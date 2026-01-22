ประมงเผยผลสำเร็จ “กิจกรรมประมงโรงเรียน” ขยาย 745 แห่ง สืบสานงานพระราชดำริฯ

อธิบดีกรมประมงเผยผลสำเร็จการขับเคลื่อนกิจกรรมประมงโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ สร้างแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่ออาหารกลางวัน ขยายครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ 745 แห่ง
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กิจกรรมประมงโรงเรียนเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมประมงได้ดำเนินการภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อสนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมุ่งสร้างแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่เด็กนักเรียน ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะพื้นฐานในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างรู้คุณค่า พร้อมขยายผลองค์ความรู้สู่ครัวเรือนและชุมชน
นางฐิติพร กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ กรมประมงได้ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน ร่วมกับสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของโรงเรียน ทั้งในรูปแบบบ่อดิน บ่อคอนกรีต บ่อพลาสติก และกระชัง พร้อมถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง การแปรรูปโภชนาการ และการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามและให้คำแนะนำ แก่ครู และนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพจากสัตว์น้ำที่เพียงพอสำหรับการบริโภคเป็นอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนมีทักษะด้านการประมงขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ครัวเรือนและชุมชน
นางฐิติพร กล่าวอีกว่านอกจากนี้ ยังเป็นการปูพื้นฐานการประกอบอาชีพทางการประมงให้กับเยาวชน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้เกิดความรู้และความชำนาญ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรมประมงสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมประมงโรงเรียน ได้ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศแล้วจำนวนถึง 745 แห่ง สร้างแหล่งเรียนรู้ และแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยการจับสัตว์น้ำที่เลี้ยงจากกิจกรรมขึ้นมาบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งมีผลผลิตรวมไม่น้อยกว่า 90,000 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 4.7 ล้านบาท พร้อมฝึกทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนกว่า 1,020 ราย และเสริมความรู้ด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำอีก 1,200 ราย ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่เหมาะสม และเกิดการขยายองค์ความรู้สู่ครัวเรือนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การนำความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปดำเนินการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชัง รวมถึงการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลาดุกสวรรค์ ปลาดุกแดดเดียว และน้ำพริกปลา เป็นต้น
อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรมประมงโรงเรียนถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการพัฒนาภาคประมงควบคู่กับการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตการประมงไทยให้เข้มแข็ง โดยกรมประมงจะเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขยายผลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการยกระดับการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเสริมสร้างทักษะด้านการประมงให้มีความเข้มข้น ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งระดับครัวเรือน และชุมชน กระทั่งต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต อันจะเป็นพลังสำคัญในการสานต่อภาคการประมงไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป