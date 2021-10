AIS-LINE เพิ่มเครื่องมือการตลาดดิจิทัล นำ DEVIO Beacon ยิงโปรโมชันเข้า LINE เมื่อเดินผ่าน

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า DEVIO BEACON ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่ม DEVIO Series ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถสื่อสารโปรโมชันผ่าน LINE Official Account กับลูกค้า ที่เดินผ่านหน้าร้านในรัศมี 10-25 เมตร แบบ Real Time แม้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัส แถมยังสามารถ Update Promotion ได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทำให้สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างไม่มีข้อจำกัดDEVIO BEACON เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งปัจจุบันคนไทยนิยมใช้เป็นอันดับ 1 ผ่านบลูทูธ 5.2 เวอร์ชันล่าสุด เพียงเจ้าของร้านวางอุปกรณ์ DEVIO BEACON ในร้าน และทำการอัปเดตโปรโมชันผ่านแพลตฟอร์ม DEVIO CONNEXT ที่เชื่อมต่อไปที่ LINE Official Account ของทางร้านเมื่อลูกค้าที่สมัครติดตาม LINE Official Account ของร้าน เดินผ่านก็จะได้รับข้อความ Promotion แบบเรียลไทม์ทันที ตอบโจทย์การทำ Offline to Online Marketing เจาะใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้แผ่นพับ หรือ การมีข้อจำกัดเรื่องการปรับเปลี่ยนโปรโมชันไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับ LINE API ได้ ยังพร้อมช่วยสนับสนุนกลุ่มนักพัฒนา ให้สามารถต่อยอดรูปแบบบริการ เป็น Solution ใหม่ๆในอนาคตได้อย่างหลากหลาย ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การร่วมมือกับ LINE ประเทศไทยร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการและซื้ออุปกรณ์ DEVIO BEACON ในช่วง Early Bird ได้ในราคา เพียง 1990 บาท/อุปกรณ์ ถึง 31 ตุลาคม 2564 หลังจากนั้นจะอยู่ที่ราคาพิเศษ 2,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท) และสมัครแพล็ตฟอร์ม DEVIO ConNEXT เพื่อเป็นช่องทาง update promotion ที่เปิดให้ใช้งานฟรีนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 จากราคาปกติ 1,188 บาท/ปี