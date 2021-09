ชไนเดอร์ อิเล็คทริคให้ส่วนลดเงินคืนตลอดอายุการใช้งาน ตอบแทนผู้ให้บริการไอทีที่ลงทุนซ้ำ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ส่งโปรแกรมหนุนผู้ให้บริการโซลูชันไอที การันตีมีรายได้ประจำต่อเนื่อง แจ้งเกิด Edge Software & Digital Services ด้วยจุดขายให้ผลตอบแทนทางการเงิน สร้างศักยภาพและสนับสนุนให้ผู้ให้บริการโซลูชันไอที มอบเงินคืนที่มากกว่าเงินส่วนลดฮาร์ดแวร์แบบเดิมถึง 4 เท่า พร้อมหลักสูตรฟรีที่ให้การรับรอง และคำแนะนำผ่านอี-ไกด์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อปีสูงกว่าต้นทุนด้านเทคโนโลยีถึง 1.5 เท่าเจมี่ บูราสซา รองประธาน ฝ่ายช่องทางไอทีและเอดจ์คอมพิวติ้ง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่าเอดจ์คอมพิวติ้งมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้ผู้ให้บริการโซลูชัน ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ด้านการบริการเพื่อตอบโจทย์เรื่องพลังงานและโครงสร้างระบบทำความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไซต์เหล่านี้กลายเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง สำหรับการเปิดตัวโปรแกรม Edge Software & Digital Services ถือเป็นบริการที่มอบผลตอบแทนทางการเงิน พร้อมเครื่องมือสนับสนุน และการรับรองสำหรับผู้ให้บริการโซลูชันไอที เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการให้บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Managed Power Services)“การเริ่มแนวทางปฏิบัติในการให้บริการใหม่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทั้งเรื่องทรัพยากรที่รวมไปถึงเรื่องของ เวลา การศึกษา และการพัฒนาทางธุรกิจ ซึ่งความมุ่งมั่นพยายามจะแตกต่างไปตามคู่ค้าและขึ้นอยู่กับผลสะท้อนจากผู้ให้บริการ managed service โดยการสร้างธุรกิจด้านการบริการจัดการไอทีอาจต้องใช้เวลาถึง 3,500 ชั่วโมง ซึ่งเราได้สร้างโปรแกรมสำหรับคู่ค้าทุกราย โดยช่วยให้ก้าวสู่การให้บริการด้าน Managed Power Services ได้ง่ายและช่วยให้มีรายได้ที่รวดเร็วและเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องในระยะยาว”ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ระบุว่าโปรแกรมใหม่นี้ สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์สำหรับรองรับการเติบโตของ เอดจ์คอมพิวติ้ง ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการโซลูชันไอทีสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องจากการนำเสนอการมอนิเตอร์จากระยะไกล และการบริหารจัดการโครงสร้างฮาร์ดแวร์ หรือโครงสร้างทางกายภาพครอบคลุมเครือข่ายการใช้งานของลูกค้าในส่วน EcoStruxure IT Software & Digital Services ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซึ่ง Edge Software & Digital Services Program เป็นส่วนหนึ่งของ mySchneider IT Solutions Partner Program ที่ชนะเลิศรางวัล โดยเป็นที่รู้จักในชื่อเดิมคือ APC Channel Partner Programชไนเดอร์ อิเล็คทริคย้ำถึงการประมาณการว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่สร้างโดยองค์กร จะถูกสร้างและประมวลผลนอกดาต้าเซ็นเตอร์แบบรวมศูนย์หรือระบบคลาวด์แบบดั้งเดิม ภายในปี 2568 สอดคล้องตามข้อมูลจากการ์ทเนอร์ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของเอดจ์มีการกระจายศูนย์อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ซึ่งไม่มีฝ่ายไอทีอยู่ที่ไซต์งาน สถิติปัจจุบัน พบว่ามีผู้ให้บริการโซลูชันไอทีอยู่เพียง 27 เปอร์เซ็นต์ ที่นำเสนอบริการ Managed Powerองค์ประกอบหลักของโปรแกรม Edge Software & Digital Services Program คือให้ส่วนลดเป็นเงินคืนตลอดอายุการใช้งาน (Lifecycle rebates) โดยเป็นผลตอบแทนทางการเงินอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ให้บริการด้านไอทีในการลงทุนซ้ำในธุรกิจของตน ขณะเดียวกันก็ให้คำแนะนำผ่านอี-ไกด์ ในการดำเนินงานได้แบบทีละขั้นตอน สุดยอดคัมภีร์การขยายธุรกิจของคุณด้วยบริการ Managed Power Services พร้อมกับได้รับการรับรอง จากหลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านธุรกิจและในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์การมอนิเตอร์ระยะไกลในระบบดิจิทัล และทางเลือกในการบริการนอกจากนี้ EcoStruxure IT Software and Digital Services ยังให้การเข้าถึงสายผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้ระบบมอนิเตอร์จากระยะไกลที่ล้ำหน้าตลอดเวลาในแบบ 24x7 พร้อมการสนับสนุนทั้งจากระยะไกลและแบบออนไซต์ บนผลตอบแทนทางการเงินเมื่อให้บริการ Managed Power Services ได้สำเร็จชไนเดอร์ อิเล็คทริค ย้ำว่าตลาดบริการด้านการบริหารจัดการ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10-12 ปีมาแล้ว โดยปัจจุบันคิดเป็นตัวเลขรายได้การบริหารจัดการไอทีผ่านผู้ให้บริการโซลูชันไอทีราว 160,000 ล้านเหรียญ หรือ 4.8 ล้านบาท ในการสร้างแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ Managed Power Services ผู้ให้บริการโซลูชันไอทีจะสามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากการมอนิเตอร์ และการบริการจัดการสินทรัพย์ด้านระบบโครงทางกายภาพในสภาพแวดล้อมเอดจ์คอมพิวติ้งของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน ระบบทำความเย็น สินทรัพย์ด้านการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมและในทางกายภาพโดยการเสริมบริการ Managed Power นั้นช่วยเพิ่มรายได้เสริมตลอดอายุการใช้งานสินทรัพย์ได้มากถึง 1.5 เท่า นอกจากนั้น ผู้ให้บริการโซลูชันไอที สามารถปรับปรุงไซต์งานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากบำรุงรักษาในเชิงรุก ระบุได้ว่าฮาร์ดแวร์ใดต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เหล่านี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ.