ข่าวจริง! กรมประมงวอนเรือประมงทุกลำเลี่ยงเดินเรือใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชา

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมประมงขอความร่วมมือเรือประมงทุกลำหลีกเลี่ยงการเดินเรือใกล้เขตชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมประมง พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการเร่งด่วนให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามตำแหน่งเรือประมง ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน
