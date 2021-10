รับเปิดประเทศ! ยลโฉม 3 นวัตกรรมแอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ตอบโจทย์ดิจิทัล

“แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” (ADVWS) นำเสนอ 3 นวัตกรรมด้าน Digital Service ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ รับกระแส ดิจิทัลดิสรัปชั่น ในยุค New Normal ได้แก่ WELOVEBOOKING, Balance Blockchain Platform และ Advance Vending พร้อมปั้นเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย และโซลูชั่นครบวงจร เสริมทัพธุรกิจเพื่อลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและSME รองรับการเปิดประเทศพฤศจิกายนนี้นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจรสัญชาติไทย เปิดเผยว่า “จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่น ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ สิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้น คือการที่ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยทรานส์ฟอร์ม (Digital Transformation)"เพราะถ้าธุรกิจใดไม่ปรับเปลี่ยน มีโอกาสหยุดชะงักจากดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ที่เกิดขึ้นแทบจะในทุก sector ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจาก พฤติกรรมผู้บริโภคที่พร้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Digital Technology จึงเป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหาและเพื่อการดำเนินธุรกิจไปให้ได้อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีทางด้าน Digital มาปรับใช้ให้เข้ากับยุค New Normal จากการเกิดวิกฤติโควิด -19 และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ โดยตอบรับกับพฤติกรรมขอบผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว"บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาDigital Technology ออกมา เพื่อมุ่งเน้นการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการให้สามารถพ้นจากวิกฤตสถานการณ์ของ COVID-19 ในครั้งนี้ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างเป็นเครื่องมือหรือช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญและการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจกว่า 15 ปี ทำให้สามารถรองรับกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการได้ตรงจุด โดยเน้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้าน Digital เช่น WELOVEBOOKING (Ticking Management System-TMS) เป็นระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ครอบคลุมการจอง การทำการตลาด การขาย Voucher การจ่ายเงิน การบริหารเอเย่นต์ ลูกค้า ระบบสมาชิก การตรวจสอบตั๋วและป้องกันการปลอม สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้งานตั๋วหรือการจองAdvance Vending ให้บริการ Platform สำหรับบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติผ่านทั้งทาง website และ Line OA โดยมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ขายและให้บริการ รวมถึงการพัฒนาทำให้กับแบรนด์ต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่สนใจ ทั้งนี้ยังรวมถึงการออกแบบพัฒนาระบบ E-Commerce และ Social Commerce อีกด้วยBalance Blockchain เป็นการพัฒนา Blockchain Platform ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นระบบ Traceability และระบบ Certification ด้วยการบริการเทคโนโลยี Decentralize Leger ที่ไม่มีศูนย์กลาง และทำให้เกิดความปลอดภัย น่าเชื่อถือได้ ของข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็ว“สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปีหน้า คือ การตั้งเป้าขยายการพัฒนา Digital Technology เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ SME เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Simplify your Business”ในส่วนธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.Top up and Kiosk Solution ระบบเติมเงินและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เน้นการสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการให้บริการเติมเงิน ชำระเงิน และระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ระบบสำหรับตู้หยอดเหรียญต่าง ๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดหรือธนบัตรเพียงอย่างเดียว สามารถจ่ายชำระด้วย QR Code หรือบัตรเครดิตได้2.ระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร (Ticketing Management Systems) โดยบริษัทใช้ Brand ว่า WELOVEBOOKING ซึ่งมีหลากหลายฟังก์ชั่นและครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ที่ต้องมีการจองหรือมีการซื้อขายตั๋ว รวมถึงการได้รับตั๋วในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วกระดาษ, ตั๋วบัตร PVC , RFID หรือ Wrist Band ไปจนถึง E-Ticket และยังเชื่อมต่อกับการนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น Flap-Gate , Handheld, Printer, เครื่อง EDC, ระบบ ERP เป็นต้น จึงถือได้ว่าเราเป็นผู้พัฒนาทั้ง Total Solution ให้กับผู้ประกอบการเลยทีเดียว ซึ่งทางบริษัทมีความรู้ความเข้าใจกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว โดยเมื่อภาวะสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ดังนั้นจึงเป็นตลาดที่จะมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก3. IT Solution Platform ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนา IT Solution ให้แก่องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ เป็นTailor Made เพื่อนำระบบ Digital Technology ต่าง ๆ มาปรับปรุงใช้เฉพาะในแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่อง รวมไปถึงการวิเคราะห์จัดการข้อมูลที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการระบาดของโควิดก็เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจหันมาพึ่งพา Digital Technology มากขึ้นและเร็วขึ้น เมื่อภาวะสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ลูกค้าคุ้นชินและมีความต้องการใช้งานบริการประเภทออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม New Normal ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายก็ต้องมีการปรับตัวการให้บริการธุรกิจให้ความสำคัญกับการปรับระบบการทำงานให้ Smart มากขึ้น โดยอาศัย ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น"จากจุดแข็งของบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ที่มีความสามารถด้าน Digital technology และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญจำนวนมาก จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการให้บริการด้านการพัฒนา IT Solution ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ได้” นายวิโรจน์กล่าวปิดท้าย