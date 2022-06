Alcatel-Lucent Enterprise เปิดตัว “พันธมิตรดีเด่นแห่งปี” สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (Alcatel-Lucent Enterprise : ALE) ผู้ให้บริการชั้นนำทางด้านโซลูชันการสื่อสาร ระบบเครือข่าย และคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรม เปิดตัวพันธมิตรคู่ค้าที่ชนะรางวัล "พันธมิตรดีเด่นแห่งปี" (Partner of the Year) ในงาน Connex22 Southeast Asia Partner คู่ค้าที่ชนะรางวัลนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการบริการเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม และมีผลงานที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในงาน Connex22 มีสาระสำคัญคือ “มุ่งสู่อนาคต” (Go Future) เน้นให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงอนาคตที่จะสร้างจากประสบการณ์ การเรียนรู้ และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย งานนี้ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภายในงานเป็นการรวมตัวกันของผู้นำจาก ALE และพันธมิตรคู่ค้าจากทั่วทั้งภูมิภาคซึ่ง “พันธมิตรดีเด่นแห่งปี” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) นี้ ยังต้องได้รับคำชื่นชมจากความริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมการทำงานร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ ALE ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จในการนำเสนอประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ออกแบบปรับแต่งได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสำหรับรางวัล “พันธมิตรดีเด่นแห่งปี” ประกอบด้วยรางวัล Unified Communications Partner of the Year 2021, SEA ได้แก่ Radiant Communication Sdn Bhdโดย Radiant Communication ประสบความสำเร็จโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ รวมถึงการชนะโครงการที่สำคัญในภาครัฐที่มีผู้ใช้สูงถึง 20,000 รายรางวัล Network Partner of the Year 2021, SEA ได้แก่ First One Systems Co., LtdFirst One Systems Co., Ltd สามารถเพิ่มรายได้จากโซลูชั่นของ ALE สูงขึ้นถึง 80% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ธุรกิจของ ALE ในประเทศไทยขยายตัวเป็นอย่างมากรางวัล Growth Partner of the Year 2021, SEA ได้แก่ Nokia Enterprise Philippinesความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรระหว่าง ALE และ Nokia Enterprise Philippines เป็นไปอย่างราบรื่น ปูทางไปสู่การสร้างลูกค้าใหม่ ๆ ร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะโครงการต่าง ๆ ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศอีกด้วย