ชาวประมงประสานมอบอวนให้กองทัพ สนับสนุนภารกิจความมั่นคง

นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากพี่น้องชาวประมงในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร ในการส่งมอบอวนให้แก่กองทัพนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ
ทั้งนี้ ชาวประมงได้รับทราบข่าวการส่งมอบอวนของกรมประมงให้แก่กองทัพบกเพื่อใช้ในราชการชายแดน จึงมีความประสงค์ร่วมสนับสนุน โดยติดต่อประสานมายังรองอธิบดีกรมประมง เพื่อมอบอวนเพิ่มเติมให้กับกองทัพ โดยได้มอบหมายให้นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลทุกแห่ง ดำเนินการรับมอบอวนจากพี่น้องชาวประมง และส่งต่อให้กองทัพ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างพี่น้องชาวประมง กรมประมง และกองทัพบก ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม