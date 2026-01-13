ACSC บุกช่วย นศ.ชายถูกแก๊งสแกมเมอร์ขู่เรียกค่าไถ่จากผู้ปกครอง สูญเงินกว่า 1 ล้าน

ตำรวจศูนย์ ACSC ช่วยเหลือนักศึกษาชายถูกหลอกแก๊งสแกมเมอร์หลอกหาเอี่ยวคดีฟอกเงิน บังคับขังตัวในห้อง-เรียกค่าไถ่จากผู้ปกครอง สูญเงินกว่า 1 ล้านบาท
วันนี้ (13 ม.ค.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ,สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และบก.สส.ภ.1 เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นนักศึกษาชายที่อพาร์เมนท์แห่งหนึ่ง ใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี หลังผู้ปกครองเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ว่า ลูกชายถูกมิจฉาชีพ ลักพาตัวและข่มขู่ให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกชาย ซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินไปแล้วระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.รวมกว่า1 ล้านบาท ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนพบว่านักศึกษาชายคนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จนทราบพิกัดอพาร์ทเมนท์ที่นักศึกษาชายคนดังกล่าวอยู่ จึงประสานนิติฯ เข้าเคาะห้อง ก่อนที่ผู้เสียหายจะเปิดประตูออกมา อยู่ในอาการตกใจกลัว เจ้าหน้าที่จึงรีบแสดงตัวและปลอบประโลมให้อยู่ในอาการสงบ จากการสอบถามทราบว่าคนร้ายได้โทรศัพท์และวิดีโอคอล อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเลย และเจ้าหน้าที่ ปปง. หลอกเหยื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน ก่อนบังคับให้โอนเงินไปเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ ซึ่งรอบแรกผู้ปกครองโอนเงินไปให้แล้วจำนวน 490,000 บาท
จากนั้นคนร้ายอ้างว่าเหยื่อจะไม่ปลอดภัย พร้อมสั่งให้ย้ายที่พักไปที่อพาร์ทเมนท์หรือโรงแรมรายวัน ทั้งยังสั่งให้เหยื่อจัดฉากว่าถูกทำร้ายและให้ทำการมัดตัวเอง โดยให้ซื้อเชือกและสีแดงสำหรับมาทำเลือดปลอม ก่อนจะบังคับให้วิดีโอคอลไปหลอกผู้ปกครอง อ้างว่าถูกลักพาตัว เรียกเงินเพิ่มอีก 500,000 บาท ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดตามมาช่วยไว้ได้ดังกล่าว
ภายหลังการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ได้พาเหยื่อไปหาผู้ปกครองทันที่ โดยทั้งครอบครัวได้โผกอดแสดงความดีใจที่ลูกชายกลับมาอย่างปลอดภัยและได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่าขอเตือนภัยไปยังผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน หากพบการกระทำในลักษณะเช่นนี้ ขอให้ตั้งสติ และอย่าหลงเชื่อ โดยขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจจริงจะไม่โทรศัพท์แจ้งการกระทำความผิด ไม่ส่งเอกสาร หมายจับ หมายเรียกต่าง ๆ ทางออนไลน์ ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือควบคุมตัว และที่สำคัญจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาด โดยเฉพาะหากมีการอ้างให้เรียกค่าไถ่ทิพย์ส่งไปยังผู้ปกครอง ขอให้เยาวชนรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจใกล้เคียง หรือโทรสายด่วน 1441 ทันที