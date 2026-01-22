สลด ม.2 โรงเรียนดังย่านรังสิต ชวนเพื่อนแข่งว่ายน้ำก่อนหมดแรงจมดิ่งก้นคลอง ต่อหน้าเพื่อน

นร.ชาย ม.2 โรงเรียนดังย่านรังสิต ชวนเพื่อน 3 คน ว่ายน้ำแข่ง ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ก่อนหมดแรง เพื่อนเห็นเหตุการณ์ เข้าช่วยแต่คว้าตัวไม่ทัน ร่างจมดิ่งก้นคลอง
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 21 มกราคม 2569 พ.ต.ท.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งเหตุ มีเด็กจมน้ำและสูญหายไป ภายในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ที่บริเวณปากซอยรังสิต-นครนายก 30 (สะพานสีชมพู) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่ง,เจ้าหน้าที่ กู้ชีพเทศบาลนครรังสิต และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ เร่งให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบประชนยืนมุงดูกันเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณริมคลองรังสิตฯ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ พบเสื้อผ้าและชุดนักเรียน ถูกถอดกองทิ้งไว้ริมฝั่ง ต่อมาญาติของผู้สูญหาย เดินทางมาถึง ในอาการโศกเศร้าอย่างหนัก และได้จุดธูป เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เปิดทางเจ้าหน้าที่ได้พบร่างโดยเร็ว และจากการสอบถาม นายนามเพชร อายุ 15 ปี บอกว่า ตนมาเล่นน้ำด้วยกัน 3 คน โดย นายอนุพงษ์ (ผู้ตาย) เป็นคนชวน และบอกว่าตัวเองว่ายน้ำเป็น ตนว่ายไปถึงเสาต้นที่ 3 เพื่อนที่จมพยายามว่ายตามมา แต่จังหวะนั้นเขาว่ายออกไปทางขวา แล้วก็จมหายไปทันที
ด้านนายวีรวัฒน์ อายุ 16 ปี เล่าว่า ตนนั่งอยู่ที่เสาต้นที่ 2 เห็นเพื่อนจมอยู่ ระหว่างเสาที่ 2 และเสาที่ 3 ตนพยายามเข้าไปช่วย และเกือบคว้าตัวได้แล้วแต่ไม่ทัน ร่างของเพื่อนก็จมหายไปเสียก่อน จึงรีบขึ้นมาและโทรแจ้งไปที่เบอร์ 191 ทันที เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ลงค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 30 กว่านาที จึงได้พบร่างของผู้เสียชีวิตจมอยู่ก้นคลอง สภาพศพไม่สวมเสื้อ สวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จึงได้นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง ทราบชื่อต่อมาคือ นายอนุพงษ์ โตแฉ่ง อายุ 16 ปี เป็นนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนชื่อดังย่านรังสิต ทางญาติๆ จึงยืนยันจากชุดนักเรียนที่กองอยู่ว่า เป็นของหลานชายตนจริง
พ.ต.ท.พรเจตต์ พร้อมมูล สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร จึงได้บันทึกภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเพื่อน ไปสอบสวนที่โรงพัก ส่วนผู้เสียชีวิต ให้ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างส่งไปชันสูตร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง ก่อนจะให้ญาติๆ ขอรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป