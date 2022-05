คลาวด์ เอชเอ็ม ร่วมมือวีเอ็มแวร์ ให้บริการ Tanzu as a Service

นายณพัชร อัมพุช กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด กล่าวถึงการทำตลาดในปีที่ผ่านมาว่า สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่การเติบโต 100% จากการที่ทั้งองค์กรรัฐ และเอกชนหันมาสนใจกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันเทคโนโลยี รวมถึงปรับตัวใช้งานคลาวด์มากขึ้นพร้อมกันนี้ คลาวด์ เอชเอ็ม ได้ประกาศความร่วมมือกับวีเอ็มแวร์ ในการให้บริการคลาวด์ เนทีฟ VMware Tanzu ในรูปแบบ “Tanzu as a Service” ในลักษณะซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มของคลาวด์ เอชเอ็ม เพื่อให้บริการองค์กรในรูปแบบโลคัล คลาวด์ ตามความต้องการใช้งาน รองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในปัจจุบันไปสู่อนาคต“คลาวด์ เอชเอ็ม จะเป็นผู้ให้บริการและแนะนำลูกค้าองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไม่เกิดความยุ่งยาก หรือสะดุดระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับระบบของลูกค้า ซึ่งคลาวด์เนทีฟ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การบริหารและใช้งานทรัพยากรทางด้าน IT ให้เหมาะสมกับธุรกิจและระบบขององค์กรได้เป็นอย่างดี”สำหรับสถานการณ์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชัน จำเป็นต้องมีความปลอดภัย ยืดยุ่น และง่ายต่อการปรับแต่งมากยิ่งขึ้น บางองค์กรจึงเลือกที่จะย้ายขึ้นมาใช้งานบนคลาวด์แทนระบบเดิม (Lift and Shift) หรือบางองค์กรเลือกที่จะใช้งาน Software as a Service แทน (Replatforming)กลับกันหากกลุ่มองค์กรหลายแห่งที่มีแอปพลิเคชันเป็นโครงสร้างแบบเดิม (Monolithic Architecture) ต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างสมัยใหม่ (Microservice Architecture) จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างทั้งระบบ (Refactoring) และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดคลาวด์ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโลคัล คลาวด์ สอดคล้องกับการ์ทเนอร์ที่ได้เผยถึงเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงแห่งปี 2565 ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญแห่งโลกอนาคตคือ "คลาวด์ เนทีฟ" (Cloud-Native) โดยการ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 คลาวด์ เนทีฟจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือดิจิทัล และแอปพลิเคชันสมัยใหม่มากถึง 95% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่น้อยกว่า 40% ในปี 2564นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ปัจจุบันบริการเกี่ยวกับคลาวด์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่บนคลาวด์กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็ต่างนำข้อดีของบริการที่มีอยู่บนคลาวด์ อย่าง SaaS, PaaS และ IaaS เข้ามาใช้งานใน Workflow ขององค์กรบริการ Tanzu as a Service จะรองรับแอปพลิเคชันรูปแบบคลาวด์ เนทีฟอย่างแท้จริง โดยคลาวด์ เอชเอ็ม มีจุดแข็งที่สำคัญ คือเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบวีเอ็มแวร์มาอย่างยาวนานและเข้าใจถึงความต้องการหลังการขายของลูกค้าระดับองค์กรมาตลอดทั้งนี้ เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้งาน Kubernetes (K8S) หรือ Container Orchestration ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตั้ง จัดสรรทรัพยากร หรือเพิ่มลดทรัพยากรแบบอัตโนมัติ และช่วยให้แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนคอนเทนเนอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาสามารถนำบริการตัวนี้เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายโดยคนไทยช่วยตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรไทยได้เป็นอย่างดี