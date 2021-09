AIS เพิ่มบริการแจ้งเตือนโทร.นอกเครือข่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายการคุยสาย

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ดีที่สุด เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่ทุกภาคอุตสาหกรรมและให้การใช้ชีวิตของคนไทยสะดวกในทุกมิติแล้ว การเดินหน้ายกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยหยุดนิ่งดังนั้น เอไอเอสจึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเปิดตัวการให้บริการเสียงแจ้งการโทร.ออกไปหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างเครือข่ายในครั้งนี้ จึงเสมือนหนึ่งเป็นการร่วมกันยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการเพิ่มไปอีกขั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้งานของประชาชนโดยการให้บริการนี้จะมีสัญญาณเรียกออกสั้นๆ “Beep” ก่อนเข้าสู่สัญญาณเรียกสาย หรือเสียงรอสายตามปกติ เมื่อลูกค้าเอไอเอส โทร.ออกไปหาเลขหมายปลายทางที่เป็นของผู้ให้บริการรายอื่นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย เพิ่มศักยภาพ รูปแบบบริการการสื่อสาร อำนวยความสะดวก และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย รวมถึงสื่อสารให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลระหว่างการใช้งานตลอดเวลาปัจจุบันรูปแบบโปรโมชันการใช้งานมีความหลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค จึงมีทั้งการให้บริการอัตราเท่ากันระหว่างในเครือข่าย On Net และ นอกเครือข่าย Off Net และโปรโมชันที่มีอัตราต่างกันระหว่างในเครือข่าย On net และนอกเครือข่าย Off Net ดังนั้นการแจ้งให้ทราบว่าขณะนั้นผู้ใช้บริการกำลังโทร.ไปยังเครือข่ายเดียวกัน หรือต่างเครือข่าย จึงเท่ากับเป็นการยกระดับคุณภาพบริการให้สะดวกและพึงพอใจมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้ เอไอเอสเป็นรายแรกที่ร่วมเปิดตัวบริการนี้ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และอุ่นใจในระหว่างการใช้งาน“บริการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการใช้บริการโทรคมนาคมของคนไทย ช่วยให้ลูกค้ารู้ตัวทุกครั้งที่มีการโทร.ข้ามเครือข่าย เพื่อจะได้คำนวณช่วงเวลาการโทร.ได้อย่างสอดคล้องกับโปรโมชันที่เลือกใช้ โดยบริการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องสมัครใช้บริการ และไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม”