Google Photos เลิกป๋า! เล็งเก็บค่าพื้นที่ฝากข้อมูลถ้าใช้งานเกิน 15GB

หลังจากให้บริการสำรองข้อมูลและรูปภาพฟรีไม่จำกัดมานาน 5 ปี ล่าสุด บริการกูเกิลโฟโต้ส์ (Google Photos) ประกาศนโยบายเตรียมเริ่มเรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อมีการใช้งานมากกว่า 15GB ดีเดย์กฎใหม่เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ซึ่งไม่เพียง Google Photos แต่บริการอื่นในเครือกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยเช่นกัน รวมถึงการลบข้อมูลจากบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีรายงานระบุว่า รูปภาพและเอกสารทั้งหมดที่อัปโหลดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะไม่นับรวมกับความจุสูงสุด 15GB ดังนั้น ผู้ใช้ยังมีเวลาเหลือในการตัดสินใจว่าจะใช้ Google Photos ต่อไปหรือเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์รายอื่นกูเกิลระบุชัดว่า เฉพาะรูปภาพที่อัปโหลดหลังจากวันที่ 1 มิถุนายนเท่านั้นที่จะเริ่มนับความจุ โดยที่ผ่านมา กูเกิลนับการอัปโหลดรูปภาพที่มีคุณภาพระดับต้นฉบับ หรือ original quality แล้วคำนวณกับขีดจำกัดของพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google Photos อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม รูปภาพและวิดีโอคุณภาพสูง หรือ high quality จะไม่ถูกนับจและเก็บได้แบบไม่จำกัด เพราะรูปเหล่านี้จะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ Google Photos มีจุดขายยิ่งใหญ่เพราะเป็นบริการเก็บไฟล์ภาพถ่ายที่ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลเท่าใดหลังจากมิถุนายน 2021 ผู้ที่ใช้พื้นที่ Google Photos เกิน 15GB จะต้องสมัครเข้าร่วมบริการกูเกิลวัน (Google One) ซึ่งคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 70 บาท/เดือน สำหรับพื้นที่ 100GBอย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สมาร์ทโฟนพิกเซล (Pixel) ของกูเกิลจะยังคงสามารถอัปโหลดรูปภาพ high-quality (ไม่ใช่ original) ได้ฟรี โดยที่ภาพเหล่านั้นจะไม่ถูกนับพื้นที่ แม้จะไม่ดีเท่ากับข้อตกลงดั้งเดิมที่กูเกิลเคยใช้เป็นจุดขายของ Pixel ว่าสามารถเก็บภาพระดับ original ได้แบบไม่จำกัด แต่ก็ถือเป็นสิทธิพิเศษที่ผู้ซื้ออุปกรณ์ของกูเกิลจะได้รับบริการที่เหนือกว่าคนทั่วไปทั้งหมดนี้ กูเกิลย้ำว่าบริษัทได้ให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีมากกว่าบริการอื่นแล้ว เพราะ 15GB ถือว่ามากกว่า 5GB ที่ผู้ใช้บริการไอคลาวด์ (iCloud) ของแอปเปิล (Apple) ได้รับ และยังอ้างว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ Google Photos จะยังไม่ถึงขีดจำกัด 15GB เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีกูเกิลระบุว่า จะส่งการแจ้งเตือนและคำเตือนเมื่อผู้ใช้เริ่มเข้าใกล้จุดจำกัดพื้นที่แล้ว ขณะเดียวกัน ก็มีการใส่เครื่องมือการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ลงใน Google Photos ซึ่งรวมถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ค้นหาและลบรูปภาพที่คุณอาจไม่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น ภาพที่เบลอ หรือภาพหน้าจอเหตุผลที่กูเกิลต้องเปลี่ยนนโยบาย แม้จะมองว่าเป็นไปได้ที่บริษัทต้องผลักดันให้มีผู้สมัครใช้พื้นที่เก็บข้อมูล Google One มากขึ้น ท่ามกลางผลิตภัณฑ์ของกูเกิลจำนวนมากที่สนับสนุน Google One แต่กูเกิลอธิบายว่าเป็นเพราะปัจจุบันมีรูปภาพและวิดีโอที่อัปโหลดไปยัง Google Photos เป็นจำนวนมาก จนทำให้บริษัทต้องปรับบริการเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวในโพสต์ของกูเกิลชี้แจงว่า ปัจจุบันรูปภาพมากกว่า 4 ล้านล้านรูปถูกเก็บไว้ใน Google Photos และทุกสัปดาห์จะมีการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอใหม่ 2.8 หมื่นล้านรายการราคา Google One ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในขณะนี้ โดยเริ่มต้นที่ 1.99 เหรียญสหรัฐ/เดือนสำหรับ 100GB (ราว 70 บาท) และมีหลายระดับให้เลือกถึง 200GB (2.99 เหรียญสหรัฐ/เดือน), 2TB (9.99 เหรียญสหรัฐ/เดือน) และสูงถึง 30TB (149.99 เหรียญสหรัฐ/เดือน)นอกจากรูปภาพแล้ว ไฟล์เอกสารอย่างกูเกิลด็อกส์ (Google Docs) ทั้งค็อกส์ (Docs), ชีตส์ (Sheets), สไลด์ (Slides) รวมถึงรูปวาดและไฟล์อื่นในบริการ Drawings, Forms และ Jamboard ก็จะเริ่มนับแบบใหม่ด้วย โดยก่อนหน้านี้ Google Drive นับพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปเท่านั้น ไม่รวมถึงไฟล์กลุ่มเอกสารที่สร้างจากบริการของกูเกิล แต่หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป Google Drive จะเริ่มนับไฟล์ทุกประเภทที่ถูกสร้างใหม่หรือแก้ไขหลัง 1 มิถุนายน 2021 โดยที่ไฟล์เก่าจะไม่ถูกนับเช่นเดียวกับ Google Photosกูเกิลให้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงใน Google Docs ว่าทำเพื่อให้นโยบายสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะเป็นการยุติการใช้เทคนิคซึ่งกูเกิลใช้เปลี่ยนไฟล์เอกสารเป็นข้อมูลจิ๋วอย่างที่เคยทำสำหรับนโยบายลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน กูเกิลจะดำเนินการเฉพาะกับคนที่ไม่ได้เข้าสู่บัญชีกูเกิลนานเกิน 2 ปี และไม่ตอบสนองใดต่ออีเมลเตือนที่กูเกิลส่งถึง จุดนี้บริษัทจะลบข้อมูลออกจากบัญชีผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินขีดจำกัดเป็นเวลา 2 ปี กูเกิลก็อาจลบเนื้อหาในจีเมล (Gmail), Drive และ Photos เช่นกันทั้งหมดทั้งปวง กูเกิลให้คำมั่นว่าจะแจ้งให้ทราบหลายครั้งก่อนที่จะพยายามลบเนื้อหาใด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสดำเนินการอื่น โดยทิ้งท้ายว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้บัญชีของคุณใช้งานได้อยู่เสมอคือการใช้งาน Gmail, Drive และ Photos สม่ำเสมอ