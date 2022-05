ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จับมือ ไทยประกันชีวิต เนรมิตโรงคั่วกาแฟใจกลางกรุง รวมสุดยอด Coffee Roaster ในงาน A Journey in COFFEE REPUBLIC

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต ขานรับกระแสนิยมการดื่มการแฟ ในไทย ทุ่มงบผุดโรงคั่วกาแฟสุดชิคเปิดประสบการณ์ใหม่ให้คอฟฟี่ เลิฟเวอร์ได้สัมผัสถึงศาสตร์และศิลป์ ความพิถีพิถันในการคั่วกาแฟของเหล่า Coffee Roaster ผู้เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดรสชาติของเมล็ดกาแฟให้ออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษมากมายภายในงาน อาทิ กิจกรรมเวิร์คช้อป คั่ว บด ชง ชิม กับเมล็ดกาแฟคุณภาพดี รสชาติโดน คัดสรรสินค้าที่คอกาแฟต้องมีมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจในงาน A Journey in COFFEE REPUBLIC วันนี้-16 พฤษภาคม 2565 ที่ลานน้ำพุชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์นางสาวทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมใหญ่รับไตรมาส 2 ของปี 2565 และเป็นกิจกรรมแรกหลังการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถดึงผู้ที่ชื่นชอบและรักในเสน่ห์ของกาแฟมารวมตัวกันได้มากที่สุดงานหนึ่ง ในไทย“ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ ยูนิค เดสติเนชั่น เราจะประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายกลุ่มเพื่อมอบประสบการณ์ในแบบยูนิคให้แก่ลูกค้าของเรา โดยกิจกรรมต่างๆ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ลูกค้าอาจเข้ามาศูนย์การค้าเพื่อเลือกซื้อจับจ่ายสินค้าและบริการ หรือเข้ามาเพื่อกิจกรรมสันทนาการ แต่ปัจจุบันสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการกลับกลายเป็นการเข้ามาเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเสริมให้ไลฟ์ไสตล์การใช้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันจะทำให้เปิดโลกความคิดได้อย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงต้องการสร้างให้พืนที่ของศูนย์ฯ กลายเป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้เชิงสร้างสรรค์ในเมืองไทย” นางสาวทรงสิริวรรณ กล่าวถึงแนวคิดกลยุทธ์การขับเคลื่อนให้ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของคนทุกกลุ่มที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตทั้งนี้ ในงาน A Journey in COFFEE REPUBLIC ได้รังสรรค์กระบวนการคั่วกาแฟทุกระดับด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่ขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟ จนถึงกระบวนการชง โดยเหล่า Coffee Roaster จากคอฟฟี่ คาเฟ่ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ Roast Runner ที่มาพร้อมกาแฟ 3 Signature Blends 3 Styles ด้วยการผสมผสานกาแฟจาก 3 แหล่งปลูกชั้นยอดของประเทศไทย, Espresso Academy Thailand คั่ว ชง ชิม ในศาสตร์และศิลป์อย่างลึกซึ้ง, Siam Drip Co กาแฟคราฟต์จากดีไซน์เนอร์ไทยรุ่นใหม่ที่หลงใหลในวัฒนธรรมกาแฟ, Aso Coffee ที่โดดเด่นด้านการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดี ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงการคั่ว, Bialetti กับเทคนิคการคั่วกาแฟโดยใช้มือในแบบดั้งเดิมของชาวอิตาเลี่ยน, Santarosa Thailand โรงคั่วซานตาโรซ่า ที่ขึ้นชื่อเรื่องการคั่วแบบไม่ทำให้มีปริมาณคาเฟอีนที่สูง ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพ และร้านกาแฟหลากหลายสไตล์อีกกว่า10 ร้าน อาทิ Chapter 2WO, กระทรวงการคั่ว Ministry of Roasters, หมูลองยา Coffee, nk cafe & phanakhon coffee roaster, Your coffee maker ฯลฯนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม WorkShop ได้ฟรี! อาทิ Cold brew coffee คั่ว บด ชง ชิม กิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมรังสรรค์กาแฟแก้วโปรดทั้งการคั่วและบดกาแฟด้วยตนเอง พร้อมลิ้มรสสูตรเฉพาะได้อย่างอิ่มเอม เคล้าเสียงดนตรีสดฟังสบาย พร้อมเลือกซื้ออุปกณ์ชงกาแฟ ชิมเบเกอรี่แสนอร่อยกว่า 40 ร้านค้าใน งาน“ A Journey in COFFEE REPUBLIC” คอกาแฟตัวจริงห้ามพลาด! พบกันวันนี้- 16 พฤษภาคม 2565 ที่ลานน้ำพุชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์