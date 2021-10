เชลล์ เปิดตัวสถานีต้นแบบ Site of the Future แห่งแรกในไทย มุ่งเป้า Net Zero

เดินหน้ายกระดับการบริการให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยออกแบบให้สถานีบริการน้ำมันแห่งนี้เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันและอนาคตกล่าวว่า “กลยุทธ์ Powering Progress ของเชลล์สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน มุ่งมั่นส่งมอบพลังงานที่สะอาดมากขึ้น ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สถานีบริการแห่งนี้เป็นโมเดลใหม่แห่งแรกของประเทศ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เชลล์ได้นำประสบการณ์ชั้นนำระดับโลกของเรามาให้ลูกค้าได้สัมผัสและใช้บริการ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเชลล์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมที่จะส่งมอบพลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป”กล่าวว่า “ผมมีความภูมิใจที่เชลล์ประเทศไทยได้รับเลือกให้เปิดตัวสถานีต้นแบบ Site of the Future เป็นประเทศแรกในกลุ่มรอยัลดัตช์เชลล์ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมรูปแบบสถานีบริการน้ำมันครั้งใหญ่ เป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญของเชลล์ในการส่งมอบประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าผ่านสถานีบริการแห่งอนาคต ที่รวมความเป็นหนึ่งด้านนวัตกรรมพลังงานและการบริการรูปแบบต่างๆ โดยเชลล์เชื่อว่าการผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำ เสริมทัพด้วยบริการดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้ครบทุกมิติของการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเชลล์ที่ต้องการช่วยขับเคลื่อนไทยด้วยพลังงานที่สะอาดขึ้นและนวัตกรรมเพื่อเติมสุขให้ทุกชีวิต”Site of the Future นำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างเชลล์และพันธมิตรชั้นนำ เพื่อสร้างสถานีบริการครบวงจร จากซ้ายไปขวา: นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด) นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย (กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลิตี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด) มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (Alexander Baraka) (ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย) นายชุตินันท์ สิริวสุวัตร (B2B Business Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)Site of the Future สถานีบริการแห่งนี้ออกแบบเพื่อความพร้อมในการรองรับพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานชีวภาพและอื่นๆ ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเชลล์ใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานภายในสถานีบริการ ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 รวมถึงติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีทั้งสถานี อีกทั้งสถานีแห่งนี้เป็นสถานีบริการแห่งแรกของเชลล์ที่ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Shell Recharge ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ BMW ChargeNow ให้บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็ว ทั้ง DC Quick Charge กระแสไฟตรง และ AC Normal Charge กระแสไฟสลับ เพื่อรองรับความต้องการจุดชาร์จอีวีในสถานีบริการที่เพิ่มขึ้นกล่าว “Site of the Future ของเชลล์สอดคล้องกับเป้าหมายของบีเอ็มดับเบิลยูในการก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ความร่วมมือระหว่าง BMW ChargeNow และ เชลล์ แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเข้าสู่การบริการด้านพลังงานที่หลากหลาย รวมไปถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Quick Charge แห่งแรกของ BMW ChargeNow ในประเทศไทยที่สถานีต้นแบบแห่งนี้”สถานีบริการยังประกอบด้วย ห้องน้ำที่ได้รับรางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน ประจำปี 2563 พัฒนาร่วมกับองค์กรชั้นนำอย่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย Aquonic 600 ระบบจัดการน้ำและของเสียในห้องน้ำ ซึ่งช่วยให้ใช้งานน้ำได้อย่างคุ้มค่า และมีระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก จาก เอสซีจี (Zyclonic by SCG) แยกกากของเสียไปทำปุ๋ยหมัก ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแหล่งสะสมเชื้อโรคกล่าว “การร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับ Site of the Future ของเชลล์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SCG ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชน นำนวัตกรรมรีไซเคิลมาจัดการระบบน้ำและของเสียภายในห้องน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด”Site of the Future เชื่อมต่อด้วยบริการดิจิทัลSite of the Future นำเสนอบริการดิจิทัลสุดล้ำที่ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ทุกการบริการจากเชลล์จะเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย “Contactless Payment” ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบลดการสัมผัสด้วยการใช้เครื่องมือการชำระเงินแบบไร้สายที่ทุกจุดรับชำระและจุดเติมน้ำมัน ตอบโจทย์ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงานภายใต้สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 หรือการสะสมแต้มผ่านแอปพลิเคชันเชลล์โกพลัส (Shell GO+) ทำให้ผู้มาใช้บริการสามารถสะสมคะแนนง่ายๆ โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือสแกนบัตรดิจิทัลบนแอปพลิเคชันนอกจากนี้ ยังมีการใช้หน้าจอดิจิทัลนับตั้งแต่ทางเข้า จุดเติมน้ำมัน และภายในร้านค้า ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้บริการแบบ Online-to-Offline (O2O) ลูกค้าสามารถจองคิวเข้ารับบริการต่างๆ ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส และศูนย์ดูแลความงามรถยนต์เชลล์ คาร์วอชภายใต้โมเดล “Site of the Future” เชลล์ เปิดตัว “เชลล์ชวนชิมฟู้ดโอเอซิส” แหล่งรวมร้านอาหารอร่อยที่การันตีโดยเชลล์ชวนชิมให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง นอกจากนี้เชลล์ยังจับมือกับพันธมิตรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น ไมเนอร์ ฟู้ด และสนับสนุนร้านค้าท้องถิ่น รวมถึงคู่ค้าสัญชาติไทย มอบบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยมีพื้นที่ร้านค้าปลีกในสัดส่วนร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากจะมีร้านค้าภายใต้แบรนด์ของเชลล์ อย่าง ร้านสะดวกซื้อเชลล์ซีเล็ค ร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส แล้วยังเพิ่มศูนย์ดูแลความงามรถยนต์ครั้งแรกที่เป็นแบบฉบับของเชลล์ ภายใต้ชื่อ “เชลล์คาร์วอช” ให้บริการล้างรถ ขัด เคลือบสี และเคลือบแก้วกล่าวว่า “เรามีวิสัยทัศน์และหลักมาตราฐานการบริการที่ยึดมั่นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งจากการที่เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเชลล์ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของเชลล์ และในครั้งนี้ก็เช่นกัน บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานีต้นแบบแห่งแรกของโลก “Site of the Future” เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพันธกิจจากความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่าง ไมเนอร์ ฟู้ดฯ และเชลล์ ลูกค้าสามารถเติมพลังร่างกายพร้อมไปกับการเติมพลังรถด้วย เพื่อเป็นพลังสำคัญอยู่เคียงข้างการก้าวไปข้างหน้าของสังคมไทย”สามารถชม สถานีบริการเชลล์แห่งใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “Site of the Future” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HeQhEuCGzqY&t=62s