเป็นเจ้าของทวิตเตอร์นั้นฟังดู 'ดี' แต่ความเป็นจริงจะไม่ง่าย ไม่สนุก และไม่มีส่วนร่วมเป็นพิเศษ" พอลกล่าว "มันเป็นภาพสะท้อนว่า ยากเพียงใดที่จะมี 'เสรีภาพในการพูด' โดยทั่วไป ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา รู้สึกว่าสิ่งที่คุณ (มักส์) จะทำคือหยุดการรับรู้ เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยมากกว่านั้นอีกมาก ซึ่งละเอียดอ่อนและหลากหลายกว่านั้น" พอลสรุป “ทุกสิ่งที่คุณทำล้วนมีนัย และจะทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ”เบื้องต้น บอร์ดทวิตเตอร์ประกาศเตรียมฟ้องศาลบังคับให้อีลอน มัสก์ปิดดีลและซื้อขายหุ้นให้เรียบร้อยตามสัญญาที่เซ็นไว้ โดยมีการแจ้งให้พนักงานรับรู้ถึงกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้มัสก์ปิดดีลในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้แล้วตามข้อตกลงการควบรวมกิจการ และบอร์ดมั่นใจว่าจะมีชัยในศาลเดลาแวร์ราคาซื้อทวิตเตอร์ที่มัสก์เสนอไปนั้นคือ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท