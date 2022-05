Lenovo อัปเดตไลน์อัป ThinkPad เจเนอเรชันที่ 3 ครอบคลุมการทำงานแบบไฮบริด

โดยเลอโนโว ระบุว่า การบริหารและจัดการเรื่องระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์ไอทีขององค์กรแน่นอนว่ายังคงเป็นเรื่องที่สร้างความท้าทายให้หลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากระบบความปลอดภัย ยังเปิดให้ผู้ใช้งานจะเลือกใช้ Intel vPro ชิปเซ็ต ซึ่งมาพร้อมระบบความปลอดภัยอย่าง Intel Hardware Shield หรือ AMD Ryzen PRO 6000 Series ที่มาพร้อม AMD PRO Security พร้อมตัวเลือกสเปกเครื่องที่รองรับการอ่านลายนิ้วมือ (fingerprint reader) ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง เพิ่มความสะดวกในการล็อกอินเข้าเครื่องโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ด สำหรับ ThinkPad เจเนอเรชันที่ 3 ที่เปิดตัวใหม่ในวันนี้ซึ่งได้แก่ ThinkPad X13, X13 Yoga, plus L13, L13 Yoga, L14 และ L15 ออกแบบภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเลอโนโว “Smarter Technology for All”นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการนำเอาเม็ดพลาสติกที่แปรรูปมาจากพลาสติกเก่ามารีไซเคิลเป็นช่องลำโพง ช่องใส่แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ 90% ของวัสดุที่นำมาใช้ทำกล่องแพกเกจผลิตภัณฑ์ 7 เป็นแบบรีไซเคิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องได้รับมาตรฐาน ENERGY STAR และ EPEAT ว่าประหยัดพลังงานตัวเครื่องมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro และหน่วยประมวลผล Intel vPro with 12th Gen Intel Core และการ์ดกราฟิก Intel Iris Xe โดย ThinkPad X13 Gen 3 ยังมีตัวเลือกหน่วยประมวลผล AMD Ryzen PRO 6000 กับการ์ดกราฟิก AMD Radeon 600M และหน่วยประมวลผล AMD Ryzen PRO 5000 สำหรับ ThinkPad L ซีรีส์รวมถึงยังมีฟีเจอร์เสริมการทำงานเพิ่มเติมทั้ง ระบบเสียง Dolby Voice มาช่วยให้การประชุมออนไลน์ได้ดีขึ้น กล้องเว็บแคมแบบ FHD IR พร้อมแถบเลื่อนเปิดปิดกล้อง ปรับแต่งให้รองรับการเชื่อมต่อ 4G / 5G / WiFi 6E เพื่อให้การทำงานจากทุกที่สะดวกขึ้น