โมเดอร์นฟอร์มจับมือ The Moon : Crypto & NFT Café โชว์โปรเจกต์ The Art of Individualism สนับสนุน NFT ไทย

โมเดอร์นฟอร์ม แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับแนวหน้าของไทยก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์ส สนับสนุนวงการสินทรัพย์ดิจิทัล NFT (Non-Fungible Token) จับมือกับ The Moon : Crypto & NFT Café คอมมูนิตีของชาวคริปโตฯ และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในโลกดิจิทัล พาชมโปรเจกต์ “The Art of Individualism : Ultra Rare NFT Furniture Collection” ร่วมสร้างสรรค์ NFT ลิมิเต็ดไอเทม โดย 8 ครีเอเตอร์คนดังหลากหลายวงการ และผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นจริง พร้อมจัดทำเวอร์ชวลแกลเลอรีใน Metaverse Thailand

เปิดตัวพันธมิตรในด้านดิจิทัล ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โมเดอร์นฟอร์มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากที่ Metaverse เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและตลาด NFT ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากด้วยกระแสเรื่อง NFT จึงร่วมกับ The Moon และ JFIN ชวนกันมาสร้างคอมมูนิตี และเป็นที่มาของโครงการ The Art of Individualism ที่ทำขึ้นโดยพยายามใช้มุมมองแบบคนรุ่นใหม่ เราเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร และสนับสนุนศิลปิน ครีเอเตอร์เรื่องการผลิตสินค้าให้ออกมาได้จริง และมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น สินค้าทุกชิ้นในโปรเจกต์นี้ผลิตจากทีมงานของโมเดอร์นฟอร์ม นำความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาสินค้าทุกชิ้นร่วมกับครีเอเตอร์ทุกท่าน รวมถึงมีการผลิตต้นแบบเพื่อทดสอบก่อนผลิตจริง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการผลิตของเรา สามารถใช้งานได้จริง ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาตอบโจทย์ทั้งในแง่ของดีไซน์และฟังก์ชันไปพร้อมๆ กันนอกจากนั้น โมเดอร์นฟอร์มยังมองเรื่องของดีไซน์คอมมูนิตีในเชิงของกลยุทธ์ เรามีสินค้าที่ได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกมาหลายรางวัล และมองถึงรูปแบบการตลาดใหม่ที่จะช่วยต่อยอด โดยเราพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนดีไซเนอร์ ศิลปิน และครีเอเตอร์ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Physical หรือ Digital Art สำหรับ NFT โมเดอร์นฟอร์มอยากจะสนับสนุน ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่นักออกแบบแต่ละคนคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อเชื่อมโยงโลกเสมือนและโลกจริงได้อย่างไร้รอยต่อผู้บริหาร บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ก่อตั้ง The Moon : Crypto & NFT Café คอมมูนิตีที่ตั้งอยู่โซน MUNx2 (มัน มัน) ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กล่าวเสริมว่า The Moon : NFT & Crypto Café คอมมูนิตีของชุมชนชาวคริปโตเนียน และ NFT ครีเอเตอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ดึงโลกดิจิทัลและโลกจริงให้มาบรรจบกัน เป็นคอมมูนิตีที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความชอบความสนใจเหมือนกัน และมีพันธมิตรในกลุ่ม เมื่อทราบว่าโมเดอร์นฟอร์มอยากทำเรื่อง NFT Furniture กัน จึงทำให้เรามาจับมือกันร่วมทำงานโปรเจกต์นี้ โดยครีเอเตอร์ทั้ง 8 ท่านที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นระดับท็อปของวงการ มี 3 กลุ่มคือ Influencer, NFT Artist และ Well Known Artist เป็นการผสมผสานของหลายๆ กลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกันนายวรพจน์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer (CTO) บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนา JNFT Marketplace แพลตฟอร์ม NFT สัญชาติไทย กล่าวว่า “The Art of Individualism เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของวงการ NFT ประเทศไทยในหลายๆ เรื่อง ที่รวบรวมทั้งศิลปินและพาร์ตเนอร์เข้ามาทำงานร่วมกันจากโลกออนไลน์ออกสู่โลกออฟไลน์ ตั้งแต่การสร้างสรรค์งาน NFT และนำออกมาสร้างเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นจริง เป็นอีกรูปแบบของการต่อยอดให้ตลาด NFT ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ NFT ประเทศไทย ในการสร้างความคึกคักให้วงการศิลปะ ที่สำคัญทางเราเชื่อว่าในอนาคตมูลค่าของชิ้นงาน NFT จากศิลปินทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์งานในโปรเจกต์นี้จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน”นายปริญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งเมตาเวิร์ส ไทยแลนด์ (Metaverse Thailand) กล่าวว่า “Metaverse Thailand มีบทบาทเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ ครีเอเตอร์ ศิลปินต่างๆ สามารถต่อยอดและเผยแพร่ผลงาน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เรายังเชื่อมั่นและสามารถยกระดับแนวคิด Digital twin ให้เกิดความไร้รอยต่อบนแผนที่จริง ซึ่งจะเป็นเทรนด์สำคัญสำหรับโลกในอนาคต ดังนั้นการเข้าร่วมในโครงการ The Art of Individualism จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีในวงการเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้ 2 โลกขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้น”นายชีวิน ศิริศักดิ์ CEO, Metaverse Value Creator และผู้ร่วมก่อตั้ง ERECTRUS กล่าวเสริม “ในโปรเจกต์นี้เราช่วยออกแบบโลกเสมือนใน Metaverse Thailand ตั้งแต่การเลือกการจัดวาง สร้างไฟล์ 3 มิติของเฟอร์นิเจอร์ และออกแบบการใช้งานให้เชื่อมต่อไป JNFT เพื่อให้ผู้ใช้งานประมูลได้ง่ายที่สุด”NFT คอลเลกชัน The Art of Individualism ได้รับการสร้างสรรค์จาก 8 ครีเอเตอร์หลากหลายวงการ เช่น คุณปลื้ม สุรบถ หลีกภัย เจ้าของเกม Cryptoronin คุณดวง วีระชัย ดวงพลา (Gangster All Star) Dojo Namwong คุณแอค ภูริชญา ปัญญาสมบัติ (Fxaq 27) คุณเทอร์โบ ชุมพล วงศ์มติกุล เจ้าของเพจ BitToon คุณโลเล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี คุณเหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล และ คุณไลน์ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ (Line Censor) รวมถึงผลงานของพันธมิตรซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น ทั้ง NFT และเฟอร์นิเจอร์จริง โปรเจกต์เป็นการเชื่อมต่อโลกเสมือนและโลกจริงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และมุ่งสร้างคอมมูนิตีขึ้นมาในประเทศไทย