‘เนสท์เล่’ และ ‘ช้อปปี้’ ยืน 1 เคียงข้างคนไทย จัดเทศกาลช้อปจุใจ ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ ในแคมเปญ Nestlé x Shopee Brand of the Day

Nestlé x Shopee Brand of the Day

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565ผู้ผลิตอาหารเเละเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก จับมือผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดเทศกาลช้อปจุใจ ช่วยคนไทยลดภาระค่าครองชีพ ในบนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันเดียวที่นักช้อปจะได้พบปรากฏการณ์ความคุ้มที่สุดในรอบปี กับพาเหรดสินค้าในเครือเนสท์เล่กว่า 500 รายการ ที่มาพร้อมส่วนลดและของแถมอีกคับคั่ง●ดีลดียืน 1 กับมหากาพย์ส่วนลดคับคั่ง: นักช้อปจะได้พบกับสินค้ายอดนิยมจากเนสท์เล่กว่า 500 รายการ อาทิ ไมโล ยูเอชที นมช็อคโกแลตมอลต์, ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู, นมตราหมียูเอชที สูตร 3 โพรเท็กซ์ชัน, ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวจากเพียวริน่า, บูสท์ ออปติมัม อาหารเสริมทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์ เนสกาแฟ โดลเช่ กุสโต้ เป็นต้น ที่ขนขบวนมาร่วมลดราคาสูงสุดถึง 42% พร้อมโค้ดส่วนลดจากช้อปปี้สูงสุด 700 บาท ส่งฟรีทุกออเดอร์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay●คุ้มแล้วยังคุ้มได้อีก กับโค้ดลดเพิ่มจาก 5 ร้านค้าในเครือ : นอกจากนี้นักช้อปยังคุ้มได้จุใจกับโค้ดลดเพิ่มจากร้านค้า โดยสามารถเก็บและใช้โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท จากร้าน Nestlé Milk Official โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 300 บาท จากร้าน Nestlé Official โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 300 บาท จากร้าน Nescafé Dolce Gusto Official โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 200 บาท จากร้าน Nestlé Health Science และโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 120 บาท จากร้าน Nestlé Food & Beverages Official●ช้อปงานเดียวได้ทั้งลด ได้ทั้งแถม : สำหรับลูกค้าที่ช้อปสินค้านมผงสูตร 3 & UHT ครบ 2,500 บาท 200 ออเดอร์แรก รับฟรี! คูปอง Sizzler 300 บาท และ เนสท์เล่ ซีรีแล็ค โจ๊ก ขนาด 200 กรัม มูลค่า 405 บาท, สำหรับลูกค้าที่ช้อป Nescafé Red Cup หรือ Coffee Mate ครบ 499 บาท 500 ออเดอร์แรก รับฟรี! ขวดโหลแก้ว 1 ขวด คละลาย มูลค่า 109 บาท หรือช้อปครบ 1,400 บาท 505 ออเดอร์แรก รับฟรี! PTT Cash Voucher 1 ใบ มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการจากร้าน Nestlé Health Science ครบ 3,000 บาท 50 ออเดอร์แรก รับฟรี! Boost Add Collagen มูลค่ารางวัลละ 685 บาท และสำหรับลูกค้าที่ช้อปแคปซูลกาแฟ ครบ 1,600 บาท 200 ออเดอร์แรก รับฟรี! Nescafé Dolce Gusto Joy Mug มูลค่า 300 บาท●พบกับ มีน พีรวิชญ์ ใน Shopee Live สุดเอ็กซ์คลูซีฟ: นอกจากดีลดีและโปรโมชั่นเด็ดที่ขนมาให้ช้อปอย่างจุใจแล้ว ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.15 น. แฟน ๆ ยังมีนัดกับซุปตาร์หน้าใสอย่างหนุ่มมีน พีรวิชญ์ ใน Shopee Live ที่งานนี้หนุ่มมีนขออาสามาแจกความฟินด้วยกิจกรรมความบันเทิงสุดหรรษา ที่มาพร้อมกับ Shopee Coins และรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นจำนวน 5 รางวัล สามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ในช่วงไลฟ์อัดแน่นความพิเศษไม่มีกั๊กแบบนี้จะพลาดได้อย่างไร เตรียมต้อนรับเทศกาลช้อปจุใจในแคมเปญ Nestlé x Shopee Brand of the Day บน Shopee Mall ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นี้ วันเดียวเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก