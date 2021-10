WeTV จัด 2 แพ็กเกจ VIP จับมือ AIS PLAY เริ่มวันละ 9 บาท

วีทีวี (WeTV) ประกาศจับมือเอไอเอสเพลย์ (AIS PLAY) แจ้งเกิด 2 แพ็กเกจ WeTV VIP สุดคุ้ม เอาใจลูกค้าคอบันเทิงแบบจัดเต็มโดยขยายโปรฯ แพ็กเกจ WeTV VIP ราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นวันละ 9 บาท ยังมีสิทธิ์ดูฟรี WeTV VIP นาน 12 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ PLAY PREMIUM PLUS เริ่มต้นเดือนแรก 29 บาทการจัดโปรโมชันแพ็กเกจ WeTV VIP นี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ทั่วประเทศ โดยโปรโมชันแพ็กเกจเสริม WeTV VIP ราคาพิเศษ นี้ขยายเวลาโปรโมชัน หลังจากได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยราคาเริ่มต้นวันละ 9 บาท ผู้ใช้สามารถเลือกช้อปทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนขณะเดียวกัน ผู้สนใจสามารถเลือกแพ็กเกจความบันเทิงใหม่ PLAY PREMIUM PLUS ด้วยสิทธิ์ WeTV VIP ฟรีนานสูงสุด 12 เดือน สำหรับผู้ที่สมัคร PLAY PREMIUM PLUS ครั้งแรก ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเดือนแรก 29 บาท จะสามารถสมัครทั้ง 2 แพ็กเกจเพื่อรับชมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ อนิเมะ ละคร และวาไรตี้ดังแบบจุใจ ไม่มีโฆษณาคั่นสำหรับรายละเอียดแพ็กเกจเสริม WeTV VIP แบบรายวัน ลูกค้าเอไอเอสแบบเติมเงินสามารถสมัครด้วยราคาสบายกระเป๋าวันละ 9 บาท ขณะที่แพ็กเกจเสริมแบบรายสัปดาห์ 7 วัน ลูกค้าเอไอเอสแบบเติมเงินจะสามารถรับบริการในราคาสัปดาห์ละ 19 บาท และแพ็กเกจเสริมรายเดือน คิดค่าบริการเดือนละ 59 บาท จากปกติราคาเดือนละ 89 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบเติมเงิน และรายเดือนลูกค้าเอไอเอสที่สนใจแพ็กเกจเสริม WeTV VIP สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/play/otherapp.html ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 64WeTV นั้นเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวีดีโอสตรีมมิงผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อยู่ภายใต้บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด จุดเริ่มต้นของ WeTV คือ ความต้องการที่จะขยายตลาดต่างประเทศของ Tencent Video ซึ่งเป็นวิดีโอสตรีมมิงแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของประเทศจีน สู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ Tencent Video เข้ามาทำการตลาด ภายใต้ชื่อ WeTV และบริหารภายใต้บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2562 ปัจจุบัน WeTV เปิดให้บริการทั่วโลก ให้บริการคำบรรยายเนื้อหา (subtitle) มากกว่า 10 ภาษา เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการจากทั่วโลก.