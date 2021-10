เปิดมุมมอง Microsoft และ AIS The StartUp ผ่านการปรับ Mindset สู่การขับเคลื่อนใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่ CTO ต้องมองรอบด้านทั้ง ธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร

บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในสายงานเทคโนโลยี กำลังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อบริบทของโลกยุคใหม่ ที่องค์กรต้องถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแน่นอนว่าทักษะและความสามารถที่เข้าใจสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงจะเป็นใบเปิดทางให้ธุรกิตสามารถสร้างการเติบโตได้ในอนาคตภายในงาน เสวนาออนไลน์ในหัวข้อได้รวบรวมผู้บริหารระดับโลกในสายเทคโนโลยี หรือ CTO และกูรูด้านดิจิทัลมากมาย ได้พูดถึงความสำคัญของผู้บริหารในสายงานเทคโนโลยีไว้อย่างน่าสนใจ นับว่าเป็นบทเรียนและประสบการณ์เพื่อให้ StarUp ไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล กระตุกต่อม Mindset การทำงานให้กับทั้งผู้บริหาร บุคลากรในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยี และกลุ่ม StartUp ได้อย่างมาก นับเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สามารถสร้างการเติบโตสู่ธุรกิจหรือองค์กรที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปภูผา เอกะวิภาต CTO Microsoft Thailand กล่าวว่า Job Description ของ CTO ในระดับองค์กรขนาดเล็ก Co-founder เพียงคนเดียวก็เพียงพอต่อการสร้างผลิตภัณฑ์และเปิดตัวสินค้าในช่วงแรก เมื่อพัฒนาขึ้นเป็นบริษัทใหญ่ CTO มีความสำคัญมากกว่าแค่การพัฒนาสินค้า แต่ยังควรหันมาให้ความสำคัญในด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร การขับเคลื่อนพนักงาน การสร้างเครือข่ายมากขึ้นอีกด้วย“ไมโครซอฟท์มองว่า ทุกธุรกิจคือธุรกิจดิจิทัลที่ส่งผลในวงกว้างต่อหลาย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ IT culture transformation เพราะเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ความคิดที่เรียกว่า “learn-it-all” จะเข้ามาแทนที่ “know-it-all” ทำให้เกิด mindset ใหม่ ที่ทำให้ตะหนักว่า ทุกเรื่องคือเรื่องใหม่ที่ควรเรียนรู้ เช่นการสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่มีคนเข้าร่วมมากขึ้น สื่อออนไลน์ หรือ ผู้ผลิตสื่อด้านการศึกษาที่มากขึ้น”นั่นทำให้เห็นว่าการเป็น CTO ในยุคนี้ต้องมีทักษะรอบด้าน การมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะ StartUp ได้อย่างยั่งยืนได้ เพราะโลกที่หมุนไว การขับเคลื่อนองค์กรจึงต้องเกิดจากความเข้าใจทั้งในมุมลูกค้า พนักงาน บริบทของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันทางด้าน ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้านเอไอเอส สตาร์ทอัพ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มองว่า “โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ StartUp ไทยในช่วงเวลานับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม แม้โดยรวมสถานการณ์จะในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่มีปัจจัยหนุนหลายๆ อย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะทำให้ StatUp เติบโตได้ ทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่มีจุดกลยุทธ์สำคัญในเชิงภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้ง ไทยมีกลุ่มประชากรที่ใหญ่เพียงพอ ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดมีความหลากหลาย และมีการแตกแขนงได้มากเพียงพอเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่แค่การมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่ตอบโทย์เท่านั้น แต่ต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างครอบคลุมและชัดเจน ทั้งทักษะที่ตอบโจทย์ Mindset ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และพื้นฐานที่แข็งแรง ซึ่งวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล การทำงานของเอไอเอสมุ่งสร้างความแข็งแกร่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 5G ให้สามารถเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์กับ ไมโครซอฟท์ อย่างต่อเนื่อง ทำให้การสนับสนุนและการทำงานร่วมกับ StartUp ไทยของเรามีความพร้อมทั้งในแง่ของการพัฒนาทักษะ และในแง่ของอาวุธที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล”AIS The StartUp เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เกิด Ecosystem ด้านการพัฒนาธุรกิจ การสร้างโอกาส และติดอาวุธทางดิจิทัลให้กับวงการ StartUp มาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘National Digital CTO FORUM 2022’ Co-creation SaaS Business with 5G and Cloud ที่ได้รวบรวมผู้บริหารระดับโลกในสายเทคโนโลยี หรือ CTO และกูรูด้านดิจิทัล มาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ StarUp ไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเติบโตสู่การเป็น StarUp ที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป