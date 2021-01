เจาะเหตุผลที่ทำให้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มมาแรงแห่งปี

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของผู้คน และได้สร้างกระแสความนิยมและปรากฏการณ์ไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้ TikTok ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่สนับสนุนให้เหล่าครีเอเตอร์ร่วมสร้างสรรค์ความบันเทิงและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเท่านั้น แต่ TikTok ยังเป็นแหล่งรวมเนื้อหาที่หลากหลายที่ได้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะมาเจาะลึกกันว่าเพราะเหตุใดที่ทำให้ TikTok จึงได้ชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในเวลาอันรวดเร็วหนึ่งในความโดดเด่นของ TikTok คือการเป็นพื้นที่ที่สร้างปรากฏการณ์การแจ้งเกิดครีเอเตอร์จาก “คนธรรมดา” ที่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนดังหรือเซเลบริตี้ ก็สามารถมาสร้างตัวตนและขยายผลคอนเทนท์สุดสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์มได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ด้วยความโดดเด่นของคอนเทนท์ที่นำเสนอในรูปแบบวิดีโอสั้นที่กำลังมาแรง อีกทั้งความพรั่งพร้อมของ Creative Tools เครื่องมือสร้างสรรค์ทั้งถ่าย ตัดต่อ ใส่สติกเกอร์และเอฟเฟกต์ รวมถึงเสียงเพลงประกอบที่ถูกลิขสิทธิ์มากมาย จึงทำให้การสร้างสรรค์วิดีโอสั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกทั้ง Machine Learning ของ TikTok ที่ช่วยส่งต่อคอนเทนท์สู่กลุ่มเป้าหมาย จึงส่งผลให้คอนเทนท์มากมายสามารถสร้างกระแสได้ในชั่วข้ามคืน กระทั่งส่งผลให้ครีเอเตอร์มากมายแจ้งเกิดบนแพลตฟอร์ม TikTok และกลายเป็นดาวดังจนสามารถต่อยอดสู่การเป็นครีเอเตอร์อาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายในต่างประเทศ เช่น สองพี่น้อง Charli และ Dixie D’Amelio วัยรุ่นชาวอเมริกันที่เป็นนักเต้นและนักสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ซึ่งล่าสุดทั้งคู่เตรียมเป็นนักแสดงในซีรี่ย์ทางแพลตฟอร์ม Hulu หรือแม้แต่ครีเอเตอร์ดังในประเทศไทยอย่าง กิ๊ก TikTok ID : @kik0404 หนึ่งครีเอเตอร์ที่แจ้งเกิดจากการสร้างสรรค์คอนเทนท์สุดครีเอทโดยหยิบเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาเล่าเรื่องแบบสะท้อนสังคมปนเรื่องราวที่เรียกรอยยิ้ม จนล่าสุดรับบทเป็นนางเอกเอ็มวีเพลง ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใคร(แต่เจ็บที่ใจฉันยังมีเธอ) ศิลปิน May I feat. ฟิล์ม บงกชและไม่เพียงเท่านั้น TikTok ยังมีส่วนกระตุ้นอุตสาหกรรมเพลงให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่แจ้งเกิดนักร้อง นักแต่งเพลงรุ่นใหม่ เป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและแสวงหาความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของศิลปินจำนวนมาก จนกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ทมาแล้วมากมาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น เพลง “Old Town Road” ของ Lil Nas X ส่วนในประเทศไทย กับเพลงที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีกับเพลง “เลิกคุย ทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว” ของ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ซึ่งนับเป็นซิงเกิลเพลงยอดนิยมที่เดบิวต์เพลงบน TikTok ก่อนจะเกิดกระแสกลายเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วประเทศ รวมถึงเพลง “วิบวับ” ของ ป๊อก Mindset ซึ่งเป็นแทรคสุดฮ็อตหลังจากการเปิดตัวเพลงพร้อมท่าเต้นบน TikTok ในปีที่ผ่านมาในวันนี้ TikTok ได้ก้าวผ่านบทพิสูจน์ที่ว่าเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มความบันเทิงเท่านั้น แต่ก้าวสู่การเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด ที่นอกจากจะมอบความบันเทิงให้กับผู้คนแล้วยังเต็มไปด้วยคอนเทนท์และเรื่องราวที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจและจุดประกายความสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด เห็นได้จากการเป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ในการเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการรณรงค์สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อโลกและสังคมมากมาย อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO - World Health Organization) และกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย ที่ได้เปิดแอคเคาน์ทางการบน TikTok เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ TikTok ในการเผยแพร่คอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์และแก้ปัญหาสุขภาพจิตในคนไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเมื่อทุกการเรียนรู้ รวมถึงการเรียนการสอนยุคใหม่ถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น TikTok จึงถูกใช้ประโยชน์อย่างมากในการเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงการให้ความรู้จากผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา TikTok ได้เปิดตัวแคมเปญ #TikTokUni ซึ่งเป็นแคมเปญที่เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในแขนงความรู้ต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอคอนเทนท์สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คน จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จมากมาย ทั้งการแจ้งเกิดครีเอเตอร์สายการศึกษาดาวรุ่ง แฮชแท็กยอดนิยมด้านการศึกษาที่แปลกใหม่ อาทิ #เก่งภาษากับTikTok #วิทย์ที่คุณไม่รู้ #TikTokแนะแนว #สังคมต้องรู้ #ถ่ายไงให้ได้งี้ เป็นต้น จนส่งผลให้ยอดวิวรวม #TikTokUni สูงถึง 13.1 พันล้านอีกทั้งล่าสุด TikTok ยังได้มีการประกาศความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการศึกษาในรูปแบบวิดีโอสั้น เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ช่วยสร้างการจดจำ การมีส่วนร่วม และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมา TikTok ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายในการเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสในการส่งต่อเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจและสร้างความสุขให้กับผู้คน ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม TikTok มักจะเริ่มต้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้คนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะกับตัวเองในขณะที่กำลังดูวิดีโอ หรือการบันทึกสิ่งที่ชื่นชอบไว้เพื่อแชร์กับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง และการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้หลายๆ ครั้งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจและถูกส่งต่อไปยังผู้คนอีกนับล้านคนทั่วโลกเช่น การทำอาหารที่มีการสอนวิธีทำเมนูที่หลากหลายและสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย อย่างคอนเทนท์ ยำเส้นแก้ว เมนูที่เกิดจากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นมาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่จากครีเอเตอร์ @tswar ที่สร้างยอดไลค์ได้มากถึง 498 K, คอนเทนท์การออกกำลังกายเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถนำไปทำตามได้, การเต้น การลิปซิงค์ อย่างคอนเทนท์ โมโหแล้วนะ !! กับความน่ารักของน้องแมวที่โดนเจ้าของดุโดยใช้เสียงลิปซิงค์น่ารักแสดงความโมโหจากครีเอเตอร์ @cielmeowmu ที่มียอดวิวสูงถึง 10 ล้าน รวมไปถึงคอนเทนท์การแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อย่างคอนเทนท์ ฝึกพูดภาษาจีน ที่แนะนำการพูดภาษาจีนผ่านสำเนียงการพูดระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน จากครีเอเตอร์ @attentionchinese ที่มียอดไลค์ 120 Kในปีที่ผ่านมา TikTok ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการตลาดดิจิทัลด้วยการเปิดตัว TikTok For Business แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการของนักการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจด้วยโซลูชั่นการตลาดที่ครบวงจร ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ (Awareness) การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Engagement) พร้อมต่อยอดไปถึงการพิจารณาเลือกซื้อ (Consideration) สู่การตัดสินใจซื้อ (Conversion) แบบที่เรียกว่า Full-Funnel Marketing Solution อีกทั้งยังมาพร้อมกับ Self-Serve Solution หรือ โซลูชั่นแบบบริการตนเอง เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถบริหารจัดการโฆษณาได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ซึ่งจากการเปิดตัวก็ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายทั้งการเพิ่มขึ้นของคอนเทนท์โฆษณาในรูปแบบวิดีโอสั้นสุดสร้างสรรค์รวมถึง Challenge Marketing, Hashtag Marketing ที่น่าสนใจจากแบรนด์ดังมากมายโดยเฉพาะวงการแฟชั่นในปีที่ผ่านมา แบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Prada และ Gucci และอื่นๆ อีกมากมาย ต่างตบเท้าเข้ามาเปิดแอคเคาน์บนแพลตฟอร์ม TikTok และได้สร้างสรรค์คอนเทนท์ที่ฉีกกฏแบรนด์ได้อย่างน่าจดจำ รวมถึงการเข้าร่วมแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อย่าง TikTok Fashion Month กับการเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ในรูปแบบ Live Streaming ผ่าน TikTok LIVE จากรันเวย์ดังทั่วโลก รวมถึงแบรนด์แฟชั่นชื่อดังในประเทศไทย อย่าง Pomelo ก็ได้สร้างสรรค์แคมเปญสุดฮ็อต #walkwithpomelo ที่สร้างสถิติกระแสตอบรับและการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้อย่างล้นหลามในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 อาทิตย์ ต่อยอดสู่ยอดขายเทียบเท่ากับเมกะเซลล์ 11.11 อย่างถล่มถลายนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบว่าแบรนด์ขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการและร้านค้าในประเทศไทย ต่างใช้ TikTok เป็นช่องทางในการกระตุ้นยอดขายสินค้าทางออนไลน์และสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนความนิยมที่เกิดขึ้นและกระแสตอบรับจากผู้คนให้เห็นว่า TikTok ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของผู้คน เพื่อสร้างความบันเทิงควบคู่ไปกับสาระความรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและมอบความสุขให้กับผู้คน