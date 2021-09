"เอ็นทีที" อัปเกรดเครือข่ายคลาวด์ ลุย NTT Global Data Center Interconnect

เอ็นทีที (NTT Ltd.) ประกาศรับมอบรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year 2021 จากการนำเสนอความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมและขับเคลื่อนโซลูชันทางธุรกิจให้ลูกค้าบนเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกของไมโครซอฟท์ พร้อมเดินหน้าให้บริการออกแบบระบบการทำงานบนคลาวด์ และบริการด้านบริหารจัดการแบบครบวงจรเพื่อเชื่อมต่อการทำงานผ่านบริการเอ็นทีที โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ อินเตอร์คอนเนค (NTT Global Data Center Interconnect : GDCI)นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที จำกัด ประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว กล่าวว่า เอ็นทีทีรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year 2021 ด้วยการให้บริการจากทีมงานของเราที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าในเส้นทางการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล พร้อมนำโซลูชันคลาวด์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขณะเดียวกัน ก็ได้เดินหน้าให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Solution System เพื่อรองรับการทำงานเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ได้แก่ Microsoft 365 และ Microsoft Azure รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ของไมโครซอฟท์ ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น โดยการนำข้อมูลแต่ละแห่งของลูกค้ามาเก็บไว้ที่เอ็นทีที ดาต้า เซ็นเตอร์ แล้วทำการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านลิงก์เครือข่ายความเร็วสูงของเอ็นทีที เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างสาขาหรือระหว่างสำนักงานได้อย่างรวดเร็ว“นอกจากนี้ เอ็นทีทียังได้ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลข้อมูลไม่ให้รั่วไหล ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work From Home (WFH) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าแบบ end to end ตั้งแต่การดูแลในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ไปจนถึงการทำงานบนระบบคลาวด์ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านดิจิทัลและบริการบริหารจัดการสำหรับความปลอดภัยไซเบอร์ แอปพลิเคชัน คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการด้านเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจให้ลูกค้าแบบครบวงจรเพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถเชื่อมต่อการทำงานจากนอกสำนักงาน หรือการเชื่อมต่อระหว่างสาขาได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และช่วยลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานไอทีเพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น”NTT Global Data Center Interconnect เป็นบริการโครงสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการไปยังทั่วโลกที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล หรือเชื่อมต่อไปยัง Public Cloud และช่วยเรื่องการทำ Multi-Cloud & Hybrid Cloud environment รวมถึงการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Azure ได้โดยตรง และด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายของ GDCI จะช่วยให้การเชื่อมต่อมีความเสถียรและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินงานจากเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์บนทุกแพลตฟอร์มได้อย่างไม่มีสะดุดนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมประกาศผู้ชนะรางวัล Partner of the Year 2021 ซึ่งเอ็นทีทีเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมของเรา โดยมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาและนำโซลูชันระดับโลกมามอบให้ลูกค้า จากคลาวด์สู่เอดจ์ และยังเป็นตัวแทนในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มอีโคซิสเต็มของเราอีกด้วยทั้งนี้ เอ็นทีที ได้รับการมอบรางวัล Partner of Year ของไมโครซอฟท์ถูกจัดขึ้นเพื่อยกย่องพันธมิตรของไมโครซอฟท์ที่พัฒนาและส่งมอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ได้อย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมา รางวัลต่างๆ ถูกจำแนกตามสาขาอย่างหลากหลาย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลถูกคัดเลือกมาจากการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็นจำนวนกว่า 4,400 ราย จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก