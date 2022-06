AIS ส่ง ZEED Sim 5G จับตลาดวัยรุ่นยุคใหม่ เปิดทางเลือกปรับแต่งสิทธิพิเศษได้

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงการขยายบริการ 5G เพื่อให้เข้าไปสร้างประโยชน์ในการใช้งานแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนับเป็น New Generation ที่จะใช้ประโยชน์จากความพร้อมของเครือข่ายได้“ภาพรวมของฐานลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 13 - 24 ปี ทั้งตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านราย โดยเอไอเอส มีส่วนแบ่งอยู่ราว 40% ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจังหวัด และสถานที่ใช้งาน ซึ่งคาดหวังว่าจากแคมเปญใหม่นี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนให้สูงขึ้นด้วย”บนเป้าหมายของการที่ เอไอเอส ต้องการนำ 5G เข้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ได้ใช้งาน โดยเฉพาะนักเรียน และนักศึกษาก่อนที่จะเรียบจบ ทำให้มีการคิดค้นแพ็กเกจ 5G พิเศษสำหรับนักเรียนเท่านั้น ที่จะพร้อมแอปพลิเคชันที่ถูกนำไปใช้ในกาเรรียน ทั้ง Zoom Teamsโดยเปิดทางเลือกในราคาเริ่มต้น 249 บาท ได้เน็ต 5G 10 GB เมื่อใช้ครบจะสามารถใช้งานเน็ต 4G ความเร็ว 10 Mbps ต่อเนื่องได้ จนถึง 499 บาท ได้เน็ต 5G 40 GB ก่อนปรับลดเหลือ 4G ความเร็ว 15 Mbps ไม่จำกัด และสามารถรับชมคอนเทนต์จาก Disney+ และ Viu Premium ได้ด้วยนอกจากนี้ ยังมี ZEED 5G Prepaid DIY เป็นแพ็กเกจที่เตรียมซิม ZEED 5G พร้อมกับแอปพลิเคชันเรียน ความบันเทิง โซเชียล และสามารถเลือกเพิ่มได้ อย่างดู YouTube ฟรี 24 ชั่วโมง เดือนละ 5 GB / ฟังเพลงฟรี 24 ชั่วโมง / LINE ฟรี ไม่เสียค่าเน็ต / Viu Premium ราคาพิเศษเดือนละ 59 บาท / โทรฟรี 5 เบอร์ คนสนิทในเครือข่าย 24 ชั่วโมง เมื่อเติมเงินครบ 100 บาทรวมถึง gomo 5G ซิมทางเลือก ที่สามารถซื้อดาต้า 5G ใช้งานแบบไม่จำกัดเวลา ในคอนเซปต์ของ 5G No Expired ที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง 1 ปี ในราคาเริ่มต้น 99 บาท ได้เน็ต 10 GB โทร 10 นาที“เพื่อรับกับช่วงเวลาเปิดเทอมของกลุ่มนักศึกษา ทำให้เชื่อมั่นว่าแพ็กเกจเหล่านี้จะตอบโจทย์กลุ่มนิวเจนเนอเรชั่น พร้อมกับการมุ่งมั่นลงทุน และพัฒนาเครือข่ายของ AIS 5G อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันครอบคลุม 78% ของพื้นที่ประชากร และจะขยายเพิ่มเป็น 85% ในปลายปีนี้”ทั้งนี้ อีกปัจจัยที่ทำให้การใช้งานเครือข่าย 5G เพิ่มมากขึ้น คือการนำสมาร์ทโฟน 5G ราคาเข้าถึงได้เข้ามาทำตลาดในไทย ซึ่งปัจจุบันระดับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราว 9,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ แต่คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น“ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาสมาร์ทโฟน 5G หลายรุ่นเจอปัญหาจากการนำเข้ามาทำตลาดจากปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลน และการล็อกดาวน์ในประเทศจีน แต่เริ่มมีความคลี่คลายแล้ว และเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G เข้ามาอีกจำนวนมาก”นอกเหนือจากการทำแพ็กเกจ และเตรียมสมาร์ทโฟน 5G AIS 5G กำลังพัฒนา V-Avenue.co ให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเปิด Avatar Park by AIS 5G ให้ผู้ใช้งานได้เข้าไปสร้างตัวตนบนโลกเสมือน รวมถึงจัดกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างการจัด AIS 5G Faniverse คอนเสิร์ตแบบ Co-Creator ที่นำ #TeamAIS5G มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่สยาม พารากอน“การแข่งขันของธุรกิจโทรคมนาคมยังมีความร้อนแรง รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ AIS ต้องสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ บนโครงข่ายที่ดีที่สุด”ปัจจุบัน AIS มีฐานลูกค้า 44.6 ล้านราย โดยมีลูกค้าที่ใช้งานเครือข่าย 5G แล้วราว 2.8 ล้านราย หรือคิดเป็น 6% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ในขณะที่ตลาดรวมของผู้ใช้งานเครือข่าย 5G ในประเทศไทยจะอยู่ที่ราว 5.6 ล้านราย