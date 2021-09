SA ลุยขยายธุรกิจ Food & Beverage

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด ‘Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต’ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564 บริษัทฯ วางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจด้านเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งดำเนินการสอดคล้องไปกับแผนการขยายฐานรายได้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และผลักดันการเติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีแผนจะขยายสาขาร้าน Cloud Kitchen เพิ่มอีกจำนวน 16 สาขา จากเดิมที่มีอยู่ 4 สาขา รวมเป็น 20 สาขาภายในปีนี้ และตั้งเป้าครบ 200 สาขา ภายในปีนี้ 3-4 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีพื้นให้บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อตอบโจทย์กระแสธุรกิจส่งอาหาร หรือ Food Delivery มาแรงในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง“นอกจากร้านอาหารในเครือแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาร้านอาหารชื่อดังจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าหากเปิดได้ครบ 200 สาขาตามเป้าหมายที่วางไว้ จะสามารถสร้างรายได้ประจำเพิ่มเติมปีละ 400-500 ล้านบาทอีกด้วย”ขณะเดียวกัน ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีแผนจะทยอยเปิดโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านแนวราบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยวในทำเลพรานนก และโครงการบ้านเดี่ยวในทำเลพุทธมณฑล มูลค่าโครงการรวม 6,000 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 1 โครงการ คือ Blossom Condo ทุ่งสองห้อง ติดทางลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีทุ่งสองห้อง มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการจะอยู่ในทำเลที่ดี ใกล้รถไฟฟ้า โรงพยาบาล หรือแหล่งห้างสรรพสินค้าต่างๆ และหากต้องการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายรอโอน กว่า 4,800 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในช่วงอีก 3 ปีข้างหน้าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SA กล่าวอีกว่า ขณะที่ธุรกิจโรงแรม ภายใต้การบริหารงานด้วยกลยุทธ์ Long Stay ที่มาพร้อมกับการบริหารจากแบรนด์โรงแรมชั้นนำ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยด้วยการบริการชั้นเลิศตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพักอาศัยเสมือนบ้านตนเองแต่ได้รับการบริการเทียบเท่าโรงแรม 5 ดาวนอกจากนี้ ธุรกิจเทคโนโลยีอยู่ระหว่างเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Air of Life เติมอากาศบริสุทธิ์สู่บ้าน ด้วยนวัตกรรมกักเก็บความเย็นช่วยให้บ้านเย็นสบาย และมาพร้อมกับระบบหมุนเวียนอากาศภายใน รวมถึงสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 99% โดยจะเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน LINE My Shop ที่เชื่อมกับ LINE@ ของ Siamese Technology และอีกช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และ Lazada เพื่อการเข้าถึงได้ง่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อได้อย่างดีในเร็วๆ นี้