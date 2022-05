ลูกค้า 3BB รับดีลสิทธิพิเศษตลอดเดือนพฤษภาคม

ชอปปิ้งที่เซ็นทรัลได้ง่ายๆ พร้อมรับสิ่งที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณ สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลด 12% (ส่วนลดสูงสุด 888 บาท) เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ กรอกรหัสเพื่อรับส่วนลดได้ที่ www.central.co.th และ Central Application ถึง 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิหมดลงไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปจ่ายบิลกันอีกต่อไปสำหรับลูกค้า 3BB เมื่อจ่ายบิลทุกประเภทผ่าน Shopee (ครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท) รับคูปองส่วนลด 50 บาท ไปเลย เพียงกรอกรหัส BILLNEWMZ2 ผ่าน https://shopee.co.th/universal-link/m/dp-new-bill?smtt=9&deep_and_web=1 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิหมดลงเลือกชอปสินค้าคุณภาพหลากหลาย สะดวกง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB รับส่วนลด 180 บาท เมื่อชอปครบ 2,000 บาท หรือส่วนลด 100 บาท เมื่อชอปครบ 1,500 บาท ที่ Tops Online ชอปเลยถึง 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิหมดลงนอกจากจะได้ลิ้มรสความอร่อยของพิซซ่าแป้งสด หอมกรุ่นเตาฟืน ที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังกับพิซซ่าสูตรคลาสสิกจากเมืองเนเปิล อิตาลีแล้ว สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลดคอร์สเรียนทำพิซซ่ามูลค่า 1,000 บาท (เหลือเพียง 3,900 บาท จากราคาปกติ 4,900 บาท) กดรับรหัสส่วนลดได้ที่แอป 3BB Member และรับสิทธิเรียนทำพิซซ่าได้ที่อคาเดมี รามอินทรา 31 กรุงเทพฯ, The Granary Resort เชียงใหม่, The Terminal Hotel ขอนแก่น, The Adrenaline นครศรีธรรมราช, Sport Wake Park ภูเก็ต, Red Café นครสวรรค์, The Harmony Garden ชลบุรี และสาขาเกาะหมาก จังหวัดตราด ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิหมดลงเติมเต็มรสนิยมในการดื่มกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟ แก้วกาแฟ และกาแฟคุณภาพจาก DUCHESS แบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป พร้อมบริการจัดส่งฟรี กดรับรหัสส่วนลดได้ที่แอป 3BB Member Application แล้วแจ้งรหัสส่วนลดเพื่อรับสิทธิได้ที่ www.facebook.com/DuchessThai และ Line: @duchesscoffee ถึง 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิหมดลงเอ็นจอยกับทุกโมเมนต์ที่ร้านอาหาร The Good View ในเชียงใหม่ เลือกสั่งอาหารที่ชื่นชอบ จากเมนูหลากหลายทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป อาหารญี่ปุ่น สิทธิพิเศษลูกค้า 3BB รับส่วนลดค่าอาหาร 5% ที่ ร้านอาหาร เดอะ กู๊ดวิว ออลเดย์, เดอะ กู๊ดวิว วิลเลจ และเดอะวิว เชียงใหม่เลือกรับสิทธิพิเศษจาก 3BB ที่ตรงใจคุณได้แล้ววันนี้ พร้อมตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการเพิ่มเติมที่ www.3bbprivilege.com หรือโทร.Contact Center 1530