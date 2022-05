ครบ 40 ปี บนเส้นทางนักพากย์มวยปล้ำ “น้าติง-สุวัฒน์ กลิ่นเกษร” ผู้เปรียบดั่งครูใหญ่แห่งวงการพากย์กีฬา

40 ปีที่เขาผู้นี้กลายเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่หลังไมค์สังเวียนมวยปล้ำไม่มีใครไม่รู้จัก “น้าติง-สุวัฒน์ กลิ่นเกษร" ผู้เข้าวงการนักพากย์มวยปล้ำด้วยพรสวรรค์ด้านฝีปาก เขาเป็นคนชอบพูด ชอบเจรจา และชอบบรรยายการแข่งขันกีฬา ทำให้ถูกชักชวนเข้าสู่วงการนักพากย์ ซึ่งในความจริงแล้วก่อนพากย์มวยปล้ำเขาผ่านการเคี่ยวกรำงานพากย์กีฬารายการอื่น ๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล หรือแม้แต่มวยสากล กระทั่งได้ดูมวยปล้ำที่พากย์โดยปรมาจารย์แห่งวงการพากย์ “อาจารย์เจือ จักษุรักษ์” ทำให้เขารู้สึกสนุก และชื่นชมในลีลาการพากย์ด้วยการใช้ภาษาง่าย ๆ พร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องท่าทางมวยปล้ำให้ผู้ชมได้เข้าใจไปพร้อมกัน เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจและทำให้จำฝังใจ จนทุกวันนี้กระทั่งเหมือนโชคชะตาฟ้าบันดาล ให้ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสการพากย์มวยปล้ำ โดยการชักชวนจากผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ด้วยจุดเด่นในการพากย์ คือ ลีลาและน้ำเสียงสไตล์กวน ๆ ชอบแซว ชอบเล่นมุกตลก นอกจากพากย์มวยปล้ำให้ทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ แล้ว ยังถูกเชิญชวนให้พากย์ลงเทปวิดีโอ นับตั้งแต่นั้นน้ำเสียงของชายที่ชื่อน้าติงเริ่มกระจายสู่กลุ่มคนชื่นชอบกีฬามวยปล้ำ และกลายเป็นเสียงที่ติดหูและอยู่ในใจของผู้ชมตลอดมาน้าติง คือชื่อในวงการมวยปล้ำที่เขาใช้ในการทำงานพากย์ เขาเล่าที่มาของการใช้ชื่อนี้ว่า เพราะมีคนเริ่มถามถึงชื่อคนพากย์ แต่เวลานั้นน้าติงยังรับราชการครู จึงเกรงว่าจะกระทบกับองค์กร จึงเลี่ยงมาใช้ชื่อ “สติง” แทน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก สตีฟ บอร์เดน นักมวยปล้ำคนดังในยุคนั้น แต่คนไทยส่วนใหญ่มักเรียก “ติง” พยางค์เดียว ซึ่งฟังแล้วรู้สึกแปลกเกินไป ประกอบกับในสมัยนั้นชื่อ น้าต๋อย นักพากย์การ์ตูนกำลังดังพอดี น้าติงจึงหยิบคำว่า “น้า” นำหน้า กลายเป็น “น้าติง” ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงค่ายมวยปล้ำในต่างประเทศด้วยที่รู้สึกทึ่ง เพราะเมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทยเพื่อนำนักมวยปล้ำมาให้แฟนได้มีตแอนด์กรี๊ด โดยมีน้าติงเป็นผู้ร่วมโปรโมท แต่ผลปรากฏว่าผู้ชมมาขอลายเซ็นต์น้าติงมากกว่านักมวยปล้ำ นับเป็นปรากฏการณ์สะเทือนสังเวียนมวยปล้ำโลกเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าน้าติงเป็นผู้มีอิทธิพลกับผู้ชมชาวไทยเพราะเป็นผู้จุดประกายให้กีฬามวยปล้ำกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม มากในประเทศไทย ซึ่งน้าติงเล่าถึงความแตกต่างของกีฬามวยปล้ำเมื่อสมัยแรกเริ่มกับปัจจุบันให้เราเข้าใจเพิ่มเติมว่า มวยปล้ำทุกวันนี้เปรียบเหมือนเข้าไปดูคอนเสิร์ต เข้าไปดูความอลังการของแสง สี เสียง การเปิดตัวนักมวยปล้ำที่มาในแบบฮีโร่ แบบซูเปอร์สตาร์ นักมวยปล้ำเป็นเหมือนตัวแทนผู้ชมในการขึ้นไปบนสังเวียน แบ่งเป็นฝ่ายธรรมะ ฝ่ายอธรรม แต่ทุกการแสดงเรียกได้ว่ามีการเขียนสคริปต์ วางคาแรกเตอร์มาก่อน ทุกเรื่องราวจะนำพาให้ทุกคนรู้สึกสนุกและอยากติดตาม เป็นรายการบันเทิงประเภทกีฬาและที่สำคัญนักมวยปล้ำเหล่านี้กว่าจะได้ขึ้นสังเวียนและกลายเป็นสตาร์ให้เรารู้จักพวกเขาต้องผ่านการเรียนและการฝึกอย่างหนัก ทุกครั้งที่พากย์น้าติงยังสอนเด็กๆที่รับชมรายการเสมอว่า ไม่ควรลอกเลียนแบบท่าทางของนักมวยปล้ำ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ความจริงใจและความรักในการทำงานพากย์มวยปล้ำยาวนาน40ปี ทำให้น้าติงมีแฟนหลากหลายรุ่นติดตามอยู่ไม่ได้ขาด ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้น้าติงจะห่างหายจากการพากย์ไปนานถึง10ปีแต่แฟนมวยปล้ำไม่เคยลืมและยังคงรอคอยการกลับมาของ น้าติงเสมอและน้าติงก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเพราะน้าติงได้กลับเข้ามาในวงการนักพากย์มวยปล้ำอย่างสง่าผ่าเผย เพื่อทวงบัลลังก์ไอดอลวงการพากย์มวยปล้ำอีกครั้ง ในรายการศึกมวยปล้ำรายการ RAW (รอว์) และ รายการ SMACKDOWN (สแมคดาวน์) ทางช่อง 3BB Sports One เรียกได้ว่าเขาคือผู้ปลุกกระแสความนิยมกีฬามวยปล้ำให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และน้าติงยังยืนยันด้วยความหนักแน่นว่าจะพากย์ไปจนกว่าจะไม่มีกีฬามวยปล้ำ ความพิเศษครั้งนี้น้าติงกลับมาพร้อมคู่หูต่างวัย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน “ปอ-วศุมารุ กลิ่นเกษร” ที่ติดตามงานพากย์ของน้าติงมาตั้งแต่แบเบาะ กระทั่งกลายมาเป็นคู่หูนักพากย์มวยปล้ำร่วมกันในปัจจุบัน“ต้องขอขอบคุณช่อง 3BB Sports One ที่ให้เกียรติน้าติงและชวนน้าติงมาทำงานด้วย ทำให้เราทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข ขอบคุณที่ยังเห็นความสำคัญของคนธรรมดา อดีตข้าราชการครูธรรมดา ๆ อย่างน้าติง ต้องขอบคุณจริง ๆ ปีนี้พากย์มวยปล้ำมาครบ 40 ปีพอดี ยังได้ทำหน้าที่อยู่ที่นี่ ก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตของน้าติง ขอสัญญาว่าจะสร้างความบันเทิงให้แฟนรายการกันไปยาว ๆ” น้าติงกล่าวปิดท้ายแฟนมวยปล้ำของนักพากย์มวยปล้ำมือวางอันดับ 1 ของเมืองไทย ผู้เดินทางอยู่หลังไมค์วงการมวยปล้ำมายาวนานครบ 40 ปี สามารถติดตามลีลาและความสนุกพร้อมสาระความรู้จาก “น้าติง-สุวัฒน์ กลิ่นเกษร" ได้ที่รายการศึกมวยปล้ำ รายการ RAW (รอว์) ทุกเช้าวันอังคาร เวลา 07.00 - 10.00 น. รายการ SMACKDOWN (สแมคดาวน์) ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 07.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3BB Sports One สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก หมายเลข 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV สอบถามเพิ่มเติม โทร 1530